Трудовая повинность. Когда всех жителей ОРДЛО заставят бесплатно рыть окопы

Олег ПОЛИЩУК / Деловая столица

Обязательная трудовая повинность на оккупированной Луганщине введена не "указом главы ЛНР", ставленника ФСБ Пасечника, а оформлена "постановлением правительства" за подписью агента ГРУ, "премьера ЛНР" Козлова.

Трудовая повинность для "нужд обороны"

То, о чем утверждали самые пессимистичные прогнозы в отношении ужесточения российской оккупации Донбасса, на уходящей неделе стало, к сожалению, реальностью. 12 марта так называемое "правительство ЛНР" решило ввести для мирных жителей обязательную трудовую повинность "для нужд обороны и ликвидации последствий применения противником оружия". А обеспечивать привлечение к бесплатным работам любого гражданина в возрасте от 18-ти до 60-ти для мужчин и до 55 лет для женщин будут "органы военного управления народной милиции", то есть непосредственно командование второго армейского корпуса ВС РФ, дислоцированного на территории ОРЛО.

Освобождаются от рабского труда за жидкую похлебку только те, кто пополнил ряды российской оккупационной армии, а также беременные женщины, дети, инвалиды и пенсионеры, впрочем, в любой момент даже эти исключения могут быть отменены. Таким образом, живущие и так на грани выживания в Луганске и окрестностях трудоспособные граждане обоих полов с 22 марта (именно с этой даты "постановление совмина" вступает в силу) столкнутся с жестким выбором. По сути, дальнейших вариантов всего три - либо окончательно и бесповоротно бежать с оккупированных территорий, либо становиться "пушечным мясом" на линии фронта, но с оружием в руках, либо без оружия бесплатно рыть окопы и расчищать всяческие завалы в блиндажах, дзотах и других огневых позициях оккупантов.

Само собой, организация таких "трудармий" противоречит общепринятым в мире обычаям войны и является следованием излюбленной путинской тактике прикрываться мирными людьми как живым щитом, а следовательно, банальным военным преступлением. Но на такие "мелочи" Кремлю, давно нарушившему все основы международного права, откровенно плевать со Спасской башни. Правда, превращение жителей на оккупированных территориях Донбасса в рабов осуществляется все же поэтапно - сейчас в ОРЛО стартует, так сказать, "пилотный проект". И если он пойдет, что называется, как по маслу, то через месяц-другой, глядишь, в "трудармейцы" сгонят и жителей ОРДО, где трудовых ресурсов для этого значительно больше.

Крымская гастроль Пасечника

Примечательно, что обязательная трудовая повинность на оккупированной Луганщине введена не "указом главы ЛНР", ставленника ФСБ Пасечника, а оформлена "постановлением правительства" за подписью "премьера ЛНР" Козлова. Конечно, можно допускать попытку Пасечника перестраховаться от будущей ответственности за данное военное преступление, хотя у него, как у бывшего "главы МГБ ЛНР", итак для любого трибунала руки по локоть в крови. Поэтому, скорее всего, тут дело в банальной потере данным коллаборантом веса в принятии решений в российской оккупационной администрации в ОРЛО и, напротив, роста влияния Козлова - давнего агента ГРУ минобороны РФ.

Кстати, на минувшей неделе опять поползли слухи о скорой замене кремлевским начальством своей луганской марионетки Пасечника, которые спровоцировали очередное, уже третье в этом году, исчезновение его с местного информпространства. Причем в числе наиболее вероятных сменщиков в кресле главаря "республики" стали упорно сватать "главу МИД ЛНР" Дейнего, представляющего, между прочим, это квазигосударственное образование на перманентных, но малорезультативных переговорах Трехсторонней контактной группы в Минске. Иными словами, сценарий ставки Москвы на зиц-председательство в ОРДЛО более знакомых западным дипломатам фигур вполне может иметь место, тем более что нынешний главарь российской оккупационной администрации в Донецке Пушилин также совсем недавно был постоянным завсегдатаем минских заседаний.

Однако 15 марта Пасечник всплыл в аннексированном Крыму в компании того же Пушилина, а также крымских марионеток Кремля Аксенова и Константинова, российских политических клоунов Зюганова, Жириновского и даже спикера российской Госдумы Володина. Там луганский гауляйтер охотно фотографировался на "торжествах" по случаю пятилетия оккупации украинского полуострова Россией, оперативно выкладывая удачные снимки в свой Twitter, активно махал российским триколором на симферопольских улицах и в первых рядах возлагал цветочки к местному недоразумению - "памятнику народному ополчению всех времен". Получилась такая себе крымская гастроль, которая может стать и последней, как некогда у того же Плотницкого или Захарченко, любивших наведаться в крымские широты.

Сколько стоит умереть

С приходом весны и "весеннего перемирия", которое худо-бедно, но привело к снижению интенсивности боевых действий, жители оккупированных территорий активнее потянулись к КПВВ на линии разграничения. В результате украинская погранслужба уже к выходным стала фиксировать настоящий аврал на пунктах пропуска - лишь за один день, 15 марта, через все КПВВ проследовало более 45 тыс. человек и около 5,5 тыс. автомобилей. Очереди, особенно перед блокпостами оккупантов, выросли в разы, кому-то не везло мерзнуть в продуваемой холодными ветрами степи аж до девяти часов подряд, а многим старикам в толкотне, конечно же, становилось плохо.

Печальный итог только одного 15 марта - двое умерших, идущих в сторону контролируемых Украиной районов (утром - на КПВВ "Новотроицкое", а ближе к полудню - на КПВВ "Майорское"). При этом в большинстве случаев тела погибших в этих смертоносных стояниях людей их родственники добровольно увозят именно в оккупированные районы. И делают это по одной простой причине - цена похорон в оккупации за последние годы уменьшилась в разы, несмотря на то, что смертность в ОРДЛО резко выросла, а местные кладбища - переполнены.

Как написали в свежем материале журналисты созданного вынужденными переселенцами онлайн-журнала "Свои", нынче самая высокая средняя стоимость ритуала захоронения в оккупированном Донецке - до 35 тыс. руб. (немногим более 14 тыс. грн). В Макеевке ж можно уложиться почти вдвое дешевле (около 20 тыс. руб.), а в Горловке - вообще втрое (порядка 10 тыс. руб.). Цены варьируются из-за услуг морга, который в Донецке стоит дороже, чем в других городах. К тому же следует учитывать транспортные затраты, а это стоимость такси или бензина на личный транспорт. Также дорого обходится столовая, а здесь все зависит от количества приглашенных на поминки.