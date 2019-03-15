Предвыборный демарш: Кому выгоден скандал в Конституционном суде

Ігор Петренко / Depo.ua

Судьи Конституционного суда Николай Мельник, Сергей Сас и Игорь Слиденко хотят отставки председателя суда Станислава Шевчука. Такие вещи в предвыборный период отдают политикой.

Критики Шевчука обвиняют председателя Конституционного суда в манипуляциях с делами, нарушении процедуры их рассмотрения, служебной бездеятельности, длительном отсутствии на работе, вмешательстве в деятельность судей, превышении служебных полномочий. Среди обвинений - и политизация деятельности суда. Мельник, Сас и Слиденко отмечают: «В средствах массовой информации и официальных депутатских обращениях к председателю суда Шевчуку поднимался вопрос о его регулярных встречах с президентом, о которых он не сообщает судьям и обществу». Они вменяют главе институции кулуарные собрания судей, "подковерные" договоренности и "сбор" голосов под те или иные решения КС. "На сегодня становится очевидным, что дальнейшее пребывание Шевчука на этом посту приведет к развалу Суда и разрушению конституционного правосудия в целом", - резюмирует тройка судей.

Прежде всего ответим на сакраментальный вопрос: "А судьи - кто?". Ответ даст основания для предположений о мотиве, которым руководствовались подписанты письма к судьям-конституционщикам. Итак, 61-летний Сергей Сас - довольно известная фигура, еще двадцать лет назад, в 1999-м, он вошел во фракцию "Батькивщина" в парламенте третьего созыва. С тех пор оставался членом фракции Юлии Тимошенко в Радах четвертого, пятого, шестого и седьмого созывов, был заместителем председателя этой фракции. Именно как представитель "Батькивщины" по квоте Верховной Рады Сас и стал судьей КСУ.

К той же политической орбите тяготеет и 56-летний судья КСУ Николай Мельник. Авторитетный юрист, доктор юридических наук, профессор, экс-заместитель председателя Центризбиркома, член Конституционной ассамблеи в 2012-2013 годах, член Высшего совета юстиции. В 2008 году стал депутатом Киевского городского совета как №9 избирательного списка "Блока Юлии Тимошенко". Во время раскола фракции БЮТ в Киевсовете в 2010 году остался в "канонической" группе сторонников Тимошенко. В свое время Мельника называли "правой рукой" экс-председателя Верховного суда Украины Василия Онопенко - еще одного бывшего члена БЮТ. В КСУ Мельник прошел по квоте парламента.

Самый молодой и наименее публичный из авторов письма - 45-летний доктор юридических наук Игорь Слиденко. И он также попал в КСУ по парламентской квоте. Работал в ряде вузов, Институте законодательства Верховной Рады. В СМИ о нем вспоминали разве что в контексте отсутствия жилья по данным его декларации за 2015 год. Медиа сообщали, что Слиденко с рядом коллег-конституционщиков фигурирует в списке должностных лиц, которые пользуются помещениями в доме отдыха "Конча-Заспа" Государственного управления делами.

Поводом вспомнить об этом судье стали результаты скандального голосования Конституционного суда о признании неконституционной статьи 368-2 Уголовного кодекса, которая предусматривала уголовную ответственность чиновников за незаконное обогащение. 26 февраля э.г. "за" это решение проголосовали 14 судей, а 4 высказались против. Среди них был и Игорь Слиденко - единственный из парламентской квоты, кто принял такое решение.

Отметим также, что все три подписанта письма получили полномочия судей КСУ в один день - 13 марта 2014 года, то есть еще до избрания Петра Порошенко президентом Украины. 9-летний срок их судейских полномочий истекает в 2024 году. Поэтому они еще будут влиять на работу суда. И, не исключено, кто-то из них уже видит себя в кресле председателя в случае избрания другого президента.

Относительно же самого письма об отставке Шевчука, то стены КСУ уже не впервые сотрясают похожие ситуации. Самым большим скандалом стало упразднение 2010 года предыдущим составом этого суда политреформы образца 2004 года и существенное расширение полномочий Виктора Януковича как президента.

А в апреле 2010 года Виктор Янукович отменил указ своего предшественника Виктора Ющенко об увольнении судьи КСУ Сюзанны Станик с должности, а на следующий же день уволил ее в связи с подачей заявления об отставке. Дело в том, что Станик была судьей-докладчиком в деле о конституционности указа Ющенко о роспуске Верховной Рады V созыва. Она и двое ее коллег публично усомнились в правомерности решения президента, после чего на основании подозрений о подкупе судей Ющенко подписал указ об их увольнении "в связи с нарушением присяги". Станик восстановилась на должности, но вновь была уволена новым решением Виктора Ющенко.

Нынешний демарш трех судей КСУ смахивает на откровенно политический ход накануне выборов президента 31 марта. Тем более, что председателю суда Станиславу Шевчуку, среди прочего, вменяют встречи с президентом Порошенко и политизацию работы суда. Но в письме отсутствуют пояснения, о чем именно идет речь.

Учитывая политические симпатии авторов "письма трех", возникают подозрения в политической мотивации их действий с целью делегитимизировать КС накануне выборов главы государства. Можно спрогнозировать такой сценарий: в случае победы Порошенко, если Центризбирком признает результаты выборов законными, его оппоненты (Тимошенко, Анатолий Гриценко или кто-то другой) обращаются в Конституционный суд о признании результатов выборов неконституционными - скажем, из-за массовых нарушений избирательного законодательства. Аргументом истцов может стать, к примеру, их нынешняя кампания обвинений штаба Порошенко в подкупе избирателей.

К полномочиям Конституционного суда не относится принятие решений относительно признания легитимности выборов. Но в этом случае суть дела сводится к самому факту подачи. Речь идет о делегитимизации избранного президента через уничтожение легитимности самого Конституционного суда. Тем более, что его репутация уже под сомнением после принятия решения о неконституционности нормы относительно незаконного обогащения.

Тем временем в Москве громко трубят, что имеют достаточно фактов для признания выборов в Украине недемократическими уже сейчас. Как вариант, Кремль будет ждать, как поведут себя те кандидаты, которые проиграют выборы - будут ли они расшатывать ситуацию в Украине, и как именно. В Москве радостно подхватят и разовьют заявления отдельных украинских политиков о "государстве, которое не состоялось". Мол, посмотрите: у них даже Конституционный суд - и тот с подорванной репутацией.