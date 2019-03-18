Президентская шахматная доска: Что известно о новом главе Полтавской ОГА Романе Товстом

Долгожданный визит президента Украины Петра Порошенко в Полтаву наконец привнес ясность в ситуацию с руководством области. Кто стал инициатором скандала с обвинением главы Полтавской ОГА Валерия Головко и его первого заместителя во взяточничестве - доподлинно не известно, но этой ситуацией сполна воспользовались в администрации президента, чтобы укрепить позиции Порошенко в регионе накануне выборов. Хотя Головко никогда и не вступал в открытую конфронтацию с президентом, все же он был назначен в 2014 году по квоте "Народного фронта" и был креатурой Арсения Яценюка.

На фото: Александр Беленький и Валерий Головко

Впрочем, избавляясь от Головко, президенту пришлось пожертвовать одной из ключевых фигур БПП "Солидарнисть" в области, председателем территориальной организации и фракции в Полтавском облсовете Андреем Песоцким. Но, в то же время, этим решением Порошенко значительно укрепил позиции другого "центра влияния" в полтавском областном БПП, председателя облсовета Александра Беленького, у которого с Песоцким были далеко не безоблачные отношения, которые иногда переходили в стадию "военных действий". Так, в 2016 году фракция БПП "Солидарнисть" в Полтавском облсовете выразила недоверие Беленькому на посту председателя облсовета. В свою очередь Беленький тогда обвинил Песоцкого в потере влияния на фракцию. Хотя развития та ситуация не имела, все остались при своих должностях, но соперничество между двумя влиятельными представителями президентской команды на Полтавщине никуда не делось.

Итак, Порошенко пожаловал в Полтаву не с пустыми руками, и во время выступления на Совете регионального развития Полтавщины объявил, что он подписал указ об увольнении главы Полтавской облгосадминистрации Валерия Головко, в отношении которого НАБУ проводит следственные действия относительно обвинений во взяточничестве. О том, что президент уволит Головко, стало известно еще за несколько дней до визита, интрига была лишь в том, кто станет преемником. Так как в одном деле с Головко фигурирует и фамилия его первого заместителя Андрея Писоцкого, а другие заместители - Олег Пругло и Николай Билоконь - были креатурами экс-председателя, выбор у Поршенко был небольшой.

На фото: Валерий Головко, Андрей Песоцкий и Олег Пругло на Крещение

На поиск кандидатов со стороны президентской администрации не хватало времени - через две недели уже должны состояться президентские выборы. Поэтому выбор президентской администрации пал на заместителя Головко - Романа Товстого.

Роман Товстый родился 18 июня 1979 года в Решетиловке на Полтавщине. Он - земляк председателя Полтавского облсовета Александра Беленького. Поэтому решетиловское "лобби" в руководстве области значительно усилило свои позиции. По первому образованию Товстый - учитель истории и географии. Впрочем, почти сразу после окончания вуза он подался в бизнес, достаточно длительное время был частным предпринимателем - его бизнес был связан с сельским хозяйством, переработкой и продажей сельскохозяйственной продукции. А в 2011 году он перешел работать менеджером по закупке в ООО "Кернел-Трейд", принадлежащий полтавскому миллиардеру Андрею Веревскому. В то же время начал активную политическую карьеру. С 2011 года Товстый занимает лидирующие позиции в Полтавской областной организации политической партии "УДАР Виталия Кличко", был кандидатом в народные депутаты от "Удара" на выборах в Верховную Раду в 2012 году. В апреле 2014 года стал заместителем председателя Полтавской облгосадминистрации, вероятно, не без влияния соратника по "УДАРу" Тараса Кутового. Сфера его ответственности - вопросы агропромышленного комлекса, экологии и природных ресурсов, гражданской защиты, детей, семьи, молодежи и спорта. А в 2015 году Товстый был избран депутатом VII созыва Полтавского облсовета, где вошел во фракцию Политической партии "Блок Петра Порошенко "Солидарнисть". В 2017 году окончил Национальную академию государственного управления при Президенте Украины и получил степень магистра в сфере управления социальным развитием. За период пребывания во власти в громких скандалах замечен не был, во внутрипартийных спорах занимал взвешенную позицию. Даже в период "бунта" фракции БПП в облсовете под руководством Андрея Песоцкого против Александра Беленького, Роман Товстый был одним из немногих депутатов, которые воздержались от противостояния с председателем облсовета.

Роман Товстый

Роман Товстый женат и воспитывает двух дочерей: Евгению и Александру. Жена София Кочарян работает секретарем судебного заседания Ленинского райсуда Полтавы.

Проживает новоназначенный и.о. председателя Полтавской ОГА в Полтаве, согласно реестру электронных деклараций НАПК, в квартире площадью 48 кв.м., которая принадлежит Жанне Кравченко. В собственности семьи Товстого есть два земельных участка - в Полтаве и в с. Щербани Полтавского района. Жена является собственницей недостроенного дома площадью 238 кв. м. в Полтаве. 13 декабря 2018 года Кочарян София стала обладательницей четырех соток земли в Полтаве. В 2017 году Роман Товстый задекларировал три автомобиля и автоприцеп. Среди автопарка нового руководителя Полтавщины: CHRYSLER WRANGLER, 1990 г. в.; VOLKSWAGEN TOUAREG, 2011 г. в. и Mercedes-Benz GLA 180, 2017 г.в. В течение 2017-го Роман Товстый получил 214 251 грн заработной платы по основному месту работы, а его супруга - 70 603 грн зарплаты и 450 000 грн дохода от отчуждения движимого имущества, вероятно автомобиля FIAT 500 L. Тогда же Товстый указал среди денежных активов 90 000 долларов США наличными и 55 000 долларов США он одолжил другим лицам. Его жена задекларировала 45000 долларов США наличности и 20 000 долларов США займа. За 2018 год и.о. главы Полтавской ОГА декларацию пока не обнародовал.

Итак, президент Украины Петр Порошенко накануне выборов сделал ставку на Александра Беленького, который вместе с новоназначенным главой Полтавской ОГА должен будет обеспечить нужный результат президентских выборов на Полтавщине. И именно от этого результата зависит, останется ли Роман Товстый в кресле уже без приставки "И.О.", а Беленький в кресле председателя облсовета.