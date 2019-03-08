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Доллар продолжил слабеть на межбанке и будет падать до среды
23:55 07.03.2019 |
Безналичный курс доллара потерял еще 8 копеек перед трехдневными выходными (48 - за всю неделю). 7 марта межбанк закрылся в рамках 26,36-26,39 грн./$, сообщил начальник управления дилинговых операций Райффайзен банка Аваль Юрий Гриненко. Иностранцы оплатили гривневые гособлигации Минфину и перестали затаривать рынок американской валютой. Однако он продолжал захлебываться долларом, который было некому раскупать.
«Ключевым фактором влияния на курсовые тренды сегодняшнего дня стал настрой рынка на дальнейшее укрепление гривны накануне трех выходных, подкрепленный дежурным выходом Нацбанка с выкупом излишков предложения по курсу 26,36-26,40 грн за доллар и активным предпраздничным джентльменским сбросом валюты на наличном рынке», - прокомментировал ситуацию директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.
По разным оценкам, НБУ приобрел сегодня порядка $60 млн.
Крупные продажи «американца» проводились под уплату годового налога на прибыль предприятий и под текущую деятельность компаний. На рынке ощущается дефицит гривневой ликвидности.
Из-за курсовой просадки на межбанке снова подешевел и наличный доллар. Минимальная цена его продажи людям рухнула сразу на 15 копеек, и достигла 26,40 грн./$: ее ставил Альянс Банк. А максимальная потеряла 20 копеек и оказалась на 26,80 грн./$. С ней работали Идея Банк, Ощадбанк, Кристаллбанк и «Аркада».
Средняя стоимость наличного доллара на продаже опустилась на 10 копеек, и закрепилась в рамках 26,50-26,60 грн./$. В этом диапазоне торговали Альфа-Банк, Правэкс Банк, Укргазбанк, ОТП Банк, Кредит Агриколь Банк, Проминвестбанк и др.
При этом выкуп валюты у населения производился в рамках 26,0-26,45 грн./$.
11 марта - последний день уплаты налогов. Так что те, кто любит все делать в последний момент, могут сбрасывать доллар в понедельник, и снова укрепить гривну.
«Думаю, неделя будет открываться в рамках 26,30-26,40 грн./$, и в понедельник еще могут быть крупные валютные продажи под налоги, и как следствие - укрепление гривны. Во вторник доллара также может быть много, но уже по другой причине - на счета бизнеса докатится выручка за нерабочее в нашей стране 8 марта. Валюта может перестать дешеветь лишь к среде», - считает Юрий Гриненко.
Олег Куринной, по традиции, дал на понедельник более консервативный прогноз - 26,40-26,50 грн./$.
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