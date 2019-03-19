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АНАЛИТИКА

«Тихая» миссия МВФ. Что ждет Украину

20:16 18.03.2019 |

Экономика

 Нана Черная / УНІАН

Миссия МВФ уехала из Украины «втихую» - без официальных заявлений по поводу будущего сотрудничества. А на кону - два транша, которые очень важны с учетом погашений миллиардных долгов в текущем году. В Нацбанке и Минфине успокаивают - все идет согласно графику. Эксперты настроены менее оптимистично - вливания под большим вопросом, а, значит, неминуемо давление на курс гривни.

Миссия Международного валютного фонда, которая работала в Киеве с 5 по 13 марта, уехала «по-английски» - не сделав по итогам переговоров с украинской властью не одного заявления. В Нацбанке пояснили это тем, что визит был техническим, он не предусматривал принятия решения о предоставлении либо задержке очередного транша. А их в этом году ожидается два - по 1,3 млрд долларов, в мае и ноябре. Транши будут выделятся по итогам пересмотра выполнения условий новой 14-месячной программы stand-by объемом 3,9 млрд долларов, которая была утверждена МВФ в декабре 2018 года. В том же месяце Украина получила первый транш 1,4 млрд долларов. Судьбу очередных кредитов будет традиционно решать миссия МВФ. Она по плану должна прибыть в нашу страну 15 мая и 15 ноября.

Главные маяки Фонда - повышение цены на газ для населения, что предусмотрено бюджетом на текущий год уже с мая, старт большой приватизации, который пятый год срывается, закон «сплит», подразумевающий оптимизацию госрегулирования рынков небанковских финансовых услуг, реформа фискальной службы - ее фактическое разделение на налоговую и таможню, и активизация борьбы с коррупцией, в том числе создание Антикоррупционного суда. И если последнее почти на финише, то «антикоррупционные» новшества Украины в целом стали главной темой обсуждения специалистов МВФ с властями. Речь идет о резонансном решении Конституционного суда об отмене уголовной ответственности за незаконное обогащение. Эта норма была введена еще в 2015 году в рамках проведения антикоррупционных мероприятий в ходе реализации предыдущей программы сотрудничества с Фондом. Вердикт КСУ уже вызвал бурную реакцию у международных партнеров. Страны «Большой семерки» и Всемирный банк считают решение КСУ поражением в борьбе с коррупцией в нашей стране. Это может негативно отразится на отношениях с МВФ. А его помощь нужна как никогда. В 2019-2020 годах потребности Украины во внешнем финансировании будут очень высокими. Так, на обслуживание внешнего госдолга только в этом году пойдет 4,3 млрд долларов, на погашение - 1,7 млрд долларов и примерно по 2,4 млрд долларов в 2020-2021 годах.

Между тем, Национальный банк пока не видит рисков для продолжения сотрудничества с Фондом. «Мы продолжаем работать в обычном режиме, продолжаем сотрудничество с МВФ и ожидаем получения траншей в мае и в ноябре», - сказал глава НБУ Яков Смолий.

Спокойна и глава Минфина Оксана Маркарова. Она уверяет, что Украина выполнила большинство условий МВФ для получения очередного транша кредита. «Большинство условий, которые должны быть выполнены к концу марта, на сегодня выполнены или находятся в процессе выполнения», - сказала она, подчеркнув, что действующая программа с МВФ достаточно реалистична.

По ее словам, власти ищут механизмы возобновления ответственности за незаконное обогащение после ее отмены решением Конституционного суда, с сохранением уже заведенных дел против коррупционеров.

«Абсолютно все, включая президента и премьера, понимают, что вопрос незаконного обогащения - это вопрос, который должен быть решен и решен таким образом, чтобы не потерять те дела, которые на данный момент отрабатываются», - сказала Маркарова, отметив, что сразу после решения КСУ президент поддал в Верховную Раду соответствующий законопроект.

«Эксперты сейчас над ним работают, и как только будет наработана редакция и найден способ выхода из этой ситуации, я надеюсь, что этот вопрос будет решен», - заявила Маркарова.

Опрошенные УНИАН эксперты настроены менее оптимистично. Они допускают отсрочку очередного транша кредита, и причиной этому может послужить как раз вердикт Конституционного суда, а также отставание от графика выполнения условий меморандума.

Будет ли транш?

Старший аналитик «Райффайзен Банка Аваль» Михаил Ребрик считает, что вопрос отмены Конституционным судом статьи о незаконном обращении - принципиальный момент, который тянется еще из предыдущих программ. И если он не будет решен в ближайшее время, то транш Фонда, как минимум, будет отсрочен.

«Отсрочка транша - плохой сигнал инвесторам, которые и так нервничают из-за предстоящих выборов. На мой взгляд, ситуация более тревожная, чем была в феврале. Курс валюты может скакнуть и потянет инфляцию, если транш отсрочат. Но в целом, международные резервы Украины на хорошем уровне, а банковская система крепкая, так что реализации негативного сценария не ожидаем», - отметил эксперт.

Главный экономист Dragon Capital Елена Белан подчеркнула, что нынешний визит миссии МВФ был рабочим, чтобы оценить ситуацию на месте и разобраться в деталях. В том числе, относительно решения Конституционного суда, поскольку этот вопрос касается выполнения предыдущей программы МВФ. Восстановление ответственности за это нарушение - сложный юридический и процессуальный вопрос, с которым издалека - из Вашингтона -тяжело разобраться. На основе информации миссии, руководство Фонда будет вести переговоры с Украиной по этому аспекту.

«Оценочная миссия для пересмотра действующей программы предстоит в мае. Украина демонстрирует некоторый прогресс в выполнении структурных маяков - ключевых условий МВФ. В частности, в вопросе создания Антикоррупционного суда, который считался одним из самых сложно выполнимых, мы уже практически на финишной прямой. Уже отобраны кандидаты на должности судей, осталось их назначить. Но есть и провалы. Так, к концу марта необходимо принятие Верховной Радой закона о «сплите» - разделении функций Нацкомиссии по регулированию рынков финансовых услуг между Национальным банком и Нацкомиссией по ценным бумагам и фондовому рынку. Пока в парламенте нет консенсуса по этому вопросу. Скорее всего, этот маяк не будет выполнен к установленному сроку, но его можно будет выполнить позже. Как правило, во время работы оценочной миссии невыполненные структурные маяки попадают в список предварительных мер, без выполнения которых получение транша невозможно. Также похоже, что на повестку дня возвращается вопрос цены газа, но в непривычном для Украины контексте. Из-за теплой зимы в Европе снижаются цены на газ. Если европейские цены останутся на таком уровне, то запланированное 15% повышение внутренней цены поднимет ее выше импортного паритета. Поэтому не исключено, что данный вопрос будет предметом для дискуссии с МВФ», - отметила эксперт.

По ее словам, задержка следующего транша от МВФ несет существенные риски для экономики, так как в этом случае правительство не сможет получить финансирование в бюджет от Евросоюза и выйти на внешний рынок с крупным выпуском евробондов, что необходимо для пополнения казны. Максимально с этими внешними заимствованиями можно тянуть до сентября, когда предстоят крупные внешние погашения, включая 1,1 млрд долларов по суверенным евробондам. В противном случае нужно будет максимально ужимать бюджетные расходы, чтобы выплатить внешние долги, а это очень болезненно для экономики. И еще более болезненно для политиков - в выборный-то год!

Белан подчеркнула, что невыплата внешних долгов негативно скажется на Украине: «Когда страна не платит по долгам - это дефолт, который чреват закрытием кредитных линий по международным проектам и торгового финансирования для компаний, паническими настроениями бизнеса и населения и всплеском спроса на валюту. В конечном итоге, ситуация может полностью выйти из-под контроля, что отразится и на рейтингах политических партий в преддверии парламентских выборов».

Александр Мартыненко, руководитель подразделения по корпоративному анализу ICU, считает, что из четырех ключевых условий - так называемых структурных маяков программы, которые должны быть выполнены этой весной - осуществлены только два. Это - разделение Государственной фискальной службы на налоговую и таможенную службы, а также публикация отчета о восстановлении активов и судовых процессах, касающихся госбанков.

Не принят закон «сплит» и не завершен процесс избрания антикоррупционных судей. Принятие закона «сплит» о перераспределении функций надзора за небанковским финансовым сектором в парламенте особенно проблематично и может затянуться до завершения президентских выборов. Также не выполнен целый ряд других условий, прописанных в меморандуме МВФ. Это грозит отсрочкой пересмотра Фондом условий программы и выделением второго транша, который запланирован на 15 мая.

«Кроме того, может быть отложен второй транш макрофинансовой помощи от ЕС в размере 500 млн евро, ведь продолжение сотрудничества с МВФ является одним из условий данного пакета. Наконец, это вызовет большие трудности в привлечении на финансовых рынках средств, необходимых для финансирования выплат по валютной задолженности. Потребность правительства в их привлечении оценивается нами в не менее 7 млрд долларов на этот год», - пояснил эксперт.

По мнению главы экспертно-аналитического Совета Украинского аналитического центра Бориса Кушнирука, в вопросе отношений с МВФ главную роль играют выборы, и риск в них немалый.

«При смене главы государства, и дело не в персонах, нужно будет заново обсуждать отношения с МВФ, так как Меморандум о сотрудничестве с Фондом подписывается в том числе и президентом. Скорее всего, дальнейшие отношения с Фондом будут поставлены на паузу, пока не будет выяснена позиция Украины при новой власти. Кроме того, впереди парламентские выборы. Ну какие при этом может давать обещания Фонду и партнерам Гройсман, если и его судьба не понятна? То есть, для Фонда не столько будет важен вопрос персон, сколько будущего Украины в целом. Не так значимо выполнение маяков Фонда, как смена администрации страны. Думаю, в виду политической составляющей, транша не будет, как минимум, до весны следующего года. Причем смена власти состоится в конце мая, а миссия должна прибыть в Украину в середине мая. И здесь есть важное несовпадение. Еще не будет ясно, как поведет себя президент, в случае его смены. Кроме того, согласно росписи бюджета, с 1 мая должна быть пересмотрена в сторону увеличения цена на газ для населения. И с этим есть вопрос - как поведет себя новый президент? Но в этом году нашей стране предстоит погашать миллиардную сумму по обязательствам. И если транша не будет, то есть большой риск дестабилизации курса нацвалюты, что может спровоцировать панику на рынке. А с учетом популистских заявлений политиков, которые сейчас звучат в преддверии выборов, такой сценарий исключать нельзя. Смена власти всегда подразумевает новый диалог с партнерами. А это - время, и оно не играет на руку Украине. То есть, будут новые переговоры, в этот период денег никто не даст. Поэтому давление на курс гривни будет однозначно», - резюмировал эксперт.

А пока решается судьба отношений с МВФ, рейтинговые агентства стали публиковать свои отчеты о состоятельности Украины. Так, Fitch подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента нашей страны в иностранной валюте на уровне "B-" - высокая степень спекулятивности, причем со стабильным прогнозом.

Fitch подчеркивает, что «данный рейтинг отражает слабую внешнюю ликвидность, высокие потребности во внешнем финансировании, слабый банковский сектор, институциональные ограничения и политические риски».

Агентство считает, что «своевременное выполнение условий новой программы с Международным валютным фондом имеет ключевое значение для получения Украиной внешнего финансирования, поддержки прогресса в области макроэкономической стабильности и смягчения существующих уязвимостей, связанных со слабой внешней ликвидностью, ростом внутренней политической неопределенности и нестабильностью на развивающихся рынках».

То есть, без вливаний извне наша страна очутится на грани дефолта. А для рядового украинца это значит остаться без гроша в кармане. Поэтому у власти нет времени заискивать в предвыборную кампанию, ей нужно принимать взвешенные и правильные решения. Вот только стоит ли на это надеяться?..
 

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