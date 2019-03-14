Безнаказанный ястреб. Почему ВСУ всегда знают, что делают оккупанты на Донбассе и в Крыму

Михаил ЖИРОХОВ / Деловая столица

Буквально на днях в информационное пространство Украины забросили информацию, очевидность которой ни у кого не вызывала сомнения.

Речь идет о подтверждении того факта, что американское командование передает нашим вооруженным силам всю информацию, которую удается собрать в ходе полетов над Донбассом стратегического разведывательного беспилотника RQ-4 Global Hawk. Об этом 11 марта сообщила пресс-служба командования ВВС США в Европе и Африке.

Хотя информация не такая уж сенсационная, однако отметим несколько моментов. Прежде всего "за кадром" остался вопрос о том, касается ли эта договоренность Крыма и черноморско-азовского региона. А ведь, как правило, полеты "Хоуков" не ограничиваются оккупированными территориями и чаще всего продлеваются вплоть до черноморского побережья России. Некоторые вылеты так вообще чисто "крымские". По всей видимости, и эти сведения попадают на карты украинского Генштаба как говорят американцы "в количестве, достаточном для принятия решений".

Причем начиная с марта 2015 г., когда эти аппараты впервые появились в небе над Украиной, это был такой себе "секрет Полишинеля". Практически сразу российские военные в лице тогдашнего заместителя начальника Генерального штаба Вооружённых сил РФ генерал-лейтенанта Андрея Картаполова заявили, что вылеты осуществляются в интересах украинской армии. Неофициально этот факт подтверждали и в Генштабе. Однако впервые американцы заявили об этом открыто.

Стоит сказать, что американцы передали нам просто огромный массив оперативной информации, особенно учитывая небольшие размеры оккупированной территории Донецкой и Луганской областей.

Посудите сами - количество полетов дронов, которые можно отследить открытыми средствами мониторинга воздушного пространства за год достигало цифры 50-60. Так, только за три месяца 2017 г. над Донбассом и оккупированным Крымом Global Hawk появлялись 16 раз! И это был не самый активный период.

Причем отметим, что это только открытые данные - а есть сведения, что время от времени американские расчеты на авиабазе Сигонелла в Италии отправляя "птичку" в полет, просто отключали приемники, позволяющие любому желающему увидеть их на веб-сайтах. Сколько было таких вылетов могут знать только в Вашингтоне или Киеве.

И еще. Global Hawk, летая на высоте 17-18 км, позволяют оценивать тактическую ситуацию не только на Донбассе, но и вести наблюдение за перемещением подразделений российской армии в Ростовской области и даже на Кубани.

На американском высотном беспилотнике установлена самая современная по нынешним временам интегрированная система наблюдения и разведки. Его радар предназначен для работы в любых погодных условиях. В нормальном режиме работы он обеспечивает получение радиолокационного изображения местности с уникальным разрешением 1 метр. "Хок" также позволяет обнаруживать наземные подвижные объекты в радиусе 100 км и передавать информацию об их координатах и скорости в текстовых сообщениях.

За сутки полета с помощью радаров бокового обзора AN/ZPY-2 и турельных длиннофокусных оптико-электронных модулей высокого разрешения SYERS-B/C может быть получено изображение с площади 138 тыс. км² на расстоянии 200 км.

В точечном режиме при съёмке области размером 2х2 км за 24 часа может быть получено более 1900 изображений с разрешением 0,3 м. Беспилотник имеет широкополосный спутниковый канал связи и канал связи в пределах зоны прямой видимости.

Комбинированный режим предоставляет возможность наблюдения за полосой шириной 37 км и длиной от 20 до 110 км. В режиме деталировки на территории 10 кв. км.

Применение такого рода воздушной разведки в ходе конфликта такого масштаба, какой мы видим последние четыре года, выглядит гораздо более предпочтительным чем, например, спутниковая разведка. Хотя те же американцы имеют и достаточно большой флот спутников на орбите, однако все еще их использование, во-первых, очень дорогое удовольствие, во-вторых, не всегда позволяет "заглянуть" туда куда нужно военным с нужной точностью.

И самое главное преимущество использования такого беспилотного аппарата является его полная безнаказанность - ПВО России не решится сбить аппараты с помощью зенитно-ракетных комплексов (тот же С-400 может поражать цели на таких высотах), даже если "Хок" находится прямо над оккупированных Крымом. Мало того, такой инцидент будет означать прямое военное противостояние. Причем в условиях, когда Запад не признает российскую принадлежность полуострова Крыма, а значит, и воздушного пространства над ним. Ни для кого не секрет, что по международным законам - это все еще Украина.

А перехватить истребителями возможностей просто нет. Так, "практический потолок", вылетающих на их перехват Су-30 из Крымска или Бельбека - 17,3 км. Попутно отметим, что "практический потолок летательного аппарата" - это максимальная высота реального применения самолета. Фактически эта цифра значительно меньше и зависит от многих факторов - как от погоды, так и, например, от изношенности двигателей самолета.

На оккупированных территориях вообще нет никаких средств ПВО, которые даже теоретически могут бороться с "Хоуками".

Такое признание американскими военными может означать прежде всего сигнал для России, что их марионетки на Донбассе (и скорей всего российские войска в Крыму) находятся под постоянным контролем и любая попытка активизации боевых действий на любом направлении четко отслеживается. И значит украинские военные имеют возможность адекватно отреагировать. Благо, сейчас уже есть чем.