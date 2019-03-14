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Набсовет «Нафтогаза» предлагает Кабмину продлить контракт с Коболевым на 1 год
15:53 13.03.2019 |
Наблюдательный совет Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины" предлагает Кабинету Министров продлить контракт с председателем правления НАК Андреем Коболевым на 1 год, с 22 марта 2019 года.
Об этом говорится в публикации на сайте Українських Новин.
"Набсовет единогласно принял решение предложить правительству продлить срок полномочий Коболева на должности предправления "Нафтогаза" минимум на один год до 22 марта 2020 года", - говорится в письме набсовета Кабмину.
Отмечается, что по условиям нового контракта уровень его вознаграждения будет составлять 50% от месячной зарплаты, установленной текущим контрактом, без выплаты ежемесячных и квартальных премий.
Также будет предусмотрена выплата премии по результатам работы за год, размер которой будет утвержден правительством, при этом эта премия будет выплачиваться только при условии, что будет выполнен ряд ключевых показателей исполнения, в числе которых создание готового к сертификации оператора газотранспортной службы (ГТС) до 1 января 2020 года и увеличение добычи газа в течении года.
Отмечается, что премия может выплачиваться лишь в случае утверждения финансового плана "Нафтогаза".
Кроме того, в рамках утверждения финплана, набсовет компании может устанавливать дополнительные показатели для выполнения, которые сочтет целесообразными.
Как сообщали Українські Новини, в феврале набсовет "Нафтогаза" предлагал Кабмину продлить контракт с председателем правления НАК Андреем Коболевым на 3 года, начиная с января 2019 года.
Ранее Коболев решил направить полученные в "Нафтогазе" с февраля и до конца 2019 года доходы на благотворительность.
В январе Кабинет Министров определил срок полномочий правления "Нафтогаза" до 22 марта 2019 года.
Также правительство выступило с инициативой о внесении наблюдательным советом НАК нового контракта с руководством компании с ограничением зарплат и премий.
В марте 2014 года Кабинет Министров уволил с должности председателя правления НАК "Нафтогаз Украины" Евгения Бакулина, назначив вместо него Андрея Коболева.
Коболев с 1999 по 2002 год работал в украинском филиале международной аудиторской компании PricewaterhouseCoopers.
С 2002 по 2010 год Коболев занимал различные должности в "Нафтогазе", занимаясь финансовыми и экономическими вопросами.
До назначения в НАК, Коболев являлся советником инвестиционной компании AYA Capital.
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