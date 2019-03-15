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ЕС ввел санкции против 8 россиян за нападение на украинские корабли ВМС в Керченском проливе
10:00 15.03.2019 |
Европейский союз ввел санкции против 8 россиян за нападение на украинские корабли Военно-морских сил в Керченском проливе.
Решение о введении санкций опубликовано в Официальном журнале ЕС в пятницу, 15 марта, передают Українськi Новини.
Указано, что решение было принято Советом ЕС 14 марта.
Санкции введены против 8 сотрудников Пограничной службы ФСБ России и членов экипажей кораблей, захвативших украинские суда ВМС.
Так, санкции введены против Сергея Станкевича, Андрея Шеина, Алексея Саляева, Андрея Шипицина, Алексея Шатохина, Руслана Ромашкина, Сергея Щербакова.
Также санкции введены против генерал-полковника Александра Дворникова - командующего войсками Южного военного округа, имеющего звание "Герой России".
Как сообщали Українськi Новини, Президент Петр Порошенко поблагодарил Президента Европейского Совета Дональда Туска за одобрение Европейским Союзом "азовского пакета" санкций против России за ее агрессию в Азовском море.
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