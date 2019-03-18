Союз миротворцев. Что Тимошенко пообещала Таруте

Юрій Васильченко / Depo.ua

Из-за отказа Сергея Таруты от баллотирования точно проиграют избирательные комиссии, которые будут вынуждены в бюллетенях маркировать его фамилию печатью "выбыл". А что от объединения выиграли сами Тимошенко и Тарута?

О том, что Юлия Владимировна и Сергей Алексеевич сотрудничают, было секретом Полишинеля. В кулуарах поговаривали, что довольно масштабная визуальная реклама Таруты, который заявил о своем баллотировании давно, имела практическую цель - застолбить на билбордах место для дальнейшего появления здесь Тимошенко. Правда это или нет, сказать трудно, ведь во время активной фазы кампании Тарута и дальше рекламировался. Кроме того, давно ходили слухи, что лидер "Батьківщини" пообещала лидеру партии "Основа" должность премьер-министра в случае победы на президентских выборах. Но из того факта, что Тарута не объединился с ней раньше, делали выводы о каких-то подводных камнях, которые могли возникнуть во взаимоотношениях этих двух политиков. Однако сегодняшнее событие свидетельствует: для объединительного шага подбиралось выгодное время. Информационный выхлоп за две недели до дня голосования будет сильнее, чем это могло произойти недели за две до этого.

Следовательно, Тимошенко и Тарута подписали совместный меморандум, в котором, кроме патетики, есть четыре четких пункта. Первый - прекратить кровопролитие на Донбассе и объединить страну от востока до запада (интересно, почему не наоборот?). Второй - подготовить и принять новую народную конституцию. Третий - имплементировать программные наработки, изложенные в Новой экономической стратегии Тимошенко и Доктрине сбалансированного развития "Украина-2030" Таруты. Этот пункт и наталкивает на мысль, что непосредственным имплементатором на премьерской должности станет именно последний из этого дуэта. И наконец, четвертый пункт - реализовать Новый курс Украины. "Я не нарушу ценности и партнерство. Я могу призвать вас уверенно смотреть в будущее. Спасибо за сложное решение", - отметила во время объединительной процедуры Юлия Тимошенко. Впрочем, возможно, не таким сложным оно и было.

Предвыборные программы лидеров "Батьківщини" и "Основы" действительно похожи - классики утопических теорий Мор с Кампанеллой позавидовали бы. К примеру, в программе Таруты определены следующие стратегические ориентиры: Украина до 2030 г. войдет в топ-30 стран мира по экономическому росту ВВП на уровне $710-750 млрд; ежегодные темпы роста экономики составят не менее 10%; не менее 50% населения по уровню доходов будут принадлежать к среднему классу; средняя продолжительность жизни в Украине составит более 75 лет. Последний пункт особенно радует. И есть еще и другие обещания типа отказаться от импорта газа и самим его экспортировать, ввести выборность руководителей регионов, местных судей, руководителей местной полиции и других правоохранительных органов.

Однако в программах двух политиков содержатся и существенные отличия. Например, у Таруты - ни слова о Будапештском формате, с которым носится Тимошенко. Зато союзник Юлии Владимировны стоит за внеблоковый статус Украины. И здесь сразу возникает вопрос: если лидер "Батьківщини" берет себе в соратники Таруту, тогда правдивы ли ее обещания о курсе Украины в НАТО? Тимошенко предлагает отменить НДС и ЕСВ, Тарута - уменьшить НДС с 20 до 15%, а ЕСВ - с 22 до 15%, Тимошенко хочет новый Налоговый кодекс, Тарута, наоборот, за трехлетний мораторий на изменения в этот документ и т. д.

Как показывают последние соцопросы, лидер "Батьківщини" рискует не попасть во второй тур выборов, причем такой риск - существенный. Но и тут Тарута не прогадал. Кто бы ни стал президентом, "Батьківщина" пойдет на выборы и заодно возьмет его. Кроме того, нынешняя кампания показала, что об экономике никто из соратников Тимошенко толком говорить не может. Теперь у нее будет Тарута, который закроет собой этот пробел. В обмен на будущее депутатство, если не выгорит с Юлиным президентством.

Известно, что у лидера "Основы" в шкафу достаточно скелетов, ведь в бизнесе и политике он давно. И это может стать определенной проблемой для Тимошенко, если ее оппоненты решат бить по ней из-за атак на Таруту или его окружение. Хотя в конечном итоге показателем правильности или ошибочности объединительного решения станут результаты ближайших соцопросов. От Сергея Алексеевича, судя по его прошлым рейтинговым показателям, к Тимошенко мало что перетечет, поэтому здесь интереснее, не произойдет ли электоральный отток от самой Тимошенко из-за такого союзничества.