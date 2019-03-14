Финансовые новости
- |
- 14.03.19
- |
- 22:00
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
В НАТО подтверждают возможность вступления Украины в Альянс
Страны-члены НАТО подтверждают возможность вступления Украины в Альянс. Об этом говорится в годовом отчете Альянса, который 14 марта представил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.
Как сообщает Радіо Свобода, в Альянсе также подтвердили обязательства оборонного блока для поддержки Украины с проведением реформ в рамках широкого пакета помощи, в том числе 10 трастовых фондов.
Как следует из отчета, в декларации по итогам саммита в Бухаресте, который состоялся в прошлом году, отмечалось, что Альянс «приветствует евроатлантические стремления относительно членства Украины в НАТО».
«План действий по членству (ПДЧ) будет следующим шагом для Украины и Грузии на их пути к членству. Сегодня мы четко заявляем, что мы поддерживаем заявки этих стран относительно ПДЧ. Таким образом, мы начнем период интенсивного взаимодействия с ними на высоком политическом уровне с целью рассмотрения вопросов, связанных с их обращениями относительно ПДЧ, которые остаются нерешенными», - говорится в документе.
7 февраля Верховная Рада приняла законопроект о закреплении в Конституции стратегического курса Украины на членство в Европейском союзе и НАТО. 19 февраля президент Украины Петр Порошенко подписал документ, 21 февраля закон вступил в силу.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Утихомирить «титушек»: Почему Билецкий с Карасем рассердили Госдеп
ТОП-НОВОСТИ
|В НАТО подтверждают возможность вступления Украины в Альянс
|В ООН впервые официально признали украинских моряков в РФ военнопленными
|Снятие с выборов Зеленского во втором туре открывает перед Коломойским сразу несколько интересных вариантов
|Любое привлечение госдолга Украиной - хорошо. И вот почему
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
ПОПУЛЯРНЫЕ СТАТЬИ
|Безнаказанный ястреб. Почему ВСУ всегда знают, что делают оккупанты на Донбассе и в Крыму
|В эпицентре скандала. Почему Сытнику будет тяжело отмыться от Углавы
|Главным фактором влияния на курсовые тренды на межбанке 13 марта стал общий настрой рынка на рост котировок доллара
|План Медведчука: Почему языковой закон придется защищать в Конституционном суде
|Набсовет «Нафтогаза» предлагает Кабмину продлить контракт с Коболевым на 1 год
|Европарламент рекомендовал назначить спецпредставителя ЕС по Украине
Это интересно
|Fiat представил концепт доступного электромобиля c невиданными возможностями кастомизации
|Илону Маску разрешили рыть тоннель под Лас-Вегасом
|Новый нанопористый материал обещает улучшить батареи и катализаторы
|Bugatti Baby II: электромобиль для детей и взрослых за 30 000 евро
|«Призовые опросы» в соцсетях проводят мошенники - ПриватБанк
|10 успешных людей, которые не учились в университете
|ФБР раскрыло коррупционную схему попадания в элитные университеты США