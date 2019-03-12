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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

IP Systems и Smart Tech: в Украине участники энергорынка менее активны при внедрении ПО для торговли э/э, чем в других странах

18:35 11.03.2019 |

Новости ТЭК

 На фрто: Акос Фьюзи (слева) и Герхард Бенкендорф (справа) / Энергореформа

В июле 2018 года госпредприятие "НЭК "Укрэнерго" подписало контракт на поставку программного обеспечения для новых сегментов нового оптового рынка электроэнергии с консорциумом компаний "IP Systems" (Венгрия), "Smart Tech" (Австрия) и "Siemens Austria" на общую сумму $8 млн. Финансирование проекта осуществляется за средства Всемирного банка. К запланированному на 1 июля запуску рынка платформа должна была быть готова. Однако существует несколько весьма серьезных факторов, которые могут негативно сказаться на сроках запуска нового рынка электроэнергии.

О ходе разработки платформы и особенностях ее внедрения Энергореформе рассказали исполнительный директор компании "IP Systems" Акос Фьюзи (Akos Fuzi) и управляющий директор Smart Tech Герхард Бенкендорф (Gerhard Benckendorf).

Когда вы приступили к работе над проектом?

Акос Фьюзи: официально проект стартовал в начале ноября 2018 года. Но этому предшествовал длительный переговорный период, начиная с июня, при этом параллельно мы разрабатывали подробные спецификации. В ноябре мы представили спецификационную документацию объёмом свыше 700 страниц, которая была утверждена в середине декабря.

С июня у нас проходят ежедневные встречи с коллегами из "Укрэнерго" в режиме видеоконференций. Проводим много воркшопов, проведено несколько встреч в Будапеште и Вене, а также Киеве.

Почему возникла необходимость объединения нескольких компаний для предложения данного программного продукта?

Акос Фьюзи: Это очень масштабный проект. Решение имеет несколько модулей. Продукты каждой из компаний - "IP Systems", "Smart Tech" и "Siemens" - имеют свои сильные стороны. Сейчас мы предлагаем интегрированное решение - созданные тремя разработчиками модули будут кастомизированы и объединены в единый программный пакет.

Украинские IT-специалисты участвуют во внедрении?

Акос Фьюзи: Отдельные бизнес-аналитики, тестировщики - из Украины, поскольку очень важно понимать требования на родном языке, и на этапе финализации тоже будут задействованы специалисты из Украины.

В Венгрии над проектом работают до 30 человек, еще 10 специалистов - в Вене. Это не совсем показательные данные, поскольку мы внедряем уже существующее ПО, которое разработали и внедрили во многих странах как с развитым рынком (Австрия, Швейцария), так и с вновь открывающимся (Болгария, Казахстан, Македония, Косово).

Общий объем работы по проекту условно можно разделить на две части - приблизительно 70% существующее ПО и 30% - кастомизация решения.

Сейчас мы только в самом начале пути в части взаимодействия с участниками рынка, и пока это происходит несколько сложнее, чем в других странах ЕС, где мы внедряли свои продукты. В Украине нам приходится прилагать больше усилий и тратить больше времени на консультации. К сожалению, участники рынка не так активны, как в других странах.

Что Вы имеете в виду?

Акос Фьюзи: мы уже презентовали наш продукт представителям Минэнергоугля, регулятора, энергокомпаний, они увидели, как он работает, как вводить данные. Но в других странах на данном этапе внедрения платформы мы получали намного больше вопросов.

Герхард Бенкендорф: Очень важно получить информацию от участников рынка, три основных вида такой информации - это актуальные данные учета (в основном от операторов распределительных и магистральных сетей, DSO и TSO), графики двусторонней торговли от поставщиков, данные от генерации о фактических объемах выработки, а также заявки от компаний, предоставляющих вспомогательные услуги, преимущественно генерирующих компаний.

Соответствующие протоколы передачи, в том числе спецификации внесения в систему различных видов данных (которые на 100% соответствует спецификациям ENTSO-E), были направлены и получили утверждение "Укрэнерго" еще в декабре, а также представлены участникам рынка. Но от участников рынка практически не поступает никаких вопросов или уточнений.

Почему это так важно на данном этапе?

Герхард Бенкендорф: самым важным первым шагом на сегодня, и мы поясняли это представителям Минэнергоугля, будет регистрация всех участников рынка.

После этого будет открыт полный доступ участникам для того, чтобы они могли загрузить данные, сформированные по тем спецификациям, которые мы им отправили. Формат предоставления этих данных определен в соответствие с требованиями ENTSO-E. Загружать их в систему через графический веб-интерфейс очень просто, для этого не нужны специальные знания.

Отмечу важную особенность нашей системы. Каждый показатель вносится в базу данных по системе двойной записи, и это огромное преимущество, позволяющее избежать ошибок.

Таким образом, все, что нам нужно на сегодня - это соответствующие данные от всех без исключения участников рынка, без них мы ничего не можем сделать. И что самое важное - нам нужны полные данные ото всех без исключения участников рынка. Иначе модель не будет работать.

Имея базовую конфигурацию платформы с регистрацией участников, мы постепенно можем добавлять функционал.

Какова на сегодня степень готовности платформы?

Акос Фьюзи: В целом, мы опережаем график. У нас есть детализированный проектный план, можно работать параллельно над несколькими модулями, но не надо всеми сразу. Идет работа над украинской версией, мы передали лицензии, внедряем ПО, пока ожидаем необходимых данных от участников рынка.

Основная проблема, которая блокирует дальнейшее продвижение - отсутствие оплаты трех счетов и накопление задолженности по ним почти на $0,5 млн. Мы очень обеспокоены ситуацией, поскольку нам нужно финансировать свои производственные процессы.

Компании "IP Systems" известно, что вопрос пытаются урегулировать, мы встречались с руководством Минэнергоугля и НКРЭКУ. Но пока нет убедительной гарантии решения вопроса, хотя мы понимаем, что средства есть, ведь их выделяет Всемирный банк.

Предусмотрено ли условиями договора приостановка работы в случае неоплаты?

По договору мы должны завершить девелоперскую часть платформы к ноябрю 2019 года. Тогда как рынок планируется открыть с 1 июля. Поэтому мы расставили приоритеты, ускорили какие-то процессы, чтобы "Укрэнерго" могло запустить платформу с 1 июля, поскольку без нее работа нового рынка невозможна.

То есть вы пошли навстречу клиенту?

До сих пор мы это делали. Но так не может продолжаться долго. Пока мы не получили четкого ответа, когда вопрос с оплатой будет решен. Мы должны обсудить наши дальнейшие действия внутри нашего консорциума.

Сталкивались ли вы с подобной ситуацией в других странах?

Акос Фьюзи: Нет. Нигде.

Герхард Бенкендорф: в Казахстане вся оплата прошла вовремя, сейчас у нас параллельный проект в Грузии, там нет никаких проблем.

Акос Фьюзи: изначально у нас были опасения по поводу участия в тендере в Украине, учитывая страновые риски, но поскольку проект финансировал Всемирный банк, то мы все же приняли участие в конкурсе и выиграли его.

Если оплата будет осуществлена в первой половине марта, сколько времени потребуется для завершения работы?

Если в начале марта, то мы вложимся в отведенные сроки. Но если позже - я затрудняюсь что-либо прогнозировать. График уже достаточно плотный, и времени осталось немного.

Возможно, у вас есть рекомендации по более плавному запуску рынка (и, соответственно, ПО)?

Акос Фьюзи: пока у нас не запрашивали новый график. Есть план, чтобы вложиться в дедлайны. Если будет запрос, то мы его рассмотрим.

Отмечу, что это достаточно сложный процесс - открытие рынка, и переход от монопольной структуры к конкурентному рынку. В странах ЕС либерализация рынка э/э проходила в несколько этапов.

Герхард Бенкендорф: приведу пример проблемы, которая была в Казахстане. Год ушел на то, чтобы они окончательно могли загружать все соответствующие данные в систему. Основная причина заключалась в том, что операторы распределительных сетей не могли отправлять данные надлежащего качества.

На сегодня платформа там работает, все модули используются, но до сих пор у них все равно нет 100% балансирующего рынка. Они переносят сроки каждый год, мы даже не знаем, почему.

Возникают ли какие-то осложнения при внедрении платформы, связанные с особенностями украинского энергорынка?

Акос Фьюзи: ситуация, которую следует прояснить - проблема двух зон. Антимонопольный комитет Украины следит за соблюдением антимонопольного законодательства, в том числе и на рынке электроэнергии. Но компании следует определять по зонам. И АМКУ должен контролировать соблюдение антимонопольного законодательства в разрезе зон, а не только структуры собственности энергокомпаний.

Герхард Бенкендорф: то есть станции Бурштынского острова и станции на основной части (ОЭС Украины) - это две разные зоны, между ними нет физического соединения, поэтому и разные цены. Эта ситуация не устраивает АМКУ, поскольку они хотят анализировать одну рыночную цену, но при нынешней конфигурации энергосистемы это невозможно по причине отсутствия физического подключения между этими двумя зонами.
 

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