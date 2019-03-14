Главным фактором влияния на курсовые тренды на межбанке 13 марта стал общий настрой рынка на рост котировок доллара

Елена Лысенко / UBR.ua

Доллар стремительно дорожает второй день подряд. 12 марта его безналичный курс прибавил 20 копеек, 13 числа - 21. Сегодняшние торги завершились в рамках 26,76-26,77 грн./$, сообщил начальник управления дилинговых операций Райффайзен банка Аваль Юрий Гриненко.

Банкиры во всем винят покупателей, объясняя новый тренд ростом валютного спроса.

«Экспортеры продают приблизительное столько же, сколько всегда - порядка 70% текущей валютной выручки. Но сильно увеличились покупки доллара», - заверил Гриненко.

Его коллеги говорят о спекуляциях, но отмечают новый настрой межбанка.

«Главным фактором влияния на курсовые тренды сегодняшнего дня стал общий настрой рынка на рост котировок доллара. Он минимизировал предложение продавцов, вспомнивших уже подзабытый за последние недели вкус «игры на повышение», - сказал директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.

Все, кто две недели ждал максимального провала курса доллара и откладывал приобретения, рванули его скупать - и бизнес, и люди. Как только стало очевидно, что «американец» уже дешевле не будет. Раньше действовало требование о том, что под подобные приобретения заранее резервируется гривна, и только на следующий день позволяются какие-то покупки.

Однако, как все помнят, Нацбанк отменил это условие в рамках глобальной либерализации валютного рынка с 7 февраля 2019 года. Так что компания или банк может начать закупку доллара, как только пожелает. Сегодня этого пожелали очень многие, и текущих валютных продаж всем не хватило.

Нацбанку пришлось спасать ситуацию. По оценке финансистов, 13 марта он продал на межбанке крупный валютный объем - свыше $50 млн. Ценники ставил самые разные: 26,73 грн./$, 26,74 грн./$, 26,76 грн./$, 26,77 грн./$. На последнем произошло закрытие безналичных торгов.

Поднимались курсы валют и на наличном рынке: средняя цена продажи доллара людям подскочила на 20 копеек, и сконцентрировалась в рамках 26,85-27,0 грн./$, минимальная вышла на - 26,79 грн./$ (+29 копеек), максимальная - на 27,20 грн./$ (+20). При этом выкуп «американца» у населения происходил в рамках 26,30-26,93 грн./$. По словам банкиров, люди целый день активно покупали валюту в обменниках, и, скорее всего, продолжат это делать и завтра.

На 14 марта финансисты дают аккуратные прогнозы. Поскольку до конца не понимают, как долго продолжится активная скупка доллара на межбанке, и какой объем своих резервов согласится положить на защиту гривны Национальный банк.

«Думаю, межбанк завтра будет открываться широко - 26,70-26,80 грн./$. Котировки могут зафиксировался возле стартовых позиций, если валютный спрос не будет очень большим и, если НБУ продолжит свои интервенции», - считает Юрий Гриненко. Шире курсовой прогноз дал Олег Куринной - 26,60-26,80 грн./$.