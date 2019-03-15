Зигзаг «Бигусгейта». Как Сытник стал громоотводом для всех

Юрий ВИШНЕВСКИЙ / Деловая столица

Героем недели, предпредпоследней перед президентскими выборами, стал директор НАБУ Артем Сытник, который к выборам вообще-то никакого отношения не имеет. Тем не менее история с Сытником может сказаться и на результатах выборов тоже.

Суть в том, что Петр Порошенко и Артем Сытник волею журналиста Дениса Бигуса стали фигурантами одного и того же скандала - о коррупции в оборонной сфере. Хотя факты, которые обнародовал Бигус в своем многосерийном расследовании, не говорят о прямой причастности Порошенко и Сытника к каким-либо злоупотреблениям, но сам Бигус постарался создать обратное впечатление.

Первые серии касались людей из команды Порошенко, в частности замсекретаря СНБО Олега Гладковского. Благодаря этому информационный вброс Бигуса тут же получил огромный резонанс в телеэфире. Однако заключительная серия сосредоточилась на вопросе о том, почему коррупция в оборонной сфере не расследуется должным образом, хотя соответствующие уголовные производства были открыты еще несколько лет назад. И тут в фокусе внимания оказался наш главный антикоррупционный орган, специально для этого созданный, - НАБУ.

Порошенко к тому времени уже успел уволить Гладковского и публично обратиться к НАБУ с призывом расследовать резонансные публикации. Со своей стороны Верховная Рада приняла постановление, которым поручила временной следственной комиссии (ВСК) безотлагательно расследовать факты, обнародованные в СМИ, о злоупотреблениях в "Укроборонпроме" и причастности к этому должностных лиц, а также провести открытое заседание по этому вопросу совместно с уполномоченными представителями ГПУ, Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП), НАБУ и других структур. Все ждали, что на этом заседании будет обсуждаться дело Гладковского. Но тут как раз вышла финальная серия расследования Бигуса - и на заседании ВСК главным "мальчиком для битья" оказался Сытник.

Так директору НАБУ была уготована роль громоотвода, которому придется взять на себя значительную часть негативного заряда коррупционного скандала. Сам Сытник, конечно, не испытывает никакого желания быть громоотводом для Порошенко, но избежать этой участи не может. По той простой причине, что у него нет внятных объяснений бездеятельности НАБУ. А спасать его и выводить из-под удара никто из влиятельных игроков не хочет, дабы самому не подпасть под обвинения в пособничестве коррупции.

Теперь Порошенко имеет возможность (и, кстати, уже ею пользуется) переадресовывать к Сытнику любые вопросы о коррупции в "оборонке". Дескать, это функция НАБУ - провести расследование и дать ответ. Причем даже недоброжелатели президента не решаются утверждать, что Сытник каким-то образом зависит от Порошенко и его покрывает. Наоборот, все эти годы Сытник кичился тем, что он делает все, что считает нужным, и никто ему не указ.

Впрочем, у этой истории будут и другие последствия. В частности, на политическом рынке уже пошли вниз котировки ЦПК Виталия Шабунина и прочих общественников, выступавших апологетами НАБУ. И уже не факт, что какая-нибудь из пристойных партий захочет видеть их в своих списках на будущих парламентских выборах.

Кроме того, НАБУ волей-неволей придется перестраивать свою работу. На заседании ВСК Сытник выдавил из себя слова о готовности отстранить своего первого зама Гизо Углаву, который подписывался под скандальными документами, обнародованными Бигусом. Именно Углава является главным коммуникатором с западными посольствами и именно он является переговорщиком НАБУ с высшими представителями украинской власти. Если же Сытник не отстранит Углаву, - это усугубит общественные подозрения в отношении их обоих, тем более что Порошенко в аналогичной ситуации пожертвовал своим другом Гладковским и уволил его из СНБО.

Ну и, конечно, не избежать последствий самому Сытнику. Прежде всего, уже произошел пренеприятнейший для него перелом в общественном мнении. НАБУ и его директор теперь воспринимаются не как борцы с коррупцией, а как плоть от плоти старой коррупционной системы. То есть те, кто под предлогом борьбы с коррупцией сами ею и занимаются.

Три года Сытник создавал миф, не очень известный широкой публике, но прекрасно известный в элитах, что все детективы НАБУ независимы и на них не оказывают влияния ни сам Сытник, ни тем более Углава. Расследование Бигуса показало, что никакой независимости нет. Есть четкая вертикаль, и теперь многие считают, что эта вертикаль коррупционная. Этот момент очень важен, он забирает у Сытника поле для маневра.

Кроме того, не исключено, что в связи с этим скандалом Сытник превратится в подозреваемого. В ходе заседания ВСК была обнародована информация о том, что в марте 2017 г. Главная военная прокуратура направила в НАБУ материалы на 87 листах о хищении средств "Укроборонпрома". Но, как сообщил руководитель САП Назар Холодницкий, в ходе проверки установлено, что эти материалы исчезли и не фигурируют ни в одном уголовном производстве, которое расследуется НАБУ.

Директор ГБР Роман Труба уже заявил, что ГБР открыло уголовное производство по материалам журналистского расследования. Понятно, что это дело может зависнуть, ничем не завершившись, и судьба его может зависеть от разных влиятельных лиц. Но в любом случае фактом является то, что появилась дополнительная опция для увольнения Сытника с должности директора НАБУ. Раньше единственным реальным механизмом - причем трудноосуществимым технически - считалось увольнение по результатам аудита, а теперь более реалистичным способом избавиться от Сытника может оказаться приговор суда.

Разумеется, власть в стране может поменяться. Но Сытнику от этого вряд ли будет легче. Ибо любой президент может захотеть воспользоваться этой опцией - или же пригрозить ею, чтобы директор НАБУ был послушным. Очевидно, это нивелирует амбиции Сытника быть самостоятельным политическим игроком.

И даже если теперешнее расследование зайдет в тупик, Сытнику придется все время жить в страхе, что в НАБУ найдется свой Павлик Морозов, который сдаст своих "родителей" (в смысле руководство НАБУ) Генпрокуратуре, ГБР и заодно массмедиа, чтобы наверняка.