Месть Розенблата. Зачем ГПУ открыла дело «Сытник против Трампа»

Виталий ДЯЧЕНКО / Деловая столица

Производство ГПУ против Артема Сытника, хоть и не будет иметь юридических последствий для директора НАБУ, может быть важным сигналом Вашингтону от украинских политических элит.

Директор НАБУ Артем Сытник следом за "Бигусгейтом" стал фигурантом еще одного скандала, который вылился даже в уголовное производство ГПУ. Речь идет об обвинении во вмешательстве в выборы в США в 2016 году, озвученном народным депутатом Бориславом Розенблатом на заседании ВСК по "Бигусгейту".

Заявление Розенблата о том, что Сытник передал штабу кандидата в президенты США от Демократической партии Хилари Клинтон данные из "Амбарной книги" Партии регионов, где фигурирует бывший политтехнолог Виктора Януковича и бывший же глава штаба Дональда Трампа Пол Манафорт, оказалось не совсем голословным. Словесное обвинение нардеп усилил некой флешкой, где, как утверждается записаны переговоры человека с голосом похожим на голос Сытника, который утверждает, что хочет помочь Клинтон.

Это доказательство вместе с решением украинского суда, признавшего действия Сытника неправомерными Розенблат передал в Генпрокуратуру и той ничего не оставалось как зарегистрировать уголовное производство.

Этот факт СМИ сообщил лично генеральный прокурор Юрий Луценко на следующий день после того, как на заседании ВСК по расследованию коррупции в оборонном ведомстве, где на Сытника обрушили свои обвинения практически все присутствовавшие, у каждого из которых был свой мотив сделать Сытника громоотводом. Однако одним из наиболее ярких обвинителей был Розенблат, ставший в свое время жертвой громкой антикоррупционной спецоперации НАБУ с участием знаменитого "агента Катерины", которая втерлась в доверие к нардепу и зафиксировала на видео момент якобы получения им взятки. И хотя Розенблату удалось выйти сухим из воды, обида на Сытника у того явно осталась. И теперь у того появилось отличное время для мести.

Примечательно, что в судебные перспективы дела против Сытника о вмешательстве в американские выборы не верит даже сам Луценко, о чем генпрокурор сообщил почти прямым текстом. Дескать, пленки Розенбалата, которые последний непонятно где достал, явно не могут стать доказательством в суде, поскольку они получены без должной санкции и, следовательно, незаконны. Так что на этом направлении Сытнику ничего не угрожает, однако тот факт, что пленки Розенбалта широко обсуждаются в СМИ, в том числе и лично генпрокурором, дают основания предполагать, что главная ценность в деле против Сытника лежит не в юридической плоскости, а в политической, и главным слушателем всей этой информации должны стать даже не украинцы, а люди в Вашингтоне.

В США, к слову, на днях американская Фемида вынесла Манафорту два приговора, осудив политтехнолога Януковича на 7,5 лет лишения свободы. Среди множества обвинений Манафорту есть незаконное лоббирование интересов бывшего президента Украины Виктора Януковича, к чему самое прямое отношение имеет знаменитая "Амбарная книга ПР", данные из которой Сытник якобы мог передавать штабу Клинтон.

Таким образом, несмотря на то, что юридически Сытнику ничего не угрожает, в глазах администрации Трампа человек, помогавший во время выборов в США Клинтон, выглядит не очень хорошо. Тем более, что существуют пусть и незаконные, но все же материальные доказательства факта поддержки Клинтон (насколько они убедительны - это уже отдельный вопрос). Таким образом юридически бесперспективное "американское дело Сытника" может быть неким посланием Вашингтону от украинских политэлит. Дескать, посмотрите насколько ненадежного человека для Трампа активно поддерживает в Украине Госдеп. Ну, а то, что Сытник всегда пользовался огромным доверием американского посольства в Украине, ни для кого не секрет. Как не секрет и то, что очень большая группа украинских политиков не слишком в восторге от директора НАБУ и его методов борьбы с коррупцией, которые хоть и не слишком эффективны как юридический инструмент, но испортили немало крови большому числу нардепов, министров и других госчиновников.

При этом никаких политических инструментов для отставки Сытника украинское законодательство не содержит. Таковым мог бы стать аудит НАБУ, но сейчас нет ни необходимого количества аудиторов, ни механизмов проведения этого аудита. Так что отправить Сытника в отставку в обозримом будущем может только посольство США, если уговорит директора НАБУ добровольно уйти в отставку. И с открытием производства по делу о вмешательстве директора НАБУ у администрации Трампа появляется и причина, и мотив для такого решения.

Кроме того, не слишком красиво с точки зрения Трампа и его окружения во всей этой истории выглядит и посол США в Украине Мари Йованович. Ведь именно Йованович и ее ведомство выступает в роли главного адвоката и вдохновителя для Сытника. Тут нужно понимать, что срок работы Йованович в Украине так или иначе приближается к концу (она является послом с лета 2016-го) и украинские политики не слишком рискуют нарваться на немилость посольства. Да и главным вдохновителем раскрутки дела о вмешательстве Сытника в выборы выступает Розенблат - депутат, репутация которого, благодаря все тому же Сытнику, уже давно изрядно подмочена.

Но главная задачей всей этой операции с бессмысленным делом против директора НАБУ может быть демонстрация преданности украинских элит именно президенту Трампу. А Сытник во всей этой истории - некая символическая жертва, эту преданность подтверждающая. Дескать, Киев готов работать с Трампом, не смотря на всю неоднозначность отношения к нему в мире и на украинские элиты нынешний республиканский Госдеп всегда может рассчитывать, особенно если после президентских выборов не поменяется власть.