В эпицентре скандала. Почему Сытнику будет тяжело отмыться от Углавы

Виталий ДЯЧЕНКО / Деловая столица

Заседание Временной следственной комиссии Верховной Рады по делу о коррупции в «Укроборонпроме» вылилось в почти единодушную атаку на директора НАБУ Артема Сытника со стороны нардепов.

После обнародования последней серии расследования Дениса Бигуса о замешанности правоохранительных органов в коррупции в оборонной сфере скандал разгорелся с новой силой. Вот только фокус общественного внимания сместился с фигуры уже уволенного из СНБО Олега Гладковского и его сына на директора НАБУ Артема Сытника.

К такому повороту сюжета приложили руку не только авторы расследования, но и народные депутаты, входящие в состав Временной следственной комиссии Верховной Рады, а также руководители других силовых органов, у каждого из которых нашлась своя веская причина обратить особенное внимание на деятельность НАБУ.

Во время заседания ВСК обвинения на НАБУ и персонально Сытника сыпались как из рога изобилия. Так, глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий обвинил своего коллегу по антикоррупционной борьбе в незаконном сокрытии и уничтожении материалов дела, сознательном затягивании расследований, участии ряда "агентов НАБУ" в коррупционных преступлениях и сделал несколько других малоприятных для Сытника заявлений.

В свою очередь генпрокурор Юрий Луценко прямо заявил, что расследование коррупции в оборонной сфере - это компетенция исключительно НАБУ, а следовательно, и вся ответственность за неэффективные расследования лежит только на Сытнике и его ведомстве.

Присутствовавшие на заседании народные депутаты пошли еще дальше. Так, Татьяна Чорновол обвинила сотрудников НАБУ в государственной измене и работе на ФСБ, поскольку те, по ее мнению, сорвали важный оборонный контракт с Индией. И Сытник, уверена Чорновол, не только не мог быть не в курсе того, что делают его подчиненные, но и, скорее всего, давал им прямые указания.

Остальные депутаты также не проявили достаточно лояльности к директору НАБУ, обвиняя того не только в должностных преступлениях, но и в неуголовных прегрешениях, например, хамском общении с депутатами. В конце концов Сытнику пришлось пообещать подумать об отстранении фигурантов скандала из НАБУ, в частности своего заместителя Резо Углавы, и провести служебное расследование. В свою очередь нардепы публично обращались в СБУ, требуя начать расследование и против Сытника.

Такая единодушная атака на НАБУ и Сытника объясняется сразу несколькими причинами. Холодницкий после скандала с установкой НАБУ прослушки в аквариуме его кабинета с Сытником откровенно враждует. Претензии к Сытнику депутатов от фракции "Народный фронт", большая группа которой входит в ВСК, также вполне очевидны. "Фронтовики" больше других пострадали от расследований НАБУ депутатских е-деклараций по статье "незаконное обогащение". Не скрывают своего негативного отношения к антикоррупционному органу и представители фракции Радикальной партии.

Что же касается генпрокурора Луценко и нардепов от БПП, то для них замешанность НАБУ в "Бигусгейте" оказалась особенно полезной, ведь это позволяет сместить фокус скандала с фигуры президента и главного фигуранта журналистского расследования Гладковского на НАБУ и Сытника. Полностью нивелировать последствия скандала это конечно же не позволит, но то, что НАБУ оказалось в последней серии расследования, позволяет рассчитывать, что непосредственно перед выборами о Гладковском немного подзабудут, тем более что он уже давно уволен из СНБО и заменен вполне позитивным персонажем - полковником Сергеем Кривоносом, а вот Сытник и его детективы будут как раз у всех на слуху.

Что же касается последствий для Сытника, то, как уже отмечала "ДС", правовых неприятностей у него скорее всего не будет, поскольку доказать вину сотрудников НАБУ юридически, скорее всего, не получится. Политические последствия в виде отставки Сытнику также не грозят, поскольку законного механизма для его увольнения на сегодняшний день нет. Здесь нужен либо неудовлетворительный результат аудита НАБУ, который никто не проводит из-за отсутствия необходимого кворума аудиторов, либо обвинительный приговор суда, который крайне маловероятен. А вот информационная кампания против Сытника вероятно, окажется достаточно сильной. Слишком многие представители украинских политэлит в ней заинтересованы.

Примечатально, что злую шутку с Сытником во всей этой истории сыграл его образ кристально честного и независимого антикоррупционера новой формации. Ведь в расследовании Бигуса фигурировал не только Сытник, но и СБУ, ГПУ, Нацполиция да и почти все силовые структуры, однако именно на директора НАБУ обрушилась вся тяжесть удара. Помимо вышеперечисленного, это объясняется еще и тем, что к коррупционным скандалам в ГПУ, полиции или СБУ украинцы более-менее привыкли и ничего удивительного в подобных обвинениях в адрес наших силовиков не видят. Другое дело новые антикоррупционеры, их возможная роль в покрытии коррупционеров способна взволновать обывателей.

Похоже, последние недели перед выборами Сытника будут вынуждать пойти по пути Порошенко, которому пришлось сначала отстранить Гладковского с должности, а после и вовсе уволить того. Отстранить Углаву от Сытника уже требуют, а дальше ему, возможно, придется и вовсе уволить столь важного для него человека и, может быть, не только его.