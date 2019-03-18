Маргинализация «Нацкорпуса»: Когда Билецкий превратится в «Белую балаклаву»

Андрей КОВАЛЕНКО / Деловая столица

После драк с полицией на Банковой 9 марта, а также поездки на митинг Порошенко в Черкассы в тот же день, где "Национальные дружины" набросились на стражей порядка, "День гнева" 16 марта должен был стать своеобразным "третьим Майданом". Билецкий и "Нацкорпус" накачивали информпространство заявлениями о СБУ, которые готовят провокации, подкладывают взрывчатку в здания в центре Киева, прорабатывают расправы над активистами и даже убить Билецкого готовы. В спецслужбе на это посоветовали "белому вождю" за свои слова ответить. К слову, полиция на всякий случай таки перекрыла правительственный квартал уже ночью 16 марта.

Требования соратников Андрея Билецкого к власти не изменились. Они нашли идеальную нишу для "паразитирования" на рейтингах президента Порошенко - коррупционный скандал в оборонке. Националисты хотят, чтобы Порошенко посадил и конфисковал все имущество у фигурантов журналистского расследования "Наші гроші" Олега Гладковского и его сына Игоря, а также Виталия Жукова, Андрея Рогоза, руководства ГК "Укроборонпром", а "директоров всех государственных предприятий, которые были участниками схемы, за совершенные ими преступления (не менее ст. 191, 364, 368, 369, 369-2 УК Украины)". Это притом что ведется следствие и профильная ВСК разбирается в деле. А Порошенко является президентом, а не прокурором и судьей.

Среди других требований, в частности: "обнародовать материалы всех уголовных производств, связанных с хищением средств оборонного бюджета, в части, которая не относится к информации с ограниченным доступом; генеральному прокурору еженедельно отчитываться о состоянии расследования уголовных производств, связанных с хищением средств оборонного бюджета".

Если 9 марта "Нацдружины" с Билецким действовали уверенно и агрессивно, а после озвученных требований "белого вождя" двинулись на Банковую и начали драться с полицией, а затем отправились в Черкассы, то сегодня акция "нациков" выглядела словно собрание клуба по интересам. Кроме "нацдружинников" в толпе митингующих (если несколько тысяч можно назвать толпой), присутствовали пенсионеры, которых "обокрала Гонтарева".

Вместе эта солянка, украшенная флагами Украины, создавала "масштабный" эффект. На сцену выходили разные персонажи - от матерей, которые призвали "сбрасывать Порошенко", до Степана Хмары, что пожелал людям, которые думают голосовать на выборах за Порошенко - "отсохлых рук".

Андрей Билецкий вместе с командиром "Нацдружин" Игорем Михайленко (тот, который морды бить готов за правду, если надо) появился на акции чуть позже. И сказал собравшимся журналистам, что "националисты не остановятся, пока Гладковских не посадят". Сегодня же пообещали, что драк не будет - в полицию "запускать только свиней". Так оно и произошло - было мирное шествие мимо Кабмина, Верховной Рады в АП под музыку. Полицию забросали игрушечными поросятами - "символ Свинарчука". Порошенко в это время был в Полтаве... Особенно забавным выглядит даже не это. На завтра анонсирована народная встреча с президентом на Михайловской площади в ​​Киеве. "Нацдружины" почему-то решили угрожать сегодня призракам, а завтра, вполне возможно, акцию Порошенко пропустят ...

Здесь стоит добавить, что "Нацкорпус", который анонсировал акцию без флагов, все же призвал присоединиться к ним другие организации. Но ни "свободовцы", ни представители "Правого сектора" как 9 марта, так и сегодня рядом с "белым вождем" замечены не были. Возможно, ситуацию испортил дождь, но вряд ли плохая погода остановит настоящего националиста ...

В общем, сложилось впечатление, что "Нацкорпус", который так агрессивно начал неделю назад, несколько маргинализировался. И Билецкий начинает быстрее напоминать комического персонажа "Белую балаклаву", который зимой собирал "третий Майдан" на Михайловской площади. Причин этому несколько. Только ресурса у него гораздо больше.

Во-первых, власть сделала очень правильные шаги и продемонстрировала силу после противостояния 9 марта. Были задержаны за нападение на полицейских особенно буйные "нацдружинники", включая лидера черкасского "Нацкорпуса" Дмитрия Кухарчука. Отмежевался от акций "Нацдружин" в который раз и Арсен Аваков. Глава МВД, с которым постоянно связывают Билецкого и "дружинников", в рядах которых бойцы полка "Азов" (входит в Нацгвардию, структуру МВД, в руководстве МВД в должности заместителя министра является Вадим Троян, который был заместителем командира полка) демонстрирует, что он не с ними. Делает это и Билецкий. У Авакова не раз реагировали на заявления "белого вождя", что "Нацдружины" станут наблюдателями на выборах президента, а также используют силу, если кто-то будет выборы фальсифицировать. Министр внутренних дел говорил, что порядок должна поддерживать полиция, а незаконной деятельности националистов там не допустят. Насколько это правда и действительно ли у Авакова заинтересованы в агрессии "дружинников" - покажет время. К этому добавлялось и то, что другие националисты не поддержали "Нацкорпус", что еще раз давало всем понять возможность игры Билецкого в интересах отдельных оппонентов Порошенко.

Во-вторых, позиция США сыграла важную роль. Посол США в Украине Мари Йованович намекала, что "титушки" не должны повлиять на выборы и помешать гражданам голосовать. Прямой намек на "нацдружины" был сделан. Они же наблюдать за выборами и предупреждать нарушения собирались. Также в Госдепе США назвали С14 и "Нацкорпус" - "группами ненависти", намекнув украинской власти, что радикалов самое время утолить. Кроме того, посольство США 15 марта предупредило американцев об акции "Нацкорпуса" в центре столицы, отметив о возможности насилия. Очевидно, что Билецкий или же его возможные кураторы, услышали громкие голоса США. И решили доказать, что никакие они не "группы ненависти" и способны проводить мирные митинги. Это лишь означает, что некоторые очень боятся западного авторитета, а также возможностей власти действовать максимально жестко против националистов - США такие действия вряд ли осудят после последних заявлений. Все это лишний раз демонстрирует своеобразную искусственность "антипорошенковских" протестов "Нацкорпуса". О последнем свидетельствует и то, что "нацдружины" продолжали ездить за Порошенко городами Украины, где он проводил собственные акции, но там обошлось без агрессии.

В-третьих, Петр Порошенко сделал достаточно качественный ход. Он посетил передовую, где воюет "Азов". И пришел к ним в гости. Бесспорно, президента там приняли, никакой критики от бойцов ни звучало. Как потом говорили бойцы "Азова", все из-за присяги и обязательств, потому что Порошенко же Верховный Главнокомандующий. А так они полностью поддерживают действия "нацдружинников". Впрочем, действия Порошенко были достаточно грамотны. Также он вышел к "нацдружинникам" в Житомире.

Проще говоря, пока сценарий "Нацкорпуса" с массовыми протестами несколько затормозил. Хотя националисты и обещают собраться за неделю на очередную масштабную акцию. До выборов осталось две недели. Самое важное, удастся ли власти удержать ситуацию во время самих выборов, отвернув силовой сценарий и возможные конфликты с националистами на участках. А тем кто забыл, хочется напомнить, что Андрей Билецкий является нардепом, но почему-то злостным прогульщиком. И не спешит бороться за правду в стенах Рады, а не на улице.