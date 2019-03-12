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Курс доллара на межбанке 11 марта незначительно снизился. Финансисты ожидают разворот курса
22:49 11.03.2019 |
11 марта безналичный курс доллара уменьшился на 3 копейки, и зафиксировался к концу дня в рамках 26,34-26,36 грн/$, сообщил начальник управления дилинговых операций Райффайзен банка Аваль Юрий Гриненко. Утром котировки падали до годового минимума - 26,29 грн/$, что официально объясняли психологической реакцией на нацбанковский отчет по валютным покупкам на прошлой неделе. Он был рекордным.
«Утренние заниженные котировки доллара стали результатом реакции рынка на информацию о чистой покупке регулятором в первую неделю марта более 200 млн долларов. И на ожидания ситуативных перекосов предложения и спроса в связи с постпраздничным неравномерным зачислением валютной выручки. Привлекательный курс активизировал спрос, приведя к шаткому равновесию и балансировке котировок в узком диапазоне», - рассказал директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.
В тоже время по рынку ходили упорные слухи о технических проблемах в Bloomberg, из-за которых Нацбанк с самого утра не смог выйти с покупками доллара на межбанк. Казначеи рассказали, что он начал свои приобретения с опозданием и купил $15 млн. в диапазоне 26,2960-26,32 грн/$.
Покупки регулятора позволили под вечер приподнять валютные котировки межбанка.
Наличные курсы вяло реагировали на ситуацию на межбанка. Минимальный ценник доллара на продаже людям опустился лишь на 2 копейки, и закрепился на уровне 26,38 грн/$, его ставил банк ¾.
Средний диапазон на продаже населению остался на пятничном уровне - 26,50-26,60 грн/$. В нем торговали Креди Агриколь Банк, Приватбанк, ТАСкомбанк, ОТП Банк, Проминвестбанк, Альфа-Банк, Правэкс-Банк, Укргазбанк.
Максимальная стоимость «американца» на сегодня - это 27,0 грн/$. С ней работал одесский Мисто Банк.
При этом выкуп валюты у населения происходит в рамках 26,15-26,50 грн/$.
12 февраля на межбанке должна продаваться сегодняшняя выручка бизнеса, а также валюта за 8 марта, которая с опозданием поступит на счета бизнеса (из-за выходного в пятницу). Так что валютные продажи будут расти, и гривна может еще немного укрепиться.
Однако финансисты уже говорят о возможном подорожании доллара.
«Факторы, которые действовали на понижение уже учтены в цене и отработаны. Возможен отскок курса с целями в район 26,80 грн/$, однако нет уверенности, что такой сценарий реализуется. Ждем повышения курса на этой неделе. Если это произойдет можно пробовать продавать доллары, - ведь среднесрочная цель снижения в области 26,20 грн/$ пока не отработана», - спрогнозировал начальник управления дилинговых операций банка «Пивденный» Олег Ропяк.
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