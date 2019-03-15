Утихомирить «титушек»: Почему Билецкий с Карасем рассердили Госдеп

Ігор Петренко / Depo.ua

Бурная деятельность украинских правых радикалов привлекла к себе внимание Госдепа США. Там назвали С14 и "Национальный корпус" "группами ненависти". Это прозрачный намек Киеву, что власть должна прекратить сотрудничество с этими организациями.

Оценки Бюро по вопросам демократии, прав человека и труда Госдепа появились на фоне недавнего заявления посла США в Украине Мари Йованович, которая назвала украинских праворадикалов "титушками". Становится очевидным требование Вашингтона к украинской власти - сдержать представителей этой среды и прекратить их игры мышцами.

Члены радикальных групп, говорится в обнародованном отчете, задерживали людей при невмешательстве правоохранителей, нападали на журналистов, цыган и представителей ЛГБТ-сообщества. Среди примеров правозащитники приводят нападения на лагеря ромов в Киеве, Львове, Тернополе, Берегово, Ужгороде, Мукачево, Золотоноше, незаконное задержание членами С14 (лидер - Евгений Карась) боевика "ЛНР" в Киевской области (очевидно, речь идет о бразильском искателе проблем на свою голову - Рафаэле Лусварги) и передача его СБУ. Кроме этого, упоминается нападение на журналиста, который освещал суд над членами C14.

Американские правозащитники указывают на сотрудничество радикалов с силовиками и некоторыми другими органами власти. "Неспособность полиции и прокуратуры предотвратить акты насилия, должным образом классифицировать их как преступления на почве ненависти и эффективно расследовать их, создали среду безнаказанности и отсутствия справедливости для жертв, - говорится в отчете. - 8 июня Министерство молодежи и спорта объявило, что наградит C14, националистическую группу ненависти, 440 тысячами гривен за проведение "молодежного летнего лагеря". Не забыли американцы и о том, что радикалы заключали официальные соглашения с муниципальными органами власти в Киеве и других городах и формируют подразделения "муниципальной охраны" для обеспечения общественной безопасности.

На самом деле ничего нового представители американской власти не сказали. Все, кто интересуется отечественной политикой, знают о сотрудничестве правых объединений с силовиками и некоторыми политическими деятелями. Но почему это заявление увидело свет именно сейчас, за две недели до первого тура президентских выборов в нашей стране? Не только же потому, что официальный Вашингтон холодно относится к правым или левым радикалам в целом. В нашем случае главная причина иная - Госдепартамент сработал на опережение, дабы предостеречь украинских политиков от намерения воспользоваться услугами радикалов как во время избирательной кампании, так и в день голосования.

Действительно, парамилитарные структуры "Национальный корпус" (лидер - Андрей Билецкий), "Национальные дружины" и другие фактически принимают полноценное участие в избирательных процессах. В начале марта их руководители подняли информационную волну заявлением о намерении контролировать ход голосования на участках 31 марта, и в случае выявления действий, которые будут восприняты ими как нарушение, тут же применять к нарушителям физическую силу. Реакция Посла США в Украине была молниеносной. Кроме прочего она отметила: "Украина, которая стремится к интеграции в Евросоюз и НАТО, должна обеспечить соответствие ее действий западным стандартам.

Центризбирком обратился в Службу безопасности Украины и Нацполицию относительно необходимости обеспечения законности и правопорядка во время избирательного процесса очередных выборов президента. Со специальным заявлением выступил и министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, о влиянии которого на "Национальные дружины" и "Национальный корпус" говорят немало наблюдателей (сам Аваков и лидеры упомянутых структур такую связь опровергают). Он пообещал, что радикалы не будут вмешиваться в избирательный процесс. И даже слегка пригрозил им: "После соответствующего заявления представителя "Нацдружин", мы, реагируя на обращение председателя ЦИК в том числе, провели профилактику этой ситуации. Есть у нас некоторое убеждение, что никто из тех, кто красиво заявляет, не пойдет на прямой конфликт с властью".

Однако события в Киеве и Черкассах 9 марта продемонстрировали, что тот же "Нацкорпус" готов идти на конфликт. А заявления его лидера, народного депутата Андрея Билецкого о преследовании кандидата в президенты, действующего главы государства Петра Порошенко во всех его предвыборных поездках, лишь подтвердили риск вмешательства радикалов в ход выборов.

Стоит ли ожидать, что после заявления Госдепа режиссеры и сценаристы упомянутых выше событий тоже дадут задний ход? Возможно, дополнительно освежат их головы публикации о сомнительных связях правых радикалов. В частности, уведомление об их сотрудничестве с одиозным блогером Анатолием Шарием. Тот, как известно, занимается организацией мелких провокаций во время предвыборных поездок Петра Порошенко и освещает все это на своем YouTube-канале. Центр "Миротворец" сообщил в Фейсбук, что Шарий объединился с лидером партии "Национальный корпус" Андреем Билецким. "Средства на проведение акций Шария и Нацкорпуса получают в т. ч. и от беглого вора Онищенко... Такие у нас теперь националисты", - говорится в сообщении центра.

Негатив к организаторам провокаций и информация про их сомнительные связи автоматически бьет по силовым структурам, с которыми могут быть связаны правые радикалы. Пока из-за океана лишь констатируют проблему, но если в Киеве не сделают выводов, после, не исключено, могут быть прозрачные намеки на необходимость кадровых изменений в силовых структурах.