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В январе положительное сальдо внешней торговли товарами составило $20,9 млн
16:56 15.03.2019 |
В январе 2019 года экспорт товаров превысил импорт на 20,9 млн долларов.
Об этом сообщила Государственная служба статистики, передают Українські Новини.
В течение января положительное сальдо торговли товарами улучшилось на 315 млн долларов по сравнению с январем 2018 года (январь 2018 года отрицательное сальдо составило 294,1 млн долларов).
Экспорт товаров в январе 2019 года составил 4 066,2 млн долларов, при этом он увеличился на 9,2% по сравнению с январем 2018 года.
Импорт товаров в январе 2019 года составил 4 045,3 млн долларов, увеличившись на 0,7%.
Как сообщали Українські Новини, в 2018 году импорт товаров превысил экспорт на 9 801,1 млн долларов.
В 2017 году импорт товаров превысил экспорт на 6 331,9 млн долларов.
В течение 2017 года отрицательное сальдо торговли товарами ухудшилось на 3 443,8 млн долларов по сравнению с 2016 годом (2016 год отрицательное сальдо составило 2 888,1 млн долларов).
Торговые операции с основными партнерами в январе, млн долларов:
|Экспорт
|Импорт
|январь
|% от общего
|январь
|% от общего
|Всего
|4 066,2
|100,0
|Всего
|4 045,3
|100,0
|Польша
|265,9
|6,5
|Китай
|614,4
|15,2
|Италия
|257,6
|6,3
|Россия
|607,2
|15,0
|Египет
|230,7
|5,7
|Германия
|340,5
|8,4
|Россия
|224,6
|5,5
|Польша
|259,8
|6,4
|Турция
|203,8
|5,0
|США
|240,3
|5,9
|Нидерланды
|180,7
|4,4
|Беларусь
|217,5
|5,4
|Германия
|177,9
|4,4
|Италия
|135,5
|3,3
|Индия
|175,3
|4,3
|Турция
|132,2
|3,3
|Экспорт
|Импорт
|январь 2019
|январь 2018
|январь 2019
|январь 2018
|Всего
|4 066,2
|3 723,6
|4 045,3
|4 017,2
|Живые животные и продукция животноводства
|85,9
|76,2
|83,7
|67,9
|Продукты растительного происхождения
|1 013,6
|742,6
|164,3
|151,7
|- зерновые культуры
|781,1
|490,0
|17,8
|26,1
|Жиры и масла животного и растительного происхождения
|350,7
|347,6
|19,1
|16,3
|Продукция пищевой промышленности
|285,1
|245,8
|167,5
|159,7
|Минеральные продукты
|341
|343,4
|931,6
|1040,9
|Энергетические материалы, нефть и продукты ее переработки, всего
|67,5
|68,8
|856,4
|983,2
|Продукция химической и связанных с ней отраслей промышленности
|128,6
|127,7
|546,7
|611,5
|- фармацевтическая продукция
|9,6
|9,6
|148,3
|138,1
|- удобрения
|5,1
|7,2
|98,4
|113,0
|Полимерные материалы, пластмассы и каучук
|46,5
|53,4
|223
|243,7
|Кожаное и меховое сырье и изделия из них
|13,5
|15,0
|18,3
|20,9
|Древесина и изделия из нее
|114,9
|110,1
|18,9
|19,2
|Бумажная масса из древесины, или других волокнистых целлюлозных материалов
|32,5
|38,2
|76,2
|79,3
|Текстиль и текстильные изделия
|67,2
|64,1
|126
|138,9
|Обувь, головные уборы, зонтики
|13,8
|14,7
|35,2
|27,4
|Изделия из камня, гипса, цемента, керамики, стекла
|27,1
|23,8
|41,7
|54,7
|Жемчуг натуральный или культивированный, драгоценные или полудрагоценные камни
|2,2
|2,0
|8,1
|4,0
|Неблагородные металлы и изделия из них
|1 087,4
|1 001,3
|226,1
|226,1
|- черные металлы
|980,4
|873,0
|80,3
|88,4
|Машины, оборудование и механизмы; электротехническое оборудование; звукозаписывающая и воспроизводящая аппаратура; телеаппаратура
|312,3
|360,2
|784,7
|772,3
|- реакторы ядерные, котлы, машины
|96,8
|138,9
|390,1
|424,9
|- электрические машины и оборудование
|215,5
|221,3
|394,7
|347,1
|Транспортные средства, летательные аппараты, плавучие средства
|41,8
|42,6
|452,5
|267,4
|- средства надземного транспорта, кроме железнодорожного
|6,8
|9,5
|412,1
|250,8
|Приборы и аппараты оптические, фотографические, кинематографические, медицинские и хирургические; часы; музыкальные инструменты
|11,7
|11,7
|57,8
|59,1
|Различные товары и изделия
|59,8
|65,7
|59,2
|53,0
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