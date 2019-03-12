От назначения Кривоноса, как от томоса или безвиза, немалая польза не только Порошенко, но и всей стране

Іван Сергієнко / Depo.ua

Президент Петр Порошенко назначил заместителем секретаря СНБО первого заместителя командующего Силами специальных операций (ССО) Сергея Кривоноса и это пожалуй первый удачный и сильных ход Петра Алексеевича в ходе скандала по оборонке. До этого защита президента выглядела не лучшим образом - лучшее, что было до сих пор сделано это увольнение из СНБО главного фигуранта скандала Олега Гладковского, но общественностью это было воспринято как минимум и бонусов гаранту Конституции не прибавило. Но это по крайней мере замедлило падение рейтинга. А худшим шагом, пожалуй, было то, что Генпрокурор Юрий Луценко начал рассказывать, что, мол, без расследования Бигуса никаких бы сдвигов в оборонке и не было. И это уже выглядело как неформальное признание вины. А кульминацией скандала стали агрессивные акции "Нацдружин" против Президента и назначение ветерана АТО Кривоноса в СНБО стало хорошим ответом "азовцам".

Впрочем, существуют определенные основания считать, что десантирование Кривоноса в СНБО готовилось уже некоторое время. В данном контексте необходимо кратко вспомнить его биографию. Кривонос командовал 8-м хмельницким полком спецназначения, в 2014 году командовал героической обороной аэродрома в Краматорске и в октябре того же года был назначен руководителем Управления специальных операций Генштаба. На этом этапе появляется конспирология - Кривонос являлся одним из главных разработчиков совместно с НАТО концепции ССО ВСУ, но не получил командования ими. Как писал Юрий Бутусов - из-за конфликта с начальником Генштаба Виктором Муженко. Кривонос стал лишь первым заместителем командующего ССО. Именно с определенной обидой можно связывать то, что Кривонос внезапно решил выдвигаться в президенты 5 февраля 2019 года - ЦИК зарегистрировала его кандидатом на пост Президента Украины от Политической партии «Воины АТО». С другой стороны, многие поговаривали, что Кривонос будет техническим кандидатом Порошенко. И эта версия в чем-то подтвердилась, когда уже 6 марта он снял свою кандидатуру в пользу Петра Порошенко. "Считаю сегодня в тех условиях, в которых находится государство, не целесообразной смену Верховного Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины", - заявил Сергей Кривонос.

Отметим, что заявление Кривоноса прозвучало в разгар "гладковскийгейта", когда как раз много кто говорил, что такого главнокомандующего нам не нужно. А еще, за два дня до снятия Кривоноса Порошенко официально уволил с СНБО Олега Гладковского. Совпадение? Возможно. Кстати, снятию Кривоноса с гонки предшествовала информация СМИ о предположительной встрече с Порошенко. Так или иначе, но теперь именно Кривонос - боевой полковник - выполняет функции Гладковского в СНБО: будет отвечать за координацию военно-технической и военно-промышленной политики, функционирование оборонно-промышленного комплекса, а также примет участие в Совместной рабочей группе Украина - НАТО по оборонно-техническому сотрудничеству.

Какой позитив для Порошенко в данном назначении? Кривонос должен стать его щитом в оборонном скандале и одно любое экспертное слово полковника стоит целой речи Генпрокурора или руководителя СБУ, которым уже давно никто не доверяет. Не доверять Кривоносу гораздо сложнее. Можно не сомневаться, что даже военные заслуги нового заместителя секретаря СНБО не заставят полностью замолчать «зрадофилов», которые будут говорить, что кто-то продался за должность, но на адекватную патриотическую общественность кадровый ход президента должен произвести впечатление. В конце концов, любой, кто поддерживает Порошенко - это Ада Роговцева, это Лесь Подервянский подвергаются опасности быть "опблеванными". Правда, плевать в последних себе дороже. Из той же категории и Кривонос. Хотелось бы послушать, как кто-то из «азовцев» попробует его в чем-то упрекнуть.

Впрочем, от назначения Кривоноса, как от томоса или безвиза, немалая польза не только Порошенко, но и всей стране. Во-первых, это положительный сигнал для западных партнеров и НАТО, которые весьма подозрительно относились к структуре "Укроборонэкспорт". Во-вторых, если уж Кривонос не сумеет навести порядок в оборонной сфере, то дела совсем плохи. В-третьих, назначение Кривоноса - это действительно важный для Украины шаг в сторону от организации власти с привлечением бизнес-партнеров и «любых друзив».