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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Опасный сценарий: Получится ли у Кремля и «полезных идиотов» сорвать выборы

18:05 18.03.2019 |

Политика

 Ігор Петренко / Depo.ua

Выступая на митинге на Михайловской площади, Петр Порошенко отметил существование реальных угроз проведению выборов. Эти угрозы и внешние (активная подрывная деятельность России), и внутренние.

Среди наибольших рисков для выборов Порошенко выделил организацию массовых беспорядков во время встреч избирателей с кандидатами в президенты. "Кампанию общения с избирателями пытаются перевести в формат уличных беспорядков. Это уже даже не грязная политическая технология. Это попытка поставить под угрозу сам факт проведения выборов, сорвать их", - заявил он, добавив, что этот сценарий писался за пределами Украины.

"Авторы, спонсоры и исполнители" провокаций провоцируют власть на применение физической силы, сказал Петр Порошенко. И пообещал, что силовые структуры на эти провокации не будут поддаваться. Очевидно, что Порошенко намекнул на так называемый флешмоб скандального Анатолия Шария, который платит провокаторам за выкрикивание вопросов о "преследовании блогера" во время акций президента в городах Украины. Например, на Михайловской площади тоже был один такой - его быстро угомонили присутствующие ветераны АТО.

Каковы же возможные сценарии срыва выборов-2019? Их весьма много. Внешние риски можно условно свести к трем группам: деятельность хакеров и "ботоферм", активизация войны на востоке Украины и давление Кремля на украинскую власть через агентов влияния и работу с пророссийскими избирателями.

Координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук на своей странице в "Фейсбуке" написал, что российские спецслужбы готовятся к осуществлению серии атак в интернет-сети для дестабилизации обстановки в Украине во время президентской кампании и в поствыборный период, при подготовке к парламентским выборам. По данным группы, для реализации этих планов под общим руководством Генштаба вооруженных сил РФ департамент киберзащиты ВС РФ (дислоцируется в Москве, Комсомольский проспект, дом 20) совместно с научными учреждениями России разработано специальное программное обеспечение (вирусы нейтрализации и проникновения, изменения формата и т. д.), которое планируется использовать в киберпространстве Украины. С помощью хакерских программ Кремль будет пытаться корректировать процесс подведения итогов президентских выборов, синхронизируя эти попытки с кампанией по формированию общественного мнения в Украине и на международной арене о "фальсификации результатов" и "нелегитимности" выборов. И уже 24 и 25 февраля зафиксированы первые российские кибератаки на украинский Центризбирком.

Еще одним пунктом "кремлевского плана" призван стать скандал из-за отказа Киева допустить граждан страны-агрессора наблюдателями от международных организаций на президентские выборы. Рада приняла соответствующий закон, который запрещает прикрываться удостоверениями ОБСЕ и других институтов представителям российских пропагандистских СМИ и прочим кремлевским провокаторам. Документ уже вступил в законную силу. Россиян почти наверняка на наших выборах в качестве наблюдателей не будет, и это поможет российским пропагандистам и их украинским партнерам в распространении тезиса о том, что раз "не пустили наблюдателей, значит будут фальсифицировать результаты голосования". Как известно, этот тезис активно распространяют и отдельные политики в Украине из бывшего бело-голубого лагеря.

Существует потенциальная возможность реализации и такого сценария, как провокация кровопролития накануне или в день голосования 31 марта в Украине на временно неподконтрольных Киеву территориях ОРДЛО. Впрочем, большинство экспертов сходятся на том, что к прямой агрессии Москва прибегать не будет - с таким количеством ее агентов или же просто полезных идиотов она не будет тратиться на военное вторжение. Именно ресурсом этих лиц общественное мнение готовят к тому, что попадание Петра Порошенко во второй тур будет означать, что результаты волеизъявления были сфальсифицированы. Технология на самом деле проста: если постоянно говорить про "обнищание", "тарифный геноцид", "попрание идеалов революции", "напряжение религиозной ситуации в контексте предоставления томоса", "коррупцию в "оборонке" и. как следствие, - протесты патриотических организаций и так далее, на выходе получаем вывод - избиратели не поддерживают главу государства. К этому стоит добавить и значительное количество соцопросов, которые откровенно манипулируют общественным мнением.

Стратегически, по замыслу Москвы, вся эта ситуация должна иметь следствием делегитимизацию самого украинского государства из-за признания нелегитимными выборов президента Украины. И это особенно опасно, ведь на пятом году войны не такая и малая доля украинцев, по данным соцопросов, готова к всевозможным компромиссам с агрессором вплоть до мира любой ценой. То есть на ситуацию нужно смотреть глубже - речь идет не о Порошенко, Тимошенко, Зеленском, Гриценко и других желающих быть президентами, а о желании Москвы создать в Украине внутренний конфликт в политических элитах, который в конечном итоге будет порождать новые, еще большие конфликты. И делается это с оглядкой на парламентские выборы, которые для Кремля гораздо важнее, чем президентские, учитывая, что у нас республика парламентско-президентская, значит именно засилье «правильных» депутатов сможет связать по рукам и ногам любого из президентов.

В нынешней ситуации особое значение приобретает позиция Запада. И однозначно положительным индикатором, который свидетельствует о понимании мировыми центрами принятия решений внутренних проблем Украины, являются решительные заявления представителей властей Соединенных Штатов Америки о недопустимости прямого физического влияния на ход избирательной кампании со стороны радикалов. Не исключено, что отсутствие провокаций с применением физического насилия во время субботних акций в столице вызвано именно большим вниманием, которое уделяет ответственная часть западного правящего класса выборам президента в Украине.

Запад свое слово сказал - выборы в Украине должны пройти без взрывоопасных сценариев, тогда они будут признаны. И было бы хорошо, чтобы это слово услышали все участники гонки.
 

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