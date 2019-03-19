Доллар на межбанке 19 марта незначительно вырос. На рынке ждут новых порций валюты

Елена Лысенко / UBR.ua

18 марта валютная торговля на межбанке завершилась 9-копеечным ростом курса доллара - в рамках 27,13-27,14 грн./$, сообщил директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной. На протяжении торгов цена «американца» поднималась даже выше, к концу дня произошел откат.

«Открытие рынка происходило в рамках 26,95-27,05 грн./$, после чего котировки поднялись к 27,03-27,07 грн./$, а к 11 часам достигли 27,10-27,19 грн./$. С выходом на рынок большего количества участников рынка, предложение иностранной валюты выросло, что позволило котировкам откатиться», - рассказал о ходе торгов директор департамента казначейства Пиреус Банка Игорь Якобчук.

Финансисты говорят о стабильно высоком спросе на валюту. Как за счет отложенных с прошлой недели заявок, так и за счет заявок банков, которым доллар нужен для перепродажи на наличном рынке.

«Наличный рынок продолжает работать на разогрев курса, поддерживая спекулятивные перетоки валюты», - отметил Олег Куринной.

Валютные продавцы стараются отдавать «американца» подороже. Активизируют распродажи на пиках подорожания.

«Спрос на валюту есть, но и продажи тоже идут. Как только котировки приподнимаются - увеличивается валютное предложение», - объяснил начальник управления дилинговых операций Райффайзен банка Аваль Юрий Гриненко.

Наблюдая за такими продажами, Нацбанк сегодня решил не растрачивать свои золотовалютные резервы. С одной стороны, экономил свой запас после распродаж прошлой недели: с 11 по 15 февраля регулятор продал на межбанке $109,5 млн., а купил - лишь $15 млн. А с другой - давал заработать продавцам.

По рынку активно расходятся слухи о том, что завтра-послезавтра главными валютными продавцами станут иностранцы-участники аукциона Минфина. 19 марта чиновники снова будут размещать гособлигации и инвесторам потребуется гривна. При крупном размещении гривневого выпуска ОВГЗ на рынок может попасть солидная партия доллара.

«Первые повышенные продажи доллара ощущались уже сегодня. Завтра они могут увеличиться в случае, если будет большое размещение гособлигаций», - считает Гриненко. 19 марта он ждет старта межбанка в рамках 27,05-27,15 грн./$, и не исключает укрепление гривны при масштабном размещении Минфина.

Его коллеги допускают разностороннее курсовое движение.

«Мы пробили сопротивление в диапазоне 26,80 грн/$, теперь очевидная ближайшая цель - 27,20 грн/$. Если пробьем и ее, то следующее сопротивление будет на уровне 27,50 грн/$, если нет, то направимся к диапазону 26,80 грн/$. Но так или иначе, рост курса обусловлен больше эмоциональными факторами (беспокойство по поводу избирательного процесса). Ситуация на глобальных рынках позитивная. Похоже, что в конечном итоге, курс развернется и пойдет вниз», - спрогнозировал начальник управления дилинговых операций банка «Пивденный» Олег Ропяк.

Вслед за межбанком, как обычно, будет двигаться и наличный курс. 18 марта цены на доллар на продаже людям в кассах поднялись на 10 копеек, и достигли 27,20-27,30 грн./$. Это средний диапазон. Минимальная стоимость валюты составила 26,25 грн./$, а максимальная - 27,45 грн./$. Выкуп доллара у населения происходит в рамках 26,70-27,15 грн./$.