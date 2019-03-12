Весенний сезон перебежек. Когда в СБУ явится с повинной «Ташкент»

Олег ПОЛИЩУК / Деловая столица

В то время как в Украине широко обсуждалось сотрудничество с украинскими спецслужбами "Ополченочки" и экс-"главы ЦИК ДНР", из России пришла весть об аресте бывшего главного "минсдоха" Тимофеева.

Открытие сезона перебежчиков

На уходящей неделе главной темой обсуждений по обе стороны донбасского фронта стали, безусловно, перебежки в Украину двух знаковых для оккупированной части Донетчины персонажей. Речь идет о бывшей "ДНР-полководице" Дрюк по кличке Ветерок, также являющейся прототипом пропагандистского фильма "Ополченочка", и экс-"главе центризбиркома ДНР" Лягине. Правда, если неожиданное сотрудничество Дрюк с СБУ стало для всех очевидным фактом, родив за поребриком массу фейковых версий то ли о "похищении Ветерка", то ли о ее коварном заманивании укропами в некую ловушку, подтверждать украинское местопребывание Лягина в украинской спецслужбе не стали.

То есть осталась интрига, необходимость которой понять несложно. Ведь случай с Дрюк ценен не столько уникальной информацией, которой владеет эта коллаборантка, сколько контпропагандистским эффектом, вызвавшим немалый ажиотаж в рядах боевиков. Даже такой "ихтамнет" в отставке, как Гиркин-Стрелков, не смог сдержаться и возжелал смертной казни Ветерка через повешение. А заодно гиркиновская истерика лишь подтвердила информацию, что благодаря "Ополченочке" были уничтожены восемь новых российский танков Т-72 в глубоком тылу 1-го армейского корпуса ВС РФ, дислоцирующегося в ОРДО.

А вот в истории с Лягиным несколько иначе. Он, будучи "главой ЦИК ДНР", действительно много знает, кто и почем организовывал как псевдореферендум на Донбассе весной 2014-го, так и "республиканские выборы" осенью того же года. Поэтому засветить сейчас такого реально ценного свидетеля для Гааги - дело явно преждевременное. Пускай, по наиболее популярной версии, Лягин якобы отлеживается где-то в Крыму, отходя и от подвала в родимой "народной республике", и от российского СИЗО. Впрочем, как ни крути, новый сезон перебежчиков из ОРДЛО можно вполне считать открытым. Напомним, наиболее громким событием предыдущего сезона было появление в Киеве экс-"министра культуры и туризма ДНР" Лекстутеса в конце августа 2018 г. Но прозвучавший спустя считанный дни взрыв в донецком ресторане "Сепар" совсем смыл Лекстутеса из информпространства.

Ростовский арест "Ташкента"

В то время как в Украине широко обсуждалось сотрудничество с украинскими спецслужбами "Ополченочки" и экс-"главы ЦИК ДНР", из России пришла весть об аресте бывшего главного "минсдоха" всея ОРДО Тимофеева, более известного под кличкой Ташкент. В последнее время этот субъект, недоликвидированный вместе со своим подельником Захарченко в "Сепаре", преспокойно себя чувствовал в Ростове-на-Дону и даже был неоднократно замечен развлекающимся в одном из местных ТРЦ. Однако одним мартовским днем нагрянули по его душу фээсбэшники из Москвы и увезли с собой в российскую столицу "для проведения следственных действий".

Поводом для такого обновленного внимания к Ташкенту со стороны Лубянки стала жалоба от некоего гражданина Савенко, у которого извечный любитель всевозможных отжатий Тимофеев решил отобрать его агропредприятие "Колос Д". Но впоследствии появилась более интересная версия свежего интереса ФСБ к Тимофееву. Как оказалось, бывшего главного "минсдоха ДНР" подозревают в воровстве в большом количестве российских денег, идущих в ОРДО через южноосетинские банки. И делалось это якобы элементарно и просто - через ту же Южную Осетию, но в обратном направлении, с последующим выведением денег из России в иностранные банки. По неподтвержденным данным из соцсетей, речь вообще может идти о суммах, превышающих 20 млрд руб.

На этой же неделе стало известно о судьбе еще одной пострадавшей в ресторане "Сепар" полгода назад - верховодице молодежкой тимофеевского "Оплота" Волковой, приходившейся самому Тимофееву любовницей. Так вот теперь Волкову "МГБ ДНР" благополучно держит "на подвале", и оттуда экс-"оплотовка" уже готова свидетельствовать против своего бывшего "папеньки". Одним словом, обложили лубянские Ташкента со всех сторон. Так что если ему в очередной раз таки удастся откупиться от российской "кичи", прямая его дорога - идти с повинной в СБУ. И садиться в теплую и безопасную украинскую тюрьму с возможными в будущем "зарубежными командировками" в Гаагу на международный трибунал.

Остановка российских гумконвоев

Нынешнее рвение ФСБ в поисках расхитителей "российской помощи Донбассу" достаточно объяснимо - сейчас в Кремле мода на глобальную экономию бюджетных средств, особенно тех, что уходят, как в черную дыру, для невоенного финансирования оккупированных Россией территорий. С такой же новой установкой связано и последнее заявление путинского рупора Пескова, прозвучавшее на уходящей неделе для всех ОРДЛО как гром с ясного неба.

6 марта, отвечая на заранее подготовленный вопрос журналиста о том, почему с декабря 2018 г. не было традиционных российских гумконвоев на Донбасс, пресс-секретарь Путина сказал следующее: "Это не значит, что эта практика прервана. Там просто происходит оценка потребностей". И добавил, что в зависимости от того, какая помощь требуется Донбассу, будут приниматься соответствующие решения о ее поставке. То есть что-то типа известной формулы премьера РФ Медведева "денег нет, но вы держитесь", высказанная некогда, между прочим, именно жителям оккупированного Россией украинского Крыма.

Параллельно Кремлем спущена установка своим армейским корпусам в ОРДЛО не пропускать через линию разграничения с украинской стороны никаких гуманитарных грузов, даже если их привез Красный Крест. Одним из таких показательных примеров стал недавний случай на КПВВ "Новотроицкое", через который проследовали четыре грузовика с 83 т гуманитарной помощи от Международного комитета Красного Креста. "Боевики вооруженных формирований РФ без объяснения причин на временно оккупированную территорию не пропустили три грузовика, которые вернулись на подконтрольную Украине территорию", - сухо сообщила украинская Госпогранслужба. И стало понятно, что оккупированный Донбасс теперь ждет самый жесткий вариант "русской весны" за последние пять лет.