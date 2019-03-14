Похоже, Гриценко окончательно смирился с ролью «четвертого непроходного»

Виталий ДЯЧЕНКО / Деловая столица

В последние дни кандидат в президенты Анатолий Гриценко настолько благожелателен в своей риторике к министру внутренних дел Арсену Авакову, что впору говорить о некоем политическом альянсе между ними.

В минувшее воскресенье, выступая в эфире одного из телеканалов, Анатолий Степанович заговорил о "противостоянии СБУ и МВД", которое "заложил лично президент". Дескать, СБУ активно вмешивается в избирательный процесс, устраивает слежки и провокации против оппозиционных кандидатов и не дает Нацполиции качественно расследовать такие провокации. Во всем этом не было бы ничего принципиально нового - Гриценко уже давно и методично сыплет подобными обвинениями в адрес Порошенко и СБУ, если бы не подчеркнуто уважительное упоминание о Нацполиции. Дескать, полиция сопровождает Гриценко как кандидата, чтобы предотвращать конфликты, а СБУ делает тоже самое, но чтобы шпионить и устраивать провокации. При этом полиция пытается противодействовать этим провокациям со стороны СБУ и расследовать, но им не дают этого делать СБУ и Генпрокуратура - силовые структуры, подчиненные президенту. Таким образом, Анатолий Степанович как бы говорит, что МВД - это, по сути, единственная честная и порядочная силовая структура в стране, что должно быть очень приятно услышать Авакову, который на этих выборах позиционирует себя в качестве нейтрального честного арбитра.

Со временем Гриценко настолько развил свои мысли о преступной деятельности СБУ, что обвинил спецслужбу ни много, ни мало в подготовке совершения теракта в Мариуполе и все ради того, чтобы сорвать запланированные на 13 марта в этом городе встречи Гриценко с избирателями.

Что касается заигрываний Гриценко с Аваковым, то они уже давно носят системный характер. Для полноты картины тут нужно вспомнить подписание Гриценко, Тимошенко и рядом других кандидатов в президенты "меморандума о честных выборах", сопровождавшееся вполне очевидными реверансами в сторону главы МВД.

Более того, в конце января Гриценко лично встречался с министром внутренних дел и даже заявлял о достигнутых договоренностях о взаимодействии: "Первое - выявление и перекрытие схем скупки голосов, которые уже начала организовывать власть. Второе - противодействие любым провокациям и немедленное информирование Национальной полиции, когда кто-то провоцирует силовые действия".

Еще один нюанс, на который стоит обратить внимание, - появление 22 февраля большого интервью Арсена Авакова в газете "Зеркало недели", возглавляемой супругой кандидата в президенты Юлией Мостовой. Появляется подобное интервью в разгар избирательной кампании, разумеется, не просто так. Таким образом Авакова как бы причислили в некий круг "своих", в свою очередь Арсен Борисович в долгу не остался и в этом интервью был настолько неблагожелателен к Порошенко, насколько возможно в его ситуации.

Тут же нужно подчеркнуть, что и с Юлией Тимошенко в последнее время у Гриценко складываются если не дружественные, то благожелательные отношения. Еще в конце прошлого года Гриценко, исключая объединение на выборах, не исключал некоего сотрудничества с Юлией Владимировной. Ну а сейчас Гриценко сконцентрировался исключительно на критике действующего главы государства и особо не вспоминает ни о своем конкуренте Тимошенко, ни о других кандидатах в президенты.

Чтобы понять причины такого поведения Анатолия Степановича, достаточно взглянуть на последние результаты социологических опросов. И хотя цифры там могут быть достаточно разные и не вполне соответствовать реальным рейтингам кандидатов, некая общая тенденция прослеживается достаточно четко, и она явно не в пользу Гриценко. Если на старте избирательной кампании "единый кандидат от демократических сил" еще мог рассчитывать, что в результате собственной рекламной кампании и падения доверия к власти на фоне массы черного пиара он еще может существенно нарастить рейтинг, то сегодня уже четко ясно, что потолок Гриценко на этих выборах - это четвертое место. По сравнению с предыдущими президентскими кампаниями Гриценко это очень неплохой результат, но он вряд ли полностью удовлетворит амбиции экс-министра обороны. И возникает резонный вопрос, что же делать дальше, после президентских выборов.

Похоже, Анатолий Степанович окончательно смирился с ролью "четвертого непроходного", и сейчас настойчиво пытается казаться приятным и полезным для тех, для кого это еще возможно. В этом контексте нынешняя своеобразная "дружба" с Аваковым может оказаться крайне полезной для Гриценко, независимо от того, сохранит тот после выборов кресло министра внутренних дел или нет. В любом случае Арсен Борисович обладает достаточно серьезным политическим ресурсом, и даже если окажется после выборов в оппозиции, то партнерство с ним может оказаться интересным для Гриценко как в свете будущих парламентских выборов, так и в свете совместной оппозиционной деятельности.

Все то же самое можно сказать и о хороших отношениях с Тимошенко. Гриценко имеет все основания надеется, что Юлия Владимировна по заслугам оценит то, что Гриценко не только не мешал ей во время избирательной кампании, но и посильно помогал, направляя всю свою энергию на критику Порошенко.

Гриценко, похоже, пытается не повторить свою ошибку, допущенную на прошлых президентских выборах. Тогда Анатолий Степанович получил неплохой результат в 5,4% и итоговое четвертое место, но остался на обочине политический жизни во многом из-за отсутствия влиятельных союзников. В этот раз все может оказаться для Гриценко несколько более благоприятно, если, конечно, с ним опять не сыграет злую шутку его конфликтность и неуживчивость.