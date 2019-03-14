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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Модернизированное железо: Что за танк Т-80БВ поставили на конвейер

13:41 13.03.2019 |

Политика

 Руслан Рудомський / Depo.ua

В первый день весны было официально объявлено, что Государственное предприятие "Харьковский бронетанковый завод" провело модернизацию танка Т-80БВ и уже серийно поставляет его в танковые подразделения Десантно-штурмовых войск и Морской пехоты Украины.


Так исторически сложилось, что танки всегда были не самым главным элементом вооружения для нашего государства, особенно с учетом научно-технического потенциала и советского "наследия". Не стал исключением и Т-80БВ.

История проекта

Вообще, Т-80 - это основной боевой танк производства СССР. Он был принят на вооружение советской армией еще в 1976 году и стал первым в мире серийным танком с единой газотурбинной силовой установкой. Также он стал первым в мире основным танком со встроенной противоснарядной динамической защитой. В свое время его называли советским ответом на немецкий "Леопард-2", отмечая определенное сходство обеих машин.

Вообще, все модели Т-80, несмотря на свою массовость, крайне редко принимали участие в боевых действиях, а непосредственно танковых сражений (танк против танка) у Т-80 вообще единицы (как и у "Леопарда-2", кстати). В основном эти танки использовались для обеспечения огневого преимущества при штурме населенных пунктов десантом или пехотой.

Собственно, как и все остальные танки, он имеет как свои преимущества, так и недостатки. Если сравнивать с другими серийными танками своего поколения (Т-64 и Т-72), Т-80 имел больший расход топлива и, соответственно, меньший запас хода, а также имел наименее совершенную ходовую часть.

Вместе с тем Т-80 имел преимущество по проходимости, плавности хода при стрельбе, преодолению препятствий и по незаглохаемости. Его двигатели запускались быстро и работали надежно при любых климатических условиях (операционная готовность танка составляла не более 3-х минут при температуре -40 градусов, что в 10 раз быстрее, чем у конкурентов). Также его двигатель не заглохнет, если даже танк упрется в каменную стену.

Если говорить конкретно о модели Т-80БВ, то она была принята на вооружение в 1985 году и дополнительно получила навесную динамическую защиту "Контакт", а также усиленное бронирование ВЛД (верхняя лобовая деталь). Что характерно, выпускалась эта модель только на территории России, тогда как на территории Украины на ХЗТМ в Харькове выпускалась модель Т-80УД с дизельным двигателем.

Тем не менее, по состоянию на 2016 год в эксплуатации ВСУ находились 22 машин Т-80БВ, плюс еще 143 находились на хранении (есть подозрения, что в это число включены все модификации Т-80, включая Т-80УД, но это не точно). Стоит отметить, что особой популярностью они и у нас не пользовались - при формировании новых танковых подразделений предпочтение всегда отдавалось различным моделям Т-64.

Однако, как показала практика проведения боевых действий на Донбассе, бойцам высокомобильных десантных войск ВСУ для успехов на передовой крайне необходимы штатные танковые роты или батальоны. Этот замысел начали реализовывать еще в 2015 году и за большую скорость и маневренность по сравнению с Т-64 выбрали именно танки Т-80, которые после определенного ремонта в количестве 8 единиц были переданы 95-й ОДШБр.

Судя по всему, эксперимент был признан удачным, потому что впоследствии модернизацию Т-80БВ поставили на конвейер.

Технические характеристики

 

Если говорить про базовую версию Т-80БВ, то она имеет следующие технические характеристики:

* вес: 43,7 т;

* экипаж: 3 чел.;

* пушка: 2А46М-1 125-мм гладкоствольная;

* скорострельность пушки: до 12 выстрелов/мин;

* боекомплект: 38 выстрелов;

* заряжание: автоматическое;

*двухплоскостной стабилизатор;

* управляемое вооружение: ракета 9К119 "Рефлекс" с управлением по лучу лазера;

* пулеметы: один - 12,7-мм НСВТ, один - 7,62-мм ПКТ;

* двигатель: ГТД, мощность 1100 к. с. (919 КВт);

* максимальная скорость по шоссе: 70 км/ч;

* запас хода по шоссе: 500 км;

* защита от оружия массового поражения;

* встроенная динамическая защита: "Контакт".

Модернизация

Модернизация танков Т-80БВ проходила с учетом опыта модернизации танков Т-64БВ образца 2017 года, а также обратной связи от 95-й ОДШБр, которая получила первую тестовую партию.

По данным "Укроборонпрома", Т-80БВ получил тепловизионный прицел, новую динамическую защиту, дополнительную защиту бортов, новую цифровую радиостанцию, современные ночные приборы наблюдения с электронно-оптическим преобразователем третьего поколения, а также средства спутниковой навигации, что позволяет значительно усилить боевые характеристики машины.

В частности, новая система навигации позволяет в режиме "онлайн" обмениваться надежно зашифрованными данными о местонахождении каждой машины на всех звеньях управления от командира взвода до руководства всей боевой операцией.

Новая динамическая защита значительно усиливает уровень защищенности боевой машины и эффективно противодействует всем современным противотанковым средствам поражения: кумулятивным и бронебойным, а также ударно-кумулятивным боеприпасам типа "ударное ядро". При этом устанавливается она в штатные контейнеры динамической защиты.

Прицельный комплекс наводчика с интегрированным тепловизором обеспечивает обнаружение, распознавание и уничтожение противника огнем 125-мм пушки в любое время суток и при любых погодных условиях.

В то же время, как и в случае с Т-64, оснащение новыми приборами проходит во время обычного регламентного ремонта, что позволяет значительно сократить затраты времени для модернизации имеющегося парка Т-80.

Вместо заключения

Таким образом, подразделения Десантно-штурмовых войск и Морской пехоты Украины получают необходимые им танки, а "Укроборонпром" экономит средства, реанимируя старые запасы.

Радует, что Т-80БВ - не единственная модернизация танков этой модели. Есть информация, что ГП "Харьковский бронетанковый завод" уже в этом году начнет модернизацию танка Т-80УД, который также стоит на вооружении украинского войска, до уровня Т-84 (прообраз "Оплота"). Но это уже совсем другая история.
 

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