Европарламент заявил, что Россия больше не является стратегическим партнером ЕС

Авторизация

Имя пользователя:

Пароль:

Новости

Топ-новости

Финансовые новости

Финансы

Фондовый рынок

Банки и банковские технологии

Страхование

Ипотека и недвижимость

Новости экономики

Экономика

Топливно-энергетический комплекс

Нефть и бензин

Агропромышленный комплекс

Сырьевые рынки

Приватизация

Право

Статистика

Зарубежные новости

Мир

Ближнее зарубежье

Региональные новости

Украина

Киев

Политика

Полезно знать

Это интересно

Информационные технологии

Криминал

Транспорт

Управление бизнесом

Маркетинг и реклама

Менеджмент и карьера

Аналитика

Финансовый рынок

Фондовый рынок

Страхование

Ипотека и недвижимость

Экономика

ТЭК (газ и электроэнергия)

Нефть и бензин

Сырьевые рынки

Агропромышленный рынок

Приватизация

Менеджмент и карьера

Политика

Международная аналитика

Страны ближнего зарубежья

Полезно знать

Информационные технологии

Пресс-релизы

Новости компаний

Котировки

Курс НБУ

Курс валют

Курс доллара

Курс евро

Курс рубля

Курс британского фунта

Курс швейцарского франка

Курс канадского доллара

Межбанк

Ставки

Депозитные ставки

Физические лица, гривна

Физические лица, доллар

Физические лица, евро

Юридические лица, гривна

Юридические лица, доллар

Юридические лица, евро

Депозитный калькулятор

Ставки на межбанковском кредитном рынке

Графики

График изменения курса НБУ

График изменения наличного курса

График изменения курсов на межбанке

График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке

Веб-мастеру

Информеры

Информер курсов НБУ

Информер наличных валют Киев

Информер курсов валют на межбанке

Графики

График курсов валют НБУ

График курсов обмена валют для физических лиц

График курсов валют на межбанке

Экспорт новостей

Информация об агентстве

О нас

Размещение рекламы

Контакты

Подписка на новости

 
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК    Депозиты:   Ставки,  Калькулятор
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Европарламент заявил, что Россия больше не является стратегическим партнером ЕС


 

Россия больше не является стратегическим партнером Европейского союза, и подписанное в 1994 году Соглашение о партнерстве и сотрудничестве (СПС) нуждается в пересмотре, говорится в резолюции Европарламента, принятой во вторник на пленарной сессии в Страсбурге.

Резолюция была принята 402 голосами "за", 163 - "против", и 89 евродепутатов воздержались.

Европейские парламентарии, срок полномочий которых истекает к майским выборам, призывают ЕС "к критической и всеобъемлющей переоценке своих отношений с Российской Федерацией" и обосновывают свой вывод тем, что как внутренняя, так и внешняя политика российского государства ныне противоречат целям и базовым ценностям ЕС.

Главное неприятие европейских парламентариев вызывают "действия России в отношении Украины, начиная с 2014 года".

Европарламент считает, "что в нынешних обстоятельствах Россию больше нельзя расценивать как стратегического партнера; принципы, провозглашенные 2-й статьей СПС, больше не соблюдаются, и поэтому СПС следует пересмотреть".

"Любой базовый документ об отношениях между ЕС и Россией должен зиждиться на полном соблюдении международного права, хельсинкских принципов ОБСЕ, принципов демократии, прав человека и верховенства права, а также позволять вести диалог о решении глобальных проблем, укреплении глобального управления и выполнении международных правил, особенно в части обеспечения европейского миропорядка, безопасности на пространстве европейского соседства и на Западных Балканах", - говорится в резолюции.

"ЕС не может рассматривать постепенное возвращения к "бизнесу как обычно" (в отношениях с РФ - ИФ) до тех пор, пока Россия полностью не выполнит минское соглашение и не восстановит территориальную целостность Украины", - подчеркивается в резолюции.

Наряду с ситуацией вокруг Украины, депутаты предъявляют широкий круг претензий к нынешней России. Ее обвиняют в кампаниях дезинформации и кибератаках, дестабилизирующих ЕС, в связях с крайне правыми и популистскими националистическими партиями и правительствами стран ЕС, например, Венгрии, в поддержке сил, выступающих против решения спора о названии Македонии, во вмешательстве в кампанию референдума о Brexit, включая незаконное финансирование, в угрожающем суверенитету стран ЕС отмывании денег.

Парламентарии "глубоко обеспокоены тем, что Россия столь явно демонстрирует свои военные силы, выражает угрозы другим странам и демонстрирует желание и готовность использовать военную силу против других стран в реальных боевых действиях, включая превентивное применение ядерного оружия, о чем неоднократно говорил президент Путин в 2018 году".

Европарламент обеспокоен "российской милитаризацией Азовского моря, Черноморского региона и Калининградской области, а также неоднократными нарушениями территориальных вод европейских стран в Балтийском море". Он подтверждает "безоговорочную поддержку суверенитета и территориальной целостности Грузии и требует, чтобы Российская Федерация прекратила оккупацию грузинских территорий".

Что касается внутренней политики России, то парламентарии выражают сожаление по поводу "значительного ухудшения положения в области прав человека, широко распространенных и неоправданных ограничений прав на свободу выражения мнений, ассоциаций и мирных собраний". Они указывают на ущемления свободы СМИ, преследования правозащитников, "репрессии против активистов, политических оппонентов и тех, кто открыто выражает несогласие с правительством".

"В этом контексте нет ни места, ни пространства, ни времени для новых крупных инициатив", - подчеркивается в резолюции ЕП.

В то же время Европарламент считает важным ослабление нынешней напряженности в отношениях с Россией, взаимодействие с ней и консультации для снижения риска недопонимания, неправильного толкования и разночтений, но при этом рекомендует Евросоюзу твердо формулировать свои ожидания от России.

Европарламент подтверждает поддержку "пяти принципов", определяющих политику ЕС в отношении России, призывает и дальше развивать принцип "избирательного взаимодействия". Он также рекомендует сосредоточиться на вопросах, касающихся Ближнего Востока и Северной Африки, Северного и Арктического регионов. По мнению европейских парламентариев, взаимодействие также может касаться борьбы с терроризмом и насильственным экстремизмом, нераспространения оружия массового поражения, контроля над вооружениями, стратегической стабильности в киберсфере, борьбы с организованной преступностью, миграции и климатических изменений, включая совместные усилия по защите иранской ядерной сделки и прекращению войны в Сирии.

Признавая, что в обозримом будущем ЕС останется крупнейшим торгово-экономическим партнером России, европейские парламентарии считают, что газопровод "Северный поток-2" противоречит стратегическим интересам ЕС и его строительство должны быть остановлено.

Европарламент подчеркивает важность политической и финансовой поддержки контактов между людьми в ЕС и России, в частности, между активистами гражданского общества, журналистами, учеными. Он призывает государства ЕС выдавать долгосрочные визы правозащитникам и членам их семей, увеличить финансирование журналистского, культурно-научного и молодежного обменов.

Депутаты считают, что "реакция ЕС на российскую пропагандистскую кампанию и массированные дезинформационные атаки была недостаточной и должна быть усилена, особенно в преддверии европейских выборов в мае 2019 года".

Эта резолюция носит рекомендательный характер и не является обязывающей для исполнительных структур ЕС.
По материалам: Интерфакс-Украина
 

ПО РУБРИКАМ

17:01 Депозитные ставки для физлиц 12.03.19

16:57 Приват24 открыл продажу единых билетов для проезда в городском транспорте Киева

15:45 НКЦБФР заявляет о масштабных ошибках в отчетности и непрофессионализме участников фондового рынка

15:38 Фунт стерлингов дорожает к доллару 12 марта на новостях вокруг Brexit

14:30 Азиатские фондовые индексы выросли 12 марта вслед за индексами США

12:32 ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 12.03.19

12:25 Справочный курс гривни опустился на 4,56 коп. до 26,3544 грн

12:19 Курсы валют по карточным операциям на 12.03.19

11:09 Остатки средств на корсчетах банков 12.03.19

10:49 НБУ продал 11 марта банкам депозитные сертификаты на 5,3 млрд гривен

10:36 7 марта объем торгов долларом на межбанке уменьшился на $187,4 млн до $258 млн

10:01 Индекс межбанковских ставок по бланковым кредитам и депозитам 11.04.19

09:51 Ощадбанк с сегодняшнего дня начал выплачивать субсидии деньгами

09:26 Украинцы в первый месяц онлайн-обмена приобрели $52 млн - НБУ

09:07 Киевляне опасаются покупать квартиры в новостройках и скупают старое жилье

• дальше…

15:55 Акционеры «Укрнафты» планируют прекратить полномочия предправления компании Роллинса с 30 апреля

14:43 Европарламент заявил, что Россия больше не является стратегическим партнером ЕС

14:35 Нефть дорожает 12 марта на снижении добычи странами ОПЕК+

14:00 На АЗС в Киеве 12 марта продолжают расти цены на автомобильный газ

13:53 Эдвард Чоу: политика устойчивого развития ВИЭ лучше, чем установление слишком высокого «зеленого» тарифа

12:52 Украина может снизить долю поставок топлива из РФ и Беларуси до 30–40% — глава «А-95»

09:57 Беларусь возобновит поставки авиатоплива в Украину

08:29 Золото дорожает 12 марта на снижении курса доллара к мировым валютам

11.03 Бизнес не ощутил изменений на таможне

11.03 IP Systems и Smart Tech: в Украине участники энергорынка менее активны при внедрении ПО для торговли э/э, чем в других странах

• дальше…

17:12 Евросоюз добавил 10 стран, включая ОАЭ, в список «налоговых гаваней»

14:43 Европарламент заявил, что Россия больше не является стратегическим партнером ЕС

08:47 Помпео обвинил Россию и Кубу в причастности к кризису в Венесуэле

08:40 Спикер палаты представителей американского конгресса выступила против импичмента Трампу

08:37 Авиационные власти США потребовали модернизации автоматики самолетов Boeing

08:09 Деньги на борьбу с Россией и на фонд дочери: главное из проекта бюджета Трампа

07:48 Великобритания и ЕС достигли компромисса по «Брекзиту»

11.03 США ввели санкции против российского банка за поддержку режима Мадуро

11.03 Турция впервые за десятилетие скатилась в рецессию

11.03 США подозревают Гульнару Каримову в преступном сговоре

11.03 Приговор экс-главе штаба Трампа Полу Манафорту: почти четыре года тюрьмы

11.03 Китайский инвестор готов построить тоннель Хельсинки - Таллин

11.03 В «Газпроме» разгорелся скандал из-за украденной трубы

11.03 США угрожают Турции на случай покупки российских С-400

11.03 США могут заняться поисками активов Рамзана Кадырова

• дальше…

16:57 Приват24 открыл продажу единых билетов для проезда в городском транспорте Киева

13:35 Верховный суд разрешил застройщикам обходить процедуру согласования для застройки центральной части городов

09:07 Киевляне опасаются покупать квартиры в новостройках и скупают старое жилье

11.03 В Украине хотят изменить состав дорожного покрытия

06.03 Украина очень быстро меняет свою медицинскую систему - экономический эксперт ВОЗ

06.03 Киев будут передавать права на эксплуатацию парковок только через ProZorro

04.03 Шулявский мост начнут ломать 16 марта. Водителям показали схему движения

04.03 Минобразования Украины запускает е-документооборот

04.03 Украина в ночь перед выборами перейдет на «летнее время»

28.02 С апреля в Украине запустят систему электронных рецептов

28.02 В Украине в 2020 году может пройти перепись населения - Госстат

28.02 Тигипко планирует построить на территориях завода Кузня на Рыбальском жилой массив и большой торгово-офисный центр

26.02 Стоимость аренды в Киеве пошла на снижение

26.02 В Украине на крышах невысоких зданий появится детские площадки

26.02 Укравтодор выделил три на­­правления, у которых есть потенциал стать первыми концессионными дорогами Украины

• дальше…

14:43 Европарламент заявил, что Россия больше не является стратегическим партнером ЕС

12:02 Выборы-2019: Что будет с оборонкой, если победит Тимошенко

11:43 Последний козырь Билецкого. Устроят ли «Нацдружины» нападение на Порошенко

11.03 Ошибка конфедерата. Как Билецкий порадовал Тягнибока и Кошулинского

11.03 Зеленский немного увеличил отрыв от Порошенко в президентской гонке по ставкам bwin

11.03 Союзник «Батькивщины»: Чем известен лидер черкасского «Нацкорпусуа» Кухарчук, который атаковал Порошенко

11.03 Госорганам в США запретят признавать аннексию Крыма Россией

11.03 Женское «перемирие». Зачем «гибриды» опять воюют с мирным населением

11.03 Весенний сезон перебежек. Когда в СБУ явится с повинной «Ташкент»

07.03 Войны на пророссийском фланге: Зачем Мураев объединился с Вилкулом

07.03 В СБУ опровергли заявление МВД о причастности к прослушиванию Зеленского, ГБР открыло уголовное дело ротив руководства МВД

07.03 Профессиональный «смотрящий». Кто в Госдепе займется Украиной

07.03 Генпрокурор: Заказчиком шантажа и подкупа кандидата в президенты Юрия Тимошенко является нардеп от «Батькивщины» Дубиль

07.03 Гройсман VS Коболев. Что происходит в Нафтогазе

06.03 Правоохранители задержали лиц, пытавшихся дать 5 млн грн взятки кандидату в президенты Юрию Тимошенко за отказ баллотироваться

• дальше…

14:27 Barclays: собственная криптовалюта может принести Facebook до $19 млрд

14:13 Subaru продемонстрировала «смелый» дизайн будущих моделей

09:32 Компания Volvo намерена снизить максимальную скорость всех своих автомобилей до 180 километров в час

09:22 Facebook подала в суд на двух киевских разработчиков за нанесение ущерба соцсети на $75 тыс.

11.03 Новый 1600-сильный Koenigsegg получил очень быстрый 9-ступенчатый «робот»

11.03 Honor Magic 2 3D: смартфон с 3D-сканером и системой охлаждения на основе графена

11.03 Билл Гейтс рассказал о 10 прорывных технологиях ближайшего будущего

11.03 Китай завершит строительство «искусственного солнца» уже в 2019 году

11.03 Видеоигры будущего будут создавать себя сами благодаря ИИ

11.03 Холодные кошельки криптобиржи QuadrigaCX опустошены на $100 млн

11.03 Facebook теряет молодых пользователей — исследование

11.03 Космический корабль Dragon компании SpaceX вернулся на Землю

11.03 IBM обещает ежегодно удваивать производительность квантовых компьютеров

11.03 Uber оштрафован в Нидерландах за незаконные перевозки

07.03 У Alfa Romeo появился маленький кроссовер

• дальше…

11.03 Facebook теряет молодых пользователей — исследование

07.03 К 2020 году бизнес будет осуществлять половину операций без участия человека

04.03 Facebook судится с китайскими компаниями из-за «накрутки» лайков

01.03 Пять секретов лучших специалистов по продажам

27.02 Как продолжать работать, если совсем не хочется

21.02 Какими станут собеседования будущего

15.02 В долгах как в шелках: как модели падают в долговую яму

14.02 Зачем компаниям учить сотрудников хорошим манерам

14.02 Украинский рынок медийной интернет-рекламы в 2018г вырос на 40%, существенно выросла доля In-stream video - ИнАУ

13.02 Богатые трудоголики обеспечивают рост доходов в США

12.02 Как выглядит в Германии идеальное рабочее место

04.02 Мебель IKEA скоро можно будет взять в аренду

29.01 Топ-10 самых влиятельных брендов 2018 года

15.01 Чем «умнее» телевизор, тем он дешевле или Как производители зарабатывают на продаже данных

26.12 Что делать, если у вас плохой начальник

• дальше…

теги

Apple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс

ТОП-НОВОСТИ

ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
 

Это интересно