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В Раду поступило письмо от МВФ, послов США и ЕС с просьбой отложить рассмотрение законопроектов о незаконном обогащении
Международный валютный фонд, посол США и глава представительства Европейского Союза в Украине обратились в профильный комитет Верховной Рады с письмом, в котором просят отложить рассмотрение всех 13 законопроектов об уголовной ответственности за незаконное обогащение, поскольку все зарегистрированные в Верховной Раде Украины инициативы несовершенны.
"Посол США, миссия МВФ, посол Евросоюза написали письмо - сегодня пришло: они просят отложить рассмотрение всех законопроектов, потому что они несовершенны, в том числе и президентский", - заявил глава комитета Верховной Рады по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности Андрей Кожемякин на заседании согласительного совета руководителей фракций и групп парламента в понедельник.
Как сообщалось, Конституционный суд Украины по конституционному представлению 59 народных депутатов Украины признал неконституционной ст.368-2 Уголовного кодекса Украины о незаконном обогащении, так как ее положения не соответствуют принципам верховенства права и презумпции невиновности.
Изменения в ст.368-2 УК о незаконном обогащении появились в 2015 году. Соответствующий законопроект украинский парламент принял в целом в феврале того года. Он стал одним из законопроектов в пакете антикоррупционных инициатив и являлся условием для либерализации визового режима с ЕС, а также продолжения сотрудничества Украины с Международным валютным фондом.
28 февраля 2019 года в Верховной Раде зарегистрирован законопроект президента Украины о внесении изменений в Уголовный и Уголовный процессуальный кодексы относительно ответственности за незаконное обогащение (№10110). Он возлагает на органы досудебного расследования обязанность доказывать правомерность получения представителем власти в собственность активов и наказание за незаконное обогащение, когда нет признаков злоупотребления служебным положением и взяточничества.
К президентскому законопроекту народные депутаты подали альтернативные инициативы - в настоящее время зарегистрировано 12 законопроектов от парламентариев.
7 марта президент Украины П.Порошенко призвал Верховную Раду безотлагательно принять новую редакцию статьи Уголовного кодекса о незаконном обогащении.
Комитет по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности определен для этих законопроектов как главный.
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