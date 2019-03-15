ВМС Украины получат еще два катера Island от США

США планируют передать Украине еще два катера класса Island. Об этом заявил главнокомандующий Объединенными Вооруженными силами НАТО в Европе, американский генерал Кертис Скапаротти.

Об этом сообщает Depo.ua со ссылкой на Украинский милитарный портал.

Два таких катера сейчас проходят техническое обслуживание в США, а украинские экипажи вскоре отправятся на обучение.

"Мы работали и продолжим работать на морском направлении с их Военно-морскими силами. У нас с ними хорошие отношения. И сейчас есть увеличение в финансировании, которое мы запросили у Конгресса для передачи Киеву морских средств, прежде всего двух кораблей - патрульных катеров класса Island, чтобы начать пополнять их ВМС. Речь идет и о других средствах", - заявил он.

Напомним, патрульные катера класса Island, которые Соединенные Штаты Америки обещали предоставить Украине, должны прибыть в июле 2019 года.

Напомним, в сентябре уполномоченный президента Украины по мирному урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях, первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко заявила, что патрульные катера береговой охраны класса Island существенно усилят позиции Военно-морских сил Украины.

Решение о передаче украинскому флоту американских военных патрульных катеров Islands после учений Sea Breeze-2017 было принято в июле 2017 года.