Финансовые новости
- |
- 19.03.19
- |
- 03:17
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Доллар на межбанке 19 марта незначительно вырос. На рынке ждут новых порций валюты
23:04 18.03.2019 |
18 марта валютная торговля на межбанке завершилась 9-копеечным ростом курса доллара - в рамках 27,13-27,14 грн./$, сообщил директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной. На протяжении торгов цена «американца» поднималась даже выше, к концу дня произошел откат.
«Открытие рынка происходило в рамках 26,95-27,05 грн./$, после чего котировки поднялись к 27,03-27,07 грн./$, а к 11 часам достигли 27,10-27,19 грн./$. С выходом на рынок большего количества участников рынка, предложение иностранной валюты выросло, что позволило котировкам откатиться», - рассказал о ходе торгов директор департамента казначейства Пиреус Банка Игорь Якобчук.
Финансисты говорят о стабильно высоком спросе на валюту. Как за счет отложенных с прошлой недели заявок, так и за счет заявок банков, которым доллар нужен для перепродажи на наличном рынке.
«Наличный рынок продолжает работать на разогрев курса, поддерживая спекулятивные перетоки валюты», - отметил Олег Куринной.
Валютные продавцы стараются отдавать «американца» подороже. Активизируют распродажи на пиках подорожания.
«Спрос на валюту есть, но и продажи тоже идут. Как только котировки приподнимаются - увеличивается валютное предложение», - объяснил начальник управления дилинговых операций Райффайзен банка Аваль Юрий Гриненко.
Наблюдая за такими продажами, Нацбанк сегодня решил не растрачивать свои золотовалютные резервы. С одной стороны, экономил свой запас после распродаж прошлой недели: с 11 по 15 февраля регулятор продал на межбанке $109,5 млн., а купил - лишь $15 млн. А с другой - давал заработать продавцам.
По рынку активно расходятся слухи о том, что завтра-послезавтра главными валютными продавцами станут иностранцы-участники аукциона Минфина. 19 марта чиновники снова будут размещать гособлигации и инвесторам потребуется гривна. При крупном размещении гривневого выпуска ОВГЗ на рынок может попасть солидная партия доллара.
«Первые повышенные продажи доллара ощущались уже сегодня. Завтра они могут увеличиться в случае, если будет большое размещение гособлигаций», - считает Гриненко. 19 марта он ждет старта межбанка в рамках 27,05-27,15 грн./$, и не исключает укрепление гривны при масштабном размещении Минфина.
Его коллеги допускают разностороннее курсовое движение.
«Мы пробили сопротивление в диапазоне 26,80 грн/$, теперь очевидная ближайшая цель - 27,20 грн/$. Если пробьем и ее, то следующее сопротивление будет на уровне 27,50 грн/$, если нет, то направимся к диапазону 26,80 грн/$. Но так или иначе, рост курса обусловлен больше эмоциональными факторами (беспокойство по поводу избирательного процесса). Ситуация на глобальных рынках позитивная. Похоже, что в конечном итоге, курс развернется и пойдет вниз», - спрогнозировал начальник управления дилинговых операций банка «Пивденный» Олег Ропяк.
Вслед за межбанком, как обычно, будет двигаться и наличный курс. 18 марта цены на доллар на продаже людям в кассах поднялись на 10 копеек, и достигли 27,20-27,30 грн./$. Это средний диапазон. Минимальная стоимость валюты составила 26,25 грн./$, а максимальная - 27,45 грн./$. Выкуп доллара у населения происходит в рамках 26,70-27,15 грн./$.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Доллар на межбанке 19 марта незначительно вырос. На рынке ждут новых порций валюты
|«Тихая» миссия МВФ. Что ждет Украину
|Опасный сценарий: Получится ли у Кремля и «полезных идиотов» сорвать выборы
|Штурм парламенту та блокада телецентру: протести на Балканах увійшли у нову стадію
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
ПОПУЛЯРНЫЕ СТАТЬИ
|В Раду поступило письмо от МВФ, послов США и ЕС с просьбой отложить рассмотрение законопроектов о незаконном обогащении
|Президентская шахматная доска: Что известно о новом главе Полтавской ОГА Романе Товстом
|Отрезвить оккупанта. Почему у «гибридов» на Донбассе резко выросли потери
|Маргинализация «Нацкорпуса»: Когда Билецкий превратится в «Белую балаклаву»
|Союз миротворцев. Что Тимошенко пообещала Таруте
|Трудовая повинность. Когда всех жителей ОРДЛО заставят бесплатно рыть окопы
Это интересно
|Bugatti построила уникальный гиперкар за 11 миллионов евро и сразу его продала
|Игры из Steam можно транслировать на любые Android-смартфоны
|Электрический кроссовер Skoda приблизили к серии
|Родстер Aventador SVJ оказался самым дорогим Lamborghini. Компания выпустит 800 экземпляров открытого суперкара
|Бывший глава Mt.Gox признан виновным в подделке документов
|Tesla представила Model Y: электрокроссовер по цене от $39 000 с запасом хода до 480 км
|Топ-10 лучших городов для жизни