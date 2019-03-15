Снятие с выборов Зеленского во втором туре открывает перед Коломойским сразу несколько интересных вариантов

Тарас КЛОЧКО / Деловая столица

Украинское законодательство о выборах президента содержит любопытную коллизию, благодаря которой выборы во втором туре могут пройти крайне оригинальным образом.

Последние социологические исследования почти не оставляют сомнений в том, что комик Владимир Зеленский выходит во второй тур, и главной интригой последних трех недель является ответ на вопрос, кто составим ему компанию - Петр Порошенко или Юлия Тимошенко. И пока двое последних ведут ожесточенную политическую войну друг с другом, мало кто вспоминает о сценарии, который в начале кампании обсуждался как один из достаточно вероятных. Речь идет о возможном снятии Зеленского с выборов.

Сегодня такой вариант выглядит, конечно, как крайне маловероятный, однако и совершенно фантастическим его тоже не стоит считать. В свое время и сам Зеленский в своем сумбурном стиле очень туманно намекал, что подобное возможно, говоря о том, что как джентльмен должен уступить даме, то есть Тимошенко, дорогу. Тем более что снятие с выборов после первого тура может иметь и вполне рациональные мотивы. В первую очередь для старшего товарища Зеленского - Игоря Коломойского.

Избрание худрука "95 квартала" главой государства для Игоря Валерьевича крайне заманчиво, но и несет в себе очень серьезные риски. Не имея полноценной политической команды и имея крайне смутное представление о том, как руководить государством и как вести дела с нардепами, молодой президент может быть очень быстро съеден Верховной Радой. А с нынешним созывом парламентариев новому президенту придется как-то сосуществовать еще как минимум полгода. В такой ситуации опытная и съевшая не одну собаку в коалиционных играх Тимошенко может оказаться для Коломойского предпочтительнее.

А снятие с выборов Зеленского в самый последний момент открывает перед Коломойским сразу несколько интересных вариантов развития событий. К тому же такая игра на грани здравого смысла вполне в духе олигарха-комбинатора.

Дело в том, что, по украинскому законодательству, если один из кандидатов, вышедших во второй тур, снимается с выборов ранее, чем за 12 дней до дня повторного голосования, то участником второго тура становится кандидат, занявший в первом туре итоговое третье место. Таким образом, если предположить, что во второй тур выйдут Зеленский и Порошенко, то самоотвод комика дает Юлии Владимировне второй шанс и делает ее по гроб жизни обязанной Коломойскому. Что само по себе достаточно любопытно.

Однако если один из кандидатов снимается позже, чем за 12 дней до голосования, выборы согласно закону будут проходить с одним кандидатом. Чтобы в этом случае быть законно избранным, единственному кандидату нужно будет набрать большинство голосов от тех, кто примет участие в голосовании. В противном случае выборы будут считаться несостоявшимися.

Предположим, что во второй тур выходят Зеленский и Тимошенко и за 10 дней до выборов комик несет в ЦИК заявление о снятии своей кандидатуры. Таким образом он на 100% гарантирует победу на выборах Тимошенко, поскольку у избирателей просто не будет технической возможности проголосовать против единственного кандидата. Дело в том, что в бюллетене, содержание которого четко регламентировано законом, просто отсутствует графа "Против всех", а за 10 дней внести изменения в избирательный закон не будет никакой возможности. И тогда избиратель, придя на выборы, сможет или проголосовать за Тимошенко, или сознательно испортить бюллетень.

Если в итоге недействительных бюллетеней окажется больше, чем с голосами за единственного кандидата, то выборы будут признаны несостоявшимися, но такой вариант развития событий практически невероятен. Вряд ли противники Тимошенко смогут настолько мобилизовать электорат, чтобы те массово шли на участки портить бюллетени. Скорее всего, в основной своей массе такие люди просто не пойдут на выборы, чем и обеспечат победу Юлии Владимировне.

Насколько легитимным в глазах общественности будет президент, избранный в бесконкурентной борьбе, явным меньшинством от общего количества украинских избирателей - вопрос риторический. Подобная победа автоматически закладывает под фигуру будущего президента мину замедленного действия.

Разумеется, все вышеописанное - это предположения крайне гипотетического характера. Похоже, депутаты, готовившие последнюю версию закона о выборах президента, не думали о возможных последствиях того, что кто-то после выхода во второй тур снимется с выборов. Тем не менее в законе должна быть прописана любая, даже исключительно теоретическая возможность, а потому после нынешних выборов народным избранникам стоило бы предусмотреть вариант голосовать против всех, просто для того, чтобы исключить возможность безальтернативных выборов, пусть и крайне маловероятную.