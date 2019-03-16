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Желание участников валютного рынка прикупить валюты «про запас» на растущем тренде активизировало игру на повышение
23:56 15.03.2019 |
Валютная неделя завершилась подорожанием безналичного доллара на 13 копеек, и новой психологической отметкой - 27,01-27,05 грн./$, сообщил начальник управления дилинговых операций Райффайзен банка Аваль Юрий Гриненко. С 11 по 15 марта «американец» совокупно подорожал на 66 копеек.
Финансисты продолжают хором говорить о росте спроса на валюту.
«Зависимость малообъемного рынка от ситуативных интересов крупных игроков и желание участников межбанковского и наличного рынков прикупить валюты «про запас» на растущем тренде активизировало игру на повышение, в результате гривна прошла экватор марта на трехнедельном минимуме», - подчеркнул директор Казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.
Наличный доллар из-за всего этого подорожал перед выходными еще на 10 копеек: к вечеру 15 марта средняя стоимость доллара на продаже людям находилась уже в рамках 20,10-27,20 грн./$. В них торговали Кредобанк, Пиреус Банк, Ощадбанк, Мегабанк, Укргазбанк, Альфа-Банк, УкрСиббанк, ОТП Банк, Райффайзен Банк Аваль, Приватбанк. Минимальная стоимость валюты подскочила сразу на 19,5 копеек, и вышла на 27,0450 грн./$, а максимальная осталась на старом уровне - 27,40 грн./$. При этом выкуп «американца» у населения производится в рамках 26,65-27,04 грн./$.
На следующую неделю финансисты дают разные курсовые прогнозы: от стабилизации и укрепления гривны до небольшого подорожания доллара.
«В понедельник межбанк будет открываться в рамках 27,0-27,05 грн./$, и вполне может двигаться к 27,0 грн./$ и даже ниже. Крупные возмещения по НДС еще не идут, и валютный спрос может стихать. В тоже время нельзя забывать о размещении госооблигаций Минфина во вторник, и возможность притока под него иностранных средств. Нацбанк не понизил свою учетную ставку, и доходность по ОВГЗ должна быть привлекательной», - спрогнозировал Юрий Гриненко.
Менее оптимистический прогноз на 18 марта выдал Олег Куринной - 27,0-27,10 грн./$.
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