Женское «перемирие». Зачем «гибриды» опять воюют с мирным населением

Михаил ЖИРОХОВ / Деловая столица

Попытки объявить очередное перемирие под 8 марта на Донбассе, по всей видимости, провалились. Сводки и 9 и 10 марта буквально пестрят случаями артиллерийского обстрела наших позиций и поселков в прифронтовой полосе со стороны российско-оккупационных формирований.

Причем не имея возможности реально нанести урон нашим частям, которые находятся на хорошо укрепленных позициях боевики сосредоточили свои усилия на уничтожении инфраструктуры и запугивании мирного населения прифронтовых территорий.

Иначе сложно объяснить целую череду обстрелов этой недели. Так, 4 марта в 10:00 пулеметному обстрелу подверглось село Чермалык (приморское направление). Больше всего досталось одному из жилых домов, к счастью, в этот раз никто из мирных жителей не пострадал.

5 марта, при ремонте на подстанции и высоковольтной линии электропередач в городе Марьинка, со стороны микрорайона Донецка Трудовские были обстреляна рембригада АО "Донецкие Электросети", представители ГСЧС и СЦКК, которые осуществляли обеспечение проведения восстановительных работ. В результате ремонтники просидели два часа в укрытии, после чего продолжили работы.

Также при выполнении аварийно-восстановительных работ по ликвидации порыва водопровода между н.п. Березовое и Еленовкой Волновахского района (донецкое направление), около 10:30 из стрелкового оружия была обстреляна рембригада КП "Вода Донбасса" с представителями ГСЧС и СЦКК, которые осуществляли обеспечение проведения мероприятия. Работы пришлось приостановить, бригада была вынуждена эвакуироваться.

Не очень спокойно было и на других участках фронта. 7 марта был обстрелян многострадальный населенный пункт Счастье на линии разграничения, в результате чего поврежден многоквартирный дом.

Опять-таки 5 марта из РПГ-7 "гибриды" обстреляли медпункт в селе Травневое, а на следующий день из временно оккупированного населенного пункта Байрак совершили обстрел с применением ствольной артиллерии калибра 122 мм. В результате пострадала гражданская инфраструктура на территории ООО "Бахмутский аграрный союз", что в поселке Новолуганское (горловское направление).

Во всех случаях открывался ответный огонь, который, если судить по нашим сводкам и сообщениям в социальных сетях от боевиков, был весьма эффективным. На прошлоый неделе снова всплыл ролик со стрельбой по позициям противника в районе Ясиноватской развязки (зона ответственности оперативно-тактической группировки ВСУ "Восток") из противотанкового ракетного комплекса. И хотя боевики говорят о том, что в этом эпизоде "потерь нет", по другим сведениям, как минимум 2 "300"-х присутствуют.

Понимая, что проигрывают в информационном плане "марионетки" пытаются рассказывать о своих победах, правда, получается пока не очень. Так, 8 марта некто Марочко, который называет себя "пресс-офицером Народной милиции ЛНР" заявил о том, что боевикам удалось сбить в районе Попасной беспилотник, якобы "принадлежащий Вооруженным силам Украины".

Правда, судя по выложенной фотографии это был аппарат гражданского типа китайского производства Matrix UAV Katana-agro. При том уровне насыщенности беспилотниками армейского образца строевых подразделений на фронте сложно говорить о том, кому конкретно мог принадлежать сбитый дрон. Впрочем, даже если сбили свой аппарат боевики это не признают никогда. Да и для не избалованного правдивой информацией местно потребителя медиа-ресурсов сойдет и вариант "укроповского" беспилотника.

Нельзя не отметить и продолжающийся развал боеготовности незаконных вооруженных формирований. К огромным по меркам донбасской войны потерям добавились и случаи откровенного дезертирства.

Российские пропагандисты и местные "подпевалы" все никак не могут отойти от шока после случая дезертирства распиаренной "ополченочки" Светланы Дрюк. Есть основания думать, что СБУ сможет по полной использовать этот случай, хотя лично я крайне скептически отношусь к масштабу самой фигуры "перебежчицы" и секретности сведений, к которым она была допущена. Скорей всего через нее вбросят в информационное пространство все сведения, который добыты другими способами - в том числе и агентурной разведкой. Так делают все спецслужбы мира, чтобы не засвечивать своих на оккупированной территории. Думается, что впоследствии стоит в судебном порядке разобраться в степени участия данной гражданки в боях против ВСУ в 2014-2018 гг.



Однако оказалось, что Дрюк только первая ласточка - уже 9 марта на Северодонецком направлении в плен нашим военным сдался боевик из состава так называемой "4-й отдельной мотострелковой бригады Народной милиции ЛНР". Причем пришел сам и с оружием - автоматом АК-74.

Вполне ожидаемо это был местный житель 1976 года рождения, который до войны был прописан в городе Стаханов (ныне Кадиевка). Остальные обстоятельства в официальные сводки не попали, но какие бы ни были обстоятельства, толкнувшие боевика на такой шаг, стоит признать это одним из результатов работы ВСУ в целом.

Несмотря на угрожающие сценарии развития ситуации на линии соприкосновения на Донбассе до или сразу после выборов президента 31 марта, которыми население пугают некоторые СМИ (причем не только российские, но и украинские), стоит признать, что обострение даже локального масштаба не будет. Все силы россияне бросили на раскачку внутренней ситуации в Украине - слишком уж затратными оказывались каждый раз обострения. И с сожалением вынуждены констатировать, что пока это им удается.