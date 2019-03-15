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Скупка валюты «Укрзалиныцей» вызвала рост курса доллара на межбанке
23:54 14.03.2019 |
Курс доллара продолжает расти третий день подряд: по итогам безналичных торгов 14 марта, он прибавил еще 15 копеек, и достиг к вечеру 26,87-26,92 грн./$, сообщил начальник управления дилинговых операций Райффайзен банка Аваль Юрий Гриненко. Общее трехдневное подорожание составило 66 копеек.
Для многих новый виток валютного подорожания стал неожиданностью. В первой половине дня доллар не только не дорожал, он даже снижался: межбанк стартовал в рамках 26,70-26,80 грн./$ и очень быстро спустился к 26,60 грн./$. Большую часть торгов спрос и предложение были сбалансированными, и ничего не предвещало подорожания «американца».
Курсовой разворот и новое повышение котировок началось во второй половине дня. После того, как на межбанк вышел крупный скупщик доллара и начал сметать всю валюту с рынка. Какое-то время была непонятна цель этих приобретений, и только вечером стало ясно, что они проводились под «Укрзалиныцю». У перевозчика настал день крупной выплаты по еврооблигациям - $150 млн. плюс купон. Потому он очень нуждался в долларе.
Вся эта история снова раскочегарила межбанк, и он покатился вверх. Потому Нацбанку пришлось снова поддерживать гривну продажами из своих золотовалютных резервов: по словам казначеев, регулятор отдавал «американца» возле отметки 26,90 грн./$, и всего вывалил на рынок от $30 млн. до $50 млн.
«Рост котировок еще больше разогрел спрос и сократил предложение до обязательного минимума. Наличный рынок вновь бежал впереди межбанковского паровоза, вплотную приблизившись к психологической отметке 27 грн./$, а решение регулятора о сохранении учетной ставки на уровне 18% подтвердило неготовность к ослаблению инфляционных ожиданий и смягчению монетарной политики», - прокомментировал ситуацию директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.
На этом фоне средняя стоимость наличного доллара на продаже людям поднялась на 10 копеек, и вышла на 27,0-27,20 грн./$. Минимальный ценник оказался на уровне 26,85 грн./$, а максимальный - на 27,40 грн./$.
При этом финансисты уже боятся делать прогнозы по ближайшему курсовому движению. Поскольку не понимают, сколько отложенного валютного спроса осталось на межбанке.
«Вероятнее всего, 15 марта безналичный рынок откроется в рамках 26,90-27,0 грн./$. С учетом того, что Госказначейство сегодня выплатило по НДС 1 млрд. грн., завтра могут сократиться валютные продажи. При этом непонятны объемы спроса. Потому что-то предсказывать крайне сложно», - сказал Юрий Гриненко.
Более оптимистичный прогноз на завтра выдал Олег Куринной - 26,80-26,90 грн./$.
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