В январе положительное сальдо внешней торговли товарами составило $20,9 млн

В январе 2019 года экспорт товаров превысил импорт на 20,9 млн долларов.

Об этом сообщила Государственная служба статистики, передают Українські Новини.

В течение января положительное сальдо торговли товарами улучшилось на 315 млн долларов по сравнению с январем 2018 года (январь 2018 года отрицательное сальдо составило 294,1 млн долларов).

Экспорт товаров в январе 2019 года составил 4 066,2 млн долларов, при этом он увеличился на 9,2% по сравнению с январем 2018 года.

Импорт товаров в январе 2019 года составил 4 045,3 млн долларов, увеличившись на 0,7%.

Как сообщали Українські Новини, в 2018 году импорт товаров превысил экспорт на 9 801,1 млн долларов.

В 2017 году импорт товаров превысил экспорт на 6 331,9 млн долларов.

В течение 2017 года отрицательное сальдо торговли товарами ухудшилось на 3 443,8 млн долларов по сравнению с 2016 годом (2016 год отрицательное сальдо составило 2 888,1 млн долларов).

Торговые операции с основными партнерами в январе, млн долларов:

Экспорт Импорт январь % от общего январь % от общего Всего 4 066,2 100,0 Всего 4 045,3 100,0 Польша 265,9 6,5 Китай 614,4 15,2 Италия 257,6 6,3 Россия 607,2 15,0 Египет 230,7 5,7 Германия 340,5 8,4 Россия 224,6 5,5 Польша 259,8 6,4 Турция 203,8 5,0 США 240,3 5,9 Нидерланды 180,7 4,4 Беларусь 217,5 5,4 Германия 177,9 4,4 Италия 135,5 3,3 Индия 175,3 4,3 Турция 132,2 3,3