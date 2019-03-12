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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Союзник «Батькивщины»: Чем известен лидер черкасского «Нацкорпусуа» Кухарчук, который атаковал Порошенко

12:52 11.03.2019 |

Политика

 Андрій Коваленко / Depo.ua

Сегодня стало известно, что Дмитрий Кухарчук был внесен в чистилище "Миротворца". Лидер "Нацкорпуса" Черкасс называется организатором нападения на полицейских во время беспорядков 9 марта. В этот день националисты проводили акцию из-за скандала в оборонке "Свинарчуков - за решетку". И устроили потасовки на Банковой и в Черкассах, а также озвучили ультиматум Петру Порошенко: посадить Гладковских и конфисковать их имущество. Об этом на Майдане в Киеве заявил Андрей Билецкий.

Кухарчук все время был рядом с Билецким, а потом из Киева отправился в Черкассы, чтобы "задать вопрос Петру Порошенко". Националисты не успели и устроили драку с полицией, пытаясь перехватить кортеж президента.

"Организатор нападения на сотрудников НП МВД Украины 09.03.2019 г. В Черкассах, нанесение телесных повреждений полицейским, организатор проплаченных митингов. Провокатор. Организатор заказных проплаченных митингов и шествий под прикрытием националистических и патриотического лозунгов", - говорится в профайле Кухарчука на "Миротворце".

И действительно, на многих видео с событий в Черкассах, а также на Банковой Кухарчука видно и он один из тех, кто шел с националистами в первых рядах и атаковал полицию, вылезал на патрульную машину. В результате столкновений пострадали по меньшей мере 22 полицейских. Среди них был даже председатель Черкасской областной полиции Валерий Лютый. После потасовки в Нацкорпусе сообщали о задержании 7-х националистов. Полиция рапортовала, что удалось задержать двух организаторов беспорядков.

По состоянию на сегодня известно, что 5 "нациков" отпустили, а еще двое - Дмитрий Кухарчук и Антон Братко остаются заключенными. Кухарчуку инкриминируют три статьи УК. Как рассказывал адвокат националиста, "он был задержан в порядке ст.208 УПК, никаких подозрений ему никто не выдвигал. Из документов, которые получила сторона защиты, криминальне производство возбуждено по признакам ч.2 ст.345 (Угроза или насилие относительно работника правоохранительного органа), ч.4 ст.296 (Хулиганство), ч.1 ст.294 (Массовые беспорядки) Уголовного кодекса Украины".

У Билецкого, конечно же, разгоняют "измену" о том, что Гладковских (отец Олег и сын Игорь), которые фигурируют в расследовании Bihus.Info о хищении оборонки, не посадили, а националистов сразу сажают за решетку. И неважно, что оценку расследованиям журналистов должно дать НАБУ, расследует дела и ГПУ, должны быть реальные доказательства, решение суда... Олег Гладковский вообще был уволен с должности первого заместителя секретаря СНБО Петром Порошенко. А Кухарчук и компания открыто нападали на полицию, нарушая законодательство...

Вообще о Кухарчуке стоит рассказать отдельно. Он - участник Революции Достоинства, также принимал участие в Оранжевой революции. Сам родом из Винницы, 1990-го года рождения, женат. Пошел добровольцем на Донбасс. Кухарчук - позывной "Слип" является участником освобождения Марьинки, Иловайской и Широкинской операций. С 2015 г он является членом Гражданского Корпуса "Азов" (полк Азов входит в структуру МВД). Он достаточно близок к лидеру "Нацкорпуса" Андрею Билецкому. Также Кухарчук является руководителем Черкасского отделения "Нацкорпуса", был членом исполкома Черкасского горсовета от общественности, откуда в 2017-м году его и Ивана Киенко исключили.

Кухарчук - довольно скандальный персонаж в Черкассах. В городе он лично знает многих политиков, а также городского председателя Анатолия Бондаренко из "Батькивщины". В октябре 2018-го Кухарчук и другие деятели, в частности, "свободовец" Юрий Ботнар, представители "Батькивщины" Геннадий Шевченко, Михаил Мушиек и другие, проводили митинг в поддержку Бондаренко под стенами областной прокуратуры. Она объявила ему подозрение в злоупотреблении властью. Речь о тайном внеочередном заседании в Каневе 22 августа, созванном им, где депутаты поддержали решение исполкома об увеличении доходной части бюджета. Некоторые нардепы назвали эту сессию нелегитимной.

А до этого, в январе 2018-го, националисты в балаклавах и куртках "Нацдружин" захватили горсовет и заставили депутатов проголосовать за бюджет. Тогда Кухарчук, по информации СМИ, руководил действиями молодых людей. У последних были сумки для ношения оружия. Сам Кухарчук вместе с экс-заместителем Бондаренко - Геннадием Шевченко - и несколькими АТОвцами заблокировали трибуну. Бюджет проголосовали, но в СМИ его называли сильно разбалансированным с рядом коррупционных составляющих. Понятно, что проголосованный бюджет был нужен Бондаренко.

Также Кухарчук известен якобы дракой с АТОвцем возле одного из заведений Черкасс.

В СМИ писали, что представители местного "Нацкорпуса" якобы уличены в участии в рейдерском захвате поля на Жашковщине. По данным пресс-службы прокуратуры, активисты под руководством Кухарчука якобы вставали на защиту рейдеров, а не пайщиков сельскохозяйственного предприятия, на земли которого пытались незаконно собрать урожай.

Несмотря на заметную связь с Бондаренко, в частности акциями в его поддержку, Кухарчук в интервью местным СМИ не раз рассказывал, что как человек он ему импонирует. "Но как член партии "Батькивщина", нет. У меня откровенно враждебное отношение ко всем партиям олигархического типа. Так же, как и к БПП, "Батькивщине", "Радикальной партии Ляшко" и "Партии свободных демократов". За всеми этими партиями стоят олигархи. Как человек, Анатолий Васильевич неплохая личность, но я считаю, такие вещи, как принадлежность к таким партиям, людей портят, и это оставляет свой отпечаток", - отметил Кухарчук.

Также он в горсовете швырял награду, врученную Бондаренко, толкался с ним. Городскую власть называл "бандитским кланом".


Кухарчук позиционирует себя ненавистником взяток и блата. Также он, по собственным же словам, занимается недвижимостью, открыл в Черкассах спортзал, основал молодежный хаб, который назвал именем своего погибшего побратима. Кухарчук является представителем ультрас.

Сейчас Нацкорпус проводит акцию под горотделом полиции в Черкассах. Также Андрей Билецкий заявляет, что "ветераны" 9-го марта всего лишь хотели задать вопрос Порошенко о хищениях в оборонке. А Кухарчука задержали за громкую речь о Гладковских со сцены после "бегства президента". Впрочем, на самом же деле о драках с полицией, которые произошли при участии Кухарчука, "белый вождь" почему-то забывает. Сейчас мэр Черкасс Бондаренко поддержал Нацкорпус, даже под горотдел приезжал. И вот здесь мы видим прямую кооперацию "Батькивщины" и "Нацкорпуса" в регионе, которая очень ложится в предвыборные расклады, в которых лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко и президент Петр Порошенко противостоят друг другу на разных фронтах технологической войны.

Не удивительно, что "Нацкорпус", имея силовой ресурс, решил вмешаться в эту войну. Но подыграли они разве что Зеленскому, лидеру гонки по соцопросам, который якобы оказался над этими бурными событиями.
 

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