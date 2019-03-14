Любое привлечение госдолга Украиной - хорошо. И вот почему

Сергей Фурса, специалист отдела продаж долговых ценных бумаг Dragon Capital

Украина привлекла $350 млн под еврооблигации. Несправедливо дорого? Не бывает справедливых цен, бывает рыночный уровень.

Украина разместила облигации. Вернее, доразместила старый выпуск с погашением в 2028 году, увеличив его на $350 млн. Доходность того выпуска составляла 9,75%. Доходность по которой разместили, судя по всему, была чуть ниже, ведь сегодня рыночный уровень составляет 9,5%. Говорят - дорого. Хотим меньше.

Да, можно меньше. Вот Узбекистан недавно под 5% разместился. Но есть одно но. Узбекистану дали деньги под 5%. А Украине не дадут. Доходность украинских еврооблигаций сегодня находится в диапазоне 8%-9,5%. Так торгуются предыдущие выпуски и точный уровень доходность зависит от срока обращения.

Обычно, чем длиннее выпуск, тем выше доходность. И тут нет никаких 5%. И нет никакой возможности их получить. Потому что инвесторы лишь покрутят пальцем у виска, если украинский Минфин придет и предложит им прокредитовать Украину под 5%. Зачем им это делать, когда есть возможность купить на вторичном рынке по 9%. И будут сто раз правы. И Украина только тогда получит возможность занимать под 5%, когда инвесторы будут оценивать украинские риски соответствующе, это увидеть отражение в котировках украинских еврооблигаций на вторичном рынке, их цены вырастут, и тогда новые займы станут дешевле. Но не раньше.

Справедливой цены нет. Но мы очень хотим. Мы хотим "справедливую цену на газ", которая определяется не рынком, а расчетом чиновников. Но вот дела, пока мы будет кричать о "справедливой цене на газ" мы будем получать вот такой вот "справедливый уровень ставки".

Поэтому давайте решим, мы к умным или к красивым. И если мы хотим "справедливую цену на газ", а не рыночную, то будем получать вот такую вот оценку инвесторов. А если хотим "справедливую доходность по украинскому долгу", которая по нашему мнению должна быть гораздо ниже, надо завязывать со "справедливыми ценами на газ». Все просто.

В стоимости долга для Украины есть много чего. В том числе риски президентских выборов. Которые добавляют нам 1%-2% доходности. Но их бы не было, если бы кандидаты-лидеры были понятны для инвесторов и если бы не пользовались популистической риторикой.

Если бы инвесторы не переживали о том, будет ли у нас МВФ после выборов или не будет. Если бы инвесторы не знали, как легко Украина отказывалась от взятых на себя обязательств, как мы кидали МВФ в 2009 году, как мы водили за нос Фонд в 2012 году, как некоторые талантливые пацаны из Донецка не пытались предложить МВФ откат в 2013 году. Если бы Украина выполняла программу с МВФ в 2014-2018 годах, а не саботировала ее. Все это в цене. В нашем кредитном рейтинге.

Мы - ненадежный заемщик. Это факт. Мы можем считать себя гораздо надежнее Пакистана или Узбекистана, но люди из Лондона так не считают. И пока деньги у них под контролем, важно их мнение. А они считают нас ненадежным заемщиком. Как вы бы считали алкоголика Васю из соседнего подъезда, который привык стрелять у вас десятку до получки.

Украина привлекла деньги. И это хорошо. Потому что деньги нам очень нужны. Но сотрудничество с МВФ парализовано политикой. Денег нет. А рефинансировать обязательства надо. Поэтому любое привлечение долга - это хорошо. И это не увеличение долговой петли или попытка закабалить внуков. Благодаря сотрудничеству с МВФ наша долговая нагрузка за последние 2 года снизилась с 80% к ВВП до 62%. И это очень хорошо. Но привлекать новые деньги трудно, пока мы несем в себе риски глупости, жадности и популизма. Поэтому мы не говорим о новом выпуске, на полноценные $1-2 млрд, а лишь обсуждаем небольшое увеличение предыдущего выпуска.

И да, быстро мы это не исправим. Это очень долгий путь. И другого пути, короткой дороги, просто нет. И на этом пути надо делать правильные шаги и забыть о "справедливых ценах" на газ. Или мы будем вечно бедной страной, которой все дают в кредит очень дорого, но зато с самыми "справедливыми" тарифами.