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Букмекеры принимают ставки на победу Зеленского в пропорции 1:1,8-1:2,2, Порошенко - 1:1,9-1:2,2, Тимошенко - 1:2,08 -1:5,5
14:24 18.03.2019 |
Букмекеры принимают ставки на победу на выборах Президента в 2019 году шоумена Владимира Зеленского в пропорции 1:1,8-1:2,2, Президента Петра Порошенко - 1:1,9-1:2,2, лидера партии "Всеукраинское объединение "Батьківщина" Юлии Тимошенко - 1:2,08-1:5,5.
Об этом говорится на сайтах букмекерских компаний "Марафон", "Фаворит", "Пари-Матч", bwin и 1Xbet.
Так, "Фаворит" принимает ставки на победу Порошенко в пропорции 1:1,9, Зеленского - 1:2,1, Тимошенко - 1:5,25, лидера "Гражданской позиции" Анатолия Гриценко - 1:20, лидера "Оппозиционной платформы - За життя" Юрия Бойко - 1:40.
"Марафон" принимает ставки на победу Порошенко в пропорции 1:2,1, Зеленского - 1:2,2, Тимошенко - 1:4, Гриценко - 1:15, лидера "Оппозиционной платформы - За життя" Юрия Бойко- 1:51.
"Пари-Матч" принимает одинаковые ставки на победу Зеленского и Порошенко в пропорции 1:2,15, Тимошенко - 1:4,5, Гриценко - 1:12, Бойко - 1:15.
Bwin принимает ставки на победу Зеленского в пропорции 1:1,8, Порошенко - 1:2,7, Тимошенко - 1:5,5, Гриценко - 1:14, Бойко- 1:51.
1Xbet принимает ставки на победу Зеленского в пропорции 1:1,95, Порошенко - 1:2,03, Тимошенко - 1:2,08, Гриценко - 1:11,5, Бойко- 1:15.
Таким образом, "Фаворит" и "Марафон" отдают первенство Порошенко, bwin и 1Xbet - Зеленскому, "Пари-Матч" принимает на 2 лидеров гонки равные ставки; в любом случае разрыв между ними незначителен и они суверенно оставляю Юлию Тимошенко на 3-м месте.
Ставки на проход кандидатов во второй тур принимают только "Фаворит" и "Пари-Матч".
На проход Зеленского и Порошенко принимаются ставки 1:1,7 - 1:1,87, Зеленского и Тимошенко - 1:4 - 1:5, Тимошенко и Порошенко - 1:5.
Как сообщало агентство, 27 февраля букмекеры принимали ставки на победу на выборах Президента в 2019 году Порошенко в пропорции 1:2,008-1:2,20, Тимошенко - 1:2,08-1:4,75, Зеленского - 1:2,20 -1:2,285.
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