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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Доллар на межбанке 12 марта развернулся и сильно подорожал

23:58 12.03.2019 |

Финансы

 Елена Лысенко / UBR.ua

На межбанке произошел резкий разворот. Доллар перестал дешеветь, и подпрыгнул наверх: 12 марта его безналичный курс поднялся сразу на 20 копеек, и вышел на 26,48-26,56 грн./$, сообщил директор казначейства банка Кредит Днепр Олег Куринной.

Котировки сорвались и активно пошли расти во второй половине дня. Как только рынок начал захлестывать спрос.

«Открывались торги в рамках 26,33-26,35 грн./$. Ближе к 11 часам котировки поднялись к 26,35-26,3750 грн./$, но ситуация была спокойной. Отмечу: до 12:30 валютный спрос и предложение на межбанке были сбалансированными, и значительных курсовых колебаний не наблюдалось. Котировки подросли к 12:40 - из-за неудовлетворенного спроса на доллар они достигли 26,40-26,43 грн./$. А уже после обеда межбанк вышел на 26,43-26,48 грн./$, и пошел дальше», - уточнил ход событий директор департамента казначейства Пиреус Банка Игорь Якобчук.

Что случилось

Банкиры объявили валютный переворот сразу несколькими факторами.

* Первый и ключевой - сокращение валютных продаж со стороны бизнеса. «Закончился налоговый период, под который до сих пор активно конвертировали доллар. И заметно сократилось валютное предложение доллара», - рассказал начальник управления дилинговых операций Райффайзен банка Аваль Юрий Гриненко.

* Второй: начались валютные покупки под сегодняшнее размещение партии внутренних гособлигаций, номинированных в долларах. «Курсовой всплеск связан с аукционом Минфина и интересом инвесторов к валютным ОВГЗ, что сдерживало валютное предложение и подогревало спрос», - подтвердил Куринной.

* Третья причина обсуждается на уровне слухов - это покупки доллара под выплаты по еврооблигациям «Укрзализныци». Как уточнил руководитель аналитического отдела Concorde Capital Александр Паращий, УЗ предстоит выплата в размере $175 млн.

* Четвертый фактор сводится к действиям самих финансистов. Говорят, что ряд банков пополнило личные валютные запасы, как только курс доллара пошел вверх и стало понятно, что обратно он не вернется. Они закрывали короткие валютные позиции и аккумулировали прибыль. Короткая позиция - это валюта клиентов. Депозиты населения, которыми банки торгуют на межбанке, а когда чуют рост валютного курса, тут же откупают, чтобы вернуть людям и бизнесу.

Еще один повод для пополнения валютных позиций банков - подросший спрос на доллар со стороны населения. Как только люди стали активнее покупать доллар в обменниках и системах интернет-банкинга, финансисты начали больше его набирать на межбанке.

Дорогую наличку берут

По приблизительным оценкам банкиров, физлица и мелкие предприниматели сегодня увеличили объемы своих покупок доллара на 25-30%. Спрос увеличивался по мере повышения курса.

12 марта минимальная стоимость доллара на продаже людям поднялась на 12 копеек, и достигла 26,50 грн./$. А средний ценовой диапазон поднялся на 10 копеек - до 26,70-26,80 грн./$, в нем торговали: Укргазбанк, Банк Пивденный, УкрСиббанк, Приватбанк, Креди Агриколь Банк, Альфа-Банк, Ощадбанк, ОТП Банк, ПУМБ, Креди Агриколь Банк.

Максимальная стоимость валюты при продаже не изменилась - 27,0 грн./$. С ней работали ТАСкомбанк, банк «Грант» и Мисто Банк.

При этом выкуп доллара у населения осуществлялся в рамках 26,15-26,80 грн./$.

Доллар будет дорожать

После резкого подорожания доллара финансисты сразу забыли об укреплении гривны, и говорят о подорожании доллара. Во-первых, потому что допускают дальнейшие валютные покупки под ОВГЗ Минфина, а также под выплаты долгов Укрзализныци. А во-вторых, из-за дополнительных внешних факторов.

«Скорее всего, межбанк завтра будет открываться в рамках 26,50-26,60 грн./$, и может еще приподняться в ходе торгов. Спрос на валюту может подрасти как на внутренних факторах, так и на внешних. Свою роль может сыграть низкий курс евро на мировом рынке», - спрогнозировал Юрий Гриненко.

Олег Куринной спрогнозировал на 13 марта безналичную торговлю в рамках 26,45-26,55 грн./$.
 

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