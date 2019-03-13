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Европарламент рекомендовал назначить спецпредставителя ЕС по Украине
На пленарной сессии Европейского парламента в среду в Страсбурге принята резолюция с рекомендацией назначить специального представителя ЕС по Украине.
В документе говорится, что на этого спецпредставителя будет возложена, в первую очередь, тематика Крыма и Донбасса.
Он также будет отвечать за мониторинг ситуации с правами человека "на оккупированных территориях", с реализацией минских соглашений, снижением напряженности в районе Азовского моря и защитой прав "перемещенных в собственной стране лиц", отмечается в резолюции Европарламента.
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