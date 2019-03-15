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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

В январе положительное сальдо внешней торговли товарами составило $20,9 млн

16:56 15.03.2019 |

Экономика

 

В январе 2019 года экспорт товаров превысил импорт на 20,9 млн долларов.

Об этом сообщила Государственная служба статистики, передают Українські Новини.

В течение января положительное сальдо торговли товарами улучшилось на 315 млн долларов по сравнению с январем 2018 года (январь 2018 года отрицательное сальдо составило 294,1 млн долларов).

Экспорт товаров в январе 2019 года составил 4 066,2 млн долларов, при этом он увеличился на 9,2% по сравнению с январем 2018 года.

Импорт товаров в январе 2019 года составил 4 045,3 млн долларов, увеличившись на 0,7%.

Как сообщали Українські Новини, в 2018 году импорт товаров превысил экспорт на 9 801,1 млн долларов.

В 2017 году импорт товаров превысил экспорт на 6 331,9 млн долларов.

В течение 2017 года отрицательное сальдо торговли товарами ухудшилось на 3 443,8 млн долларов по сравнению с 2016 годом (2016 год отрицательное сальдо составило 2 888,1 млн долларов).

Торговые операции с основными партнерами в январе, млн долларов:

  Экспорт     Импорт  
  январь % от общего   январь % от общего
Всего 4 066,2 100,0 Всего 4 045,3 100,0
Польша 265,9 6,5 Китай 614,4 15,2
Италия 257,6 6,3 Россия 607,2 15,0
Египет 230,7 5,7 Германия 340,5 8,4
Россия 224,6 5,5 Польша 259,8 6,4
Турция 203,8 5,0 США 240,3 5,9
Нидерланды 180,7 4,4 Беларусь 217,5 5,4
Германия 177,9 4,4 Италия 135,5 3,3
Индия 175,3 4,3 Турция 132,2 3,3
Экспорт-импорт товаров в январе, млн долларов:

  Экспорт Импорт
  январь 2019 январь 2018 январь 2019 январь 2018
Всего 4 066,2 3 723,6 4 045,3 4 017,2
Живые животные и продукция животноводства 85,9 76,2 83,7 67,9
Продукты растительного происхождения 1 013,6 742,6 164,3 151,7
- зерновые культуры 781,1 490,0 17,8 26,1
Жиры и масла животного и растительного происхождения 350,7 347,6 19,1 16,3
Продукция пищевой промышленности 285,1 245,8 167,5 159,7
Минеральные продукты 341 343,4 931,6 1040,9
Энергетические материалы, нефть и продукты ее переработки, всего 67,5 68,8 856,4 983,2
Продукция химической и связанных с ней отраслей промышленности 128,6 127,7 546,7 611,5
- фармацевтическая продукция 9,6 9,6 148,3 138,1
- удобрения 5,1 7,2 98,4 113,0
Полимерные материалы, пластмассы и каучук 46,5 53,4 223 243,7
Кожаное и меховое сырье и изделия из них 13,5 15,0 18,3 20,9
Древесина и изделия из нее 114,9 110,1 18,9 19,2
Бумажная масса из древесины, или других волокнистых целлюлозных материалов 32,5 38,2 76,2 79,3
Текстиль и текстильные изделия 67,2 64,1 126 138,9
Обувь, головные уборы, зонтики 13,8 14,7 35,2 27,4
Изделия из камня, гипса, цемента, керамики, стекла 27,1 23,8 41,7 54,7
Жемчуг натуральный или культивированный, драгоценные или полудрагоценные камни 2,2 2,0 8,1 4,0
Неблагородные металлы и изделия из них 1 087,4 1 001,3 226,1 226,1
- черные металлы 980,4 873,0 80,3 88,4
Машины, оборудование и механизмы; электротехническое оборудование; звукозаписывающая и воспроизводящая аппаратура; телеаппаратура 312,3 360,2 784,7 772,3
- реакторы ядерные, котлы, машины 96,8 138,9 390,1 424,9
- электрические машины и оборудование 215,5 221,3 394,7 347,1
Транспортные средства, летательные аппараты, плавучие средства 41,8 42,6 452,5 267,4
- средства надземного транспорта, кроме железнодорожного 6,8 9,5 412,1 250,8
Приборы и аппараты оптические, фотографические, кинематографические, медицинские и хирургические; часы; музыкальные инструменты 11,7 11,7 57,8 59,1
Различные товары и изделия 59,8 65,7 59,2 53,0
По материалам: Українські Новини
 

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