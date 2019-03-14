В НАТО подтверждают возможность вступления Украины в Альянс

Страны-члены НАТО подтверждают возможность вступления Украины в Альянс. Об этом говорится в годовом отчете Альянса, который 14 марта представил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Как сообщает Радіо Свобода, в Альянсе также подтвердили обязательства оборонного блока для поддержки Украины с проведением реформ в рамках широкого пакета помощи, в том числе 10 трастовых фондов.

Как следует из отчета, в декларации по итогам саммита в Бухаресте, который состоялся в прошлом году, отмечалось, что Альянс «приветствует евроатлантические стремления относительно членства Украины в НАТО».

«План действий по членству (ПДЧ) будет следующим шагом для Украины и Грузии на их пути к членству. Сегодня мы четко заявляем, что мы поддерживаем заявки этих стран относительно ПДЧ. Таким образом, мы начнем период интенсивного взаимодействия с ними на высоком политическом уровне с целью рассмотрения вопросов, связанных с их обращениями относительно ПДЧ, которые остаются нерешенными», - говорится в документе.

7 февраля Верховная Рада приняла законопроект о закреплении в Конституции стратегического курса Украины на членство в Европейском союзе и НАТО. 19 февраля президент Украины Петр Порошенко подписал документ, 21 февраля закон вступил в силу.