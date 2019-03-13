Конгресс США одобрил пакет антикремлевских законов

Палата представителей конгресса США приняла четыре документа, осуждающих политику Кремля. Конгрессмены возложили на режим президента Путина ответственность за смерть Бориса Немцова, а также запретили правительству США когда-либо юридически или фактически признавать Крым российским.

"Преследование противников и укрывательство убийц"

Первой стала резолюция, призывающая привлечь к ответственности виновных в убийстве оппозиционного политика и провести справедливое разбирательство этого дела.

"Палата представителей осуждает Владимира Путина и его режим за преследование своих политических противников и укрывательство убийц Бориса Немцова, работавшего на благо демократии и прав человека в России", - говорится в резолюции.

Немцов был убит 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту, в нескольких сотнях метров от Кремля. Ему несколько раз выстрелили в спину из пистолета.

В убийстве обвинили пятерых уроженцев Чечни. Всех признали виновными и приговорили к длительным тюремным срокам - от 11 до 20 лет. При этом заказчик убийства и организаторы до сих пор не найдены.

Документ призывает правительство США поднимать вопрос об убийстве Немцова и о привлечении к ответственности его заказчиков на любых переговорах с российскими властями.

Резолюция также поддерживает усилия Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) и Парламентской ассамблеи по надзору за российским расследованием убийства Немцова.

Россию в резолюции призывают разрешить беспристрастное международное расследование этого преступления в сотрудничестве с ОБСЕ и Парламентской ассамблеей Совета Европы.

Госсекретарь и глава минфина США, отмечается в документе, должны определить круг людей, причастных к преступлению, и внести их в "список Магнитского", заморозив их активы в США и закрыв им въезд в страну.

Также госдепартамент и минфин, согласно резолюции, должны проверить, какие меры предприняли российские власти для расследования преступления и привлечения виновных к ответственности.

Документ настоятельно призывает госсекретаря США расследовать международную деловую активность главы Чечни Рамзана Кадырова и людей, которых он контролирует.

Госдепартаменту предлагается выяснить, есть ли у Кадырова бизнес за рубежом, в частности, в Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратах, и соблюдаются ли наложенные на руководителя Чечни санкции.

Председатель комитета по иностранным делам палаты представителей Элиот Энгель, готовивший документ, заявил, что Немцов "присоединился к длинному списку храбрых журналистов и правозащитников", которые противостояли режиму и погибли.

"Прошло четыре года с момента его смерти, но не было надлежащего расследования его убийства. А то, что виновных покрывают и не привлекли к ответственности - это, безусловно, возмутительно, - заявил Энгель. - Эта резолюция осуждает систематическое нападки Кремля на своих политических противников и призывает администрацию ввести санкции в отношении лиц, ответственных за убийство Немцова".

Конгрессмен-республиканец Адам Кинзингер заявил, что Немцова убили выстрелами в спину у стен Кремля трусливые люди.

"Незадолго до гибели Немцов решил выдвигаться в президенты в 2018 году против Путина. У нас все еще нет ответов на вопрос, почему он был убит", - сказал парламентарий. Сам он считает, что в гибели политика виновен "путинский режим".

А по словам конгрессмена-демократа Тома Малиновского, убийство Немцова продемонстрировало, что у России есть спецагенты, которые могут найти врагов по всему миру, но не убийц оппозиционера в своей стране.

"Путин ответственен за создание государства, где люди, выступающие за свободу, страдают", - добавил он.

Как считает Малиновский, резолюция докажет, что можно убить человека, но не его идеи, а наследие Бориса Немцова переживет нынешнее руководство России.

Российское руководство отвергает любые обвинения в какой-либо причастности Кремля к смерти Бориса Немцова.

"Я с ним был знаком лично, и у нас не всегда были с ним дурные отношения, я-то с ним вообще никогда отношения не портил. Но он избрал такой путь политической борьбы - личных атак и так далее. Но это совсем не факт, что человека надо убивать, я никогда этого не приму", - так комментировал убийство Немцова Владимир Путин на пресс-конференции в декабре 2015 года.

"Считаю, что это преступление, которое должно быть расследовано, а виновные - наказаны", - заявил тогда Путин.

"Ни сейчас, ни когда-либо"

Второй документ - "Закон о непризнании аннексии Крыма" - состоит всего из двух страниц и запрещает государственным органам США предпринимать какие-либо действия или оказывать какую-либо помощь, подразумевающие признание суверенитета России над Крымом.

"Политика Соединенных Штатов - не признавать претензии Российской Федерации на суверенитет над Крымом, его воздушным пространством или его территориальными водами", - говорится в документе.

При этом законопроект предполагает, что президент США в отдельных случаях может нарушить это положение, если это будет жизненно важно для безопасности Соединенных Штатов.

"Владимир Путин не оставил поводов сомневаться в своих планах по расширению российского влияния, - сказал конгрессмен Энгель, представляя документ. - Мы видели атаки Путина на демократические институты, в том числе на наши. США не должны принимать попытки Путина отнимать территории у других стран силой".

Президента России он назвал хулиганом и бандитом. Конгрессмен Адам Кинзингер также отметил, что Россия продолжает удерживать 24 украинских моряка, захваченных в ходе инцидента в Керченском проливе. В России их обвиняют в провокации и нарушении государственной границы.

"Мы должны дать понять, что США не признают российский суверенитет над Крымом ни сейчас, ни когда-либо", - сказал конгрессмен.

А демократ Джеральд Конноли заявил, что аннексия Крыма подрывает международную безопасность.

"Кто следующий? Молдова? Грузия? Страны Балтики? Российская аннексия Крыма спровоцировала украинский кризис и стоила десятки тысяч жизней", - сказал Конноли.

Оба документа конгрессмены поддержали подавляющим большинством голосов, и во время обсуждений не нашлось ни одного парламентария, выразившего альтернативную точку зрения или раскритиковавшего инициативы.

В итоге в обоих случаях против проголосовал только конгрессмен-республиканец - Томас Масси.

Он уже публично призывал покончить с "одержимостью Россией". По его убеждению, обычных "трудолюбивых американцев" волнуют вопросы трудоустройства и оплаты счетов, а не российская угроза и предполагаемое вмешательство Кремля в выборы 2016 года.

Прозрачность в отношении Путина

Третий принятый палатой законопроект - "О транспарентности в отношении Владимира Путина". Его подготовили члены конгресса Элис Стефаник и Вальдес Демингс. Они называли эти меры возможностью дать ответ на вмешательство Москвы в выборы в США.

Согласно документу, американская разведка сможет собирать данные об активах Путина и его приближенных. Члены палаты предложили обязать Национальную разведку США совместно с госсекретарем и министром финансов подготовить доклад о финансовом состоянии российского президента.

Итог своей работы они должны представить в течение 180 дней. Документ должен включать данные об активах Путина, в том числе о компаниях, которые он может использовать, чтобы скрыть свои активы.

В Кремле ранее комментировали эту инициативу. "Скорее всего, это такие русофобские потуги, к которым мы уже научились относиться с иронией", - заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Намерения России и разногласия союзников

Еще один законопроект, Kremlin Act, представил демократ Раджа Кришнамурти.

Документ требует от Национальной разведки США подготовить три доклада, в которых будет содержаться оценка намерений политического руководства России.

Документы должны оценить возможные угрозы со стороны России для США и союзников по НАТО.

Предполагается, что разведка должна изучить, каким образом Москва может создавать поводы для разногласий между Штатами их союзниками. Срок на предоставления отчетов - 90 дней.