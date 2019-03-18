Отрезвить оккупанта. Почему у «гибридов» на Донбассе резко выросли потери

Михаил ЖИРОХОВ / Деловая столица

Несмотря на то, что гибридные формирования полностью не соблюдали перемирие, объявленное еще 8 марта, однако активности на линии соприкосновения стало поменьше.

Связано это сразу с несколькими причинами - прежде всего это ротация наших частей, которые простояли 7 месяцев на фронте. В основном она уже закончена, однако некоторые подразделения второй-третьей линии все еще находятся, что называется "в процессе".

Так как наше командование учло опыт предыдущих ротаций и теперь вновь прибывшие части "подпираются" частями "второй линии". Так было, например, на Светлодарском направлении с 30-й механизированной бригадой, которую усилили сводной группой полка НГУ "Азов". Результат не заставил себя долго ждать - от сбитого российского беспилотника до резкого уменьшения активности боевиков на этом направлении.

Поэтому думаю стоит ожидать появления в районе боев новых частей и возможно и усиления боевой активности. Особенно это касается "ракетной войны". Вынужденные играть по правилам боевиков, после нескольких удачных для противника обстрелов противотанковыми ракетами транспортных средств в прифронтовой зоне, буквально за несколько недель наши военные преуспели. Впервые за долгие годы войны начинает сказываться экономический потенциал государства как такового, а не "огрызка", полностью зависимого от поставок оружия и боеприпасов из России.

В итоге подготовленные команды операторов ПТРК, усиленные большим количеством современных дронов и цифровой связью, отрезвили противника. Мало того, "вдруг" оказалось, что на фронте достаточно много как стареньких "Фаготов", так и современных "Стугн" и "Корсаров". Причем настолько, что их достаточно эффективно стали применять даже для уничтожения групп живой силы противника на открытой местности и укреплений.

Как результат - резкое возросшие потери у боевиков, что были вынуждены признать даже штатные пропагандисты типа Басурина или Марочко. Понятно, что полных данных с оккупированных территорий быть в принципе не может, но даже по открытым данным в боях февраля вооруженные формирования потеряли 28 человек. При этом наши потери за этот же период составили 9 человек. Соотношение можете посчитать сами.

Понемногу мы стали выигрывать и в информационной войне, когда каждый удачный пуск противотанковой ракеты сопровождается выкладыванием видео с беспилотника или непосредственно от расчета ПТРК. Для "пятнадцатитысячников", которые пришли в "армию ЛДНР" из-за безысходности и в попытке прокормить семью становится все более очевидно, что лучше быть живым подсобником на стройке где-нить в Воронеже на минимальную зарплату, чем попасть под очередную раздачу украинских армейцев.

А для оккупационных формирований отток контрактников очень чувствительная тема, ведь заменить их фактически нечем. В этой связи очевидно, что в случае обострения "корпуса" могут надеяться только на помощь россиян - прежде всего "добровольцев". В тоже время некомплект в наших частях связан с увеличением количества бригад и полков, которые в случае обострения боевых действий, будут заполнены резервистами всех очередей.

Говоря о тенденциях нельзя не сказать о том, что постепенно увеличивается технологический отрыв противостоящих сторон. Если в начале войны как мы, так и боевики воевали советским оружием производства 1980-х годов, то теперь наша армия постепенно начинает воевать современным оружием как отечественного, так и западного производства.

И главное - с помощью западных советников постепенно начинает формироваться структура, которая может эффективно реагировать на ситуацию на фронте. Тут прежде всего стоит сказать о формировании разведывательно-ударных комплексов, куда входят не только уже упоминавшиеся подготовленные расчеты противотанкистов, артиллеристы, но и снайперы и самое главное разнообразные беспилотники и РЛС.

И это, по всей видимости, только начало большого пути. Ведь уже в ближайшее время на фронте должны появиться ударные беспилотники. Причем двух типов - как польские одноразовые дроны-камикадзе типа Warmate, сведенные в комплекс "Сокол", так барражирующие турецкие Bayraktar TB2.

С появлением последних армия получит машину с большой продолжительностью полета и возможностью поражения целей с высоты 4800 м. И это притом, что наиболее современный зенитно-ракетный комплекс, который есть у оккупационного корпуса на Донбассе, ЗРК "Оса-АКМ", с большим трудом достает по целям на такой высоте.

Мало того, судя по всему, мы понемногу получаем и доступ к технологиям - ведь тот же Bayraktar TB2 будет собираться на наших мощностях в Запорожье. Следующий этап - локализация производства с применением отечественных управляемых боеприпасов.

Тем более, что несмотря на предвыборную риторику коллективный Запад продолжает активно поддерживать наши оборонные усилия - тут и продолжение программ обучения, продажа порохов, техники двойного назначения и самое главное - станков.

Те же американцы на этой неделе заявили о готовности передать еще два патрульных катера типа "Айленд". Правда, пока не получены предыдущие два, непонятно что с их вооружением, поэтому такое заявление можно рассматривать исключительно как заявку на будущее.

Таким образом, ситуация на линии соприкосновения на Донбассе по-прежнему остается контролированной нашим командованием. Кроме того, очевидно, что наши военные готовы к самым негативным сценариям, связанным с будущими выборами президента. По всей видимости, подготовлен и вариант ответа на наиболее проблемных для противника участках фронта. Это конечно прежде всего приморское направление на Донетчине и район Желобка на Луганщине. Тут точечными ударами возможно серьезно нарушить и коммуникации противника, и весь его фронт противостояния. Понадобится ли это - покажет только ближайшая неделя.