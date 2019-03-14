Ход Кривоносом: Чем будет заниматься полковник в СНБО

Ігор Петренко / Depo.ua

Неделей ранее, 6 марта, Кривонос снял свою кандидатуру с избирательных гонок. Причем - именно в пользу действующего главы государства. На своей странице в Фейсбук полковник сообщил: "Считаю сегодня в тех условиях, в которых находится государство, нецелесообразным смену Верховного Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины". Собственно, активной кампании он не вел, поэтому это решение для многих прошло почти не замеченным. Хотя некоторые эксперты поспешили обвинить полковника чуть ли не в "измене". Можно предположить, в этом же контексте они будут подавать нынешнее кадровое решение президента.

Тем более, если рассматривать его в свете в чем-то похожей ситуации 20-летней давности, когда в ноябре 1999 года тогдашний президент Леонид Кучма, между первым и вторым турами президентских выборов, назначил одного из своих конкурентов в борьбе за этот пост, генерала СБУ Евгения Марчука, на должность секретаря все того же СНБОУ. Напомним, в первом туре выборов-1999 Марчук набрал 8,13 процента голосов и занял 5 место из 13 претендентов. Кстати, перед тем, в 1996 году, Кучма уволил Марчука с должности премьер-министра Украины с неформальным объяснением, которое вошло в политический фольклор: "За создание собственного политического имиджа".

Однако, представляется, что ситуация Кривоноса несколько иная. Имеющий авторитет среди военных, заместитель командующего ССО не прогадал - должность в СНБОУ может стать адекватной компенсацией его неучастию в политической борьбе. Тем более, когда речь шла о явно безуспешной избирательной кампании, ведь носителем высоких рейтингов Кривонос не был. Поэтому, если можно так сказать, он довольно выгодно обменял свой ненадежный статус кандидата в президенты на реальное кресло в Совбезе.

Уже появилась его первое заявление в новой должности, которое очертило круг обязанностей нового заместителя секретаря СНБО. Встречаясь с Петром Порошенко, новоназначенец выразил уверенность в том, что "подлые крысы", которые разворовывают украинскую армию, будут наказаны. Кривонос пообещал приложить максимум усилий, чтобы предотвратить проявления коррупции и мародерства в армии. И добавил, что при поддержке президента и иностранных партнеров имеет задачу - осуществить комплекс мер, которые укрепят доверие наших друзей и нашего народа к оборонной промышленности".

С высокой вероятностью можно предположить, что Кривонос будет заниматься в Совете нацбезопасности тем же участком работы, которым до своего увольнения занимался скандально известный Олег Гладковский. Это оборонно-промышленный комплекс, военно-техническое сотрудничество и экспортный контроль. Вполне вероятно - с новой функцией "крысолова", то есть координатора зачистки коррупционеров в этой сфере.

Стоит обратить внимание на намек о совместной работе с иностранными партнерами. Особенно если сопоставить слова Кривоноса с его же сообщением в Фейсбук: "Во время президентской кампании мной был осуществлен рабочий визит к нашему стратегическому партнеру - Соединенным Штатам Америки, во время которого были обсуждены ключевые вопросы относительно дальнейших шагов по развитию сектора безопасности и обороны страны". Не исключено, что полковник совершил свой визит в США именно с прицелом на пост в СНБОУ, и новый заместитель Александра Турчинова будет работать совместно с американскими партнерами.

Какой интерес имел в этом назначении Петр Порошенко? Приход в Совбез популярного среди участников АТО военного нацелен на хотя бы частичное нивелирование негатива, который возник вокруг скандала с хищениями в оборонной сфере. Президент демонстрирует готовность к диалогу с военной средой и определенные уступки ей.

Другое дело, сколько Кривоносу понадобится времени, чтобы войти в курс дела. И не будет ли он на этой должности конфликтовать с начальником Генштаба Вооруженных Сил Украины Виктором Муженко. СМИ сообщали о конфликте между этими высокопоставленными военными. В январе 2016 года Муженко будто бы сумел пролоббировать назначение своей креатуры, генерал-майора Игоря Лунева, на должность руководителя только что созданных Сил спецопераций, отдав ему предпочтение перед Кривоносом. С тех пор и заговорили о неприязненных отношениях между Муженко и Кривоносом. О сути конфликта в свое время рассказывал сайт Depo.ua. Большинство специалистов тогда были уверены в назначении профессионала спецопераций, в том числе в зоне АТО, Сергея Кривоноса. Но случилось так, как случилось.

Что же касается политической стороны дела, то это может быть сигналом с Банковой военным о том, кого им следует поддержать на президентских выборах. Остается открытым вопрос восприятия этого сигнала той аудиторией, которой он адресован.