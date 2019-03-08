Войны на пророссийском фланге: Зачем Мураев объединился с Вилкулом

Авторизация

Имя пользователя:

Пароль:

Новости

Топ-новости

Финансовые новости

Финансы

Фондовый рынок

Банки и банковские технологии

Страхование

Ипотека и недвижимость

Новости экономики

Экономика

Топливно-энергетический комплекс

Нефть и бензин

Агропромышленный комплекс

Сырьевые рынки

Приватизация

Право

Статистика

Зарубежные новости

Мир

Ближнее зарубежье

Региональные новости

Украина

Киев

Политика

Полезно знать

Это интересно

Информационные технологии

Криминал

Транспорт

Управление бизнесом

Маркетинг и реклама

Менеджмент и карьера

Аналитика

Финансовый рынок

Фондовый рынок

Страхование

Ипотека и недвижимость

Экономика

ТЭК (газ и электроэнергия)

Нефть и бензин

Сырьевые рынки

Агропромышленный рынок

Приватизация

Менеджмент и карьера

Политика

Международная аналитика

Страны ближнего зарубежья

Полезно знать

Информационные технологии

Пресс-релизы

Новости компаний

Котировки

Курс НБУ

Курс валют

Курс доллара

Курс евро

Курс рубля

Курс британского фунта

Курс швейцарского франка

Курс канадского доллара

Межбанк

Ставки

Депозитные ставки

Физические лица, гривна

Физические лица, доллар

Физические лица, евро

Юридические лица, гривна

Юридические лица, доллар

Юридические лица, евро

Депозитный калькулятор

Ставки на межбанковском кредитном рынке

Графики

График изменения курса НБУ

График изменения наличного курса

График изменения курсов на межбанке

График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке

Веб-мастеру

Информеры

Информер курсов НБУ

Информер наличных валют Киев

Информер курсов валют на межбанке

Графики

График курсов валют НБУ

График курсов обмена валют для физических лиц

График курсов валют на межбанке

Экспорт новостей

Информация об агентстве

О нас

Размещение рекламы

Контакты

Подписка на новости

 
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК    Депозиты:   Ставки,  Калькулятор
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Войны на пророссийском фланге: Зачем Мураев объединился с Вилкулом

23:43 07.03.2019 |

Политика

 Ігор Петренко / Depo.ua

"Проект страны", с которым Евгений Мураев шел на выборы, сузился до снятия с гонки и поддержки Александра Вилкула. Новый тандем теперь будет снижать шансы Юрия Бойко. И будет играть в объединителей пророссийских сил.

Евгений Мураев снял свою кандидатуру с президентской гонки в пользу Александра Вилкула. Несмотря на то, что согласно последним социологическим опросам рейтинг Мураева немного выше, чем рейтинг Вилкула, поддержка обоих политиков очень далека от надежд попасть во второй тур. Хотя они имеют хороший медиа-ресурс и средств на политическую рекламу не жалеют. А значит, в данном случае вряд ли можно говорить, что такой союз как-то усилит позиции Вилкула. Стало быть, этот ход сделали для чего-то другого.

Вариант для избирателей озвучил Мураев - его "Наши" и "Оппозиционный блок - Партия мира и развития", который выдвинул Вилкула, объединяются и пойдут на парламентские выборы единым списком. Однако согласно тем же соцопросам, обе партии имеют даже худшие рейтинговые показатели, чем их лидеры. Более того, непонятно, что вообще творится в бывшем бело-голубом лагере - там идут какие-то внутренние процессы, которые окончательно запутывают избирателей.

К примеру, сайт "Оппоблока" полностью отдан группе, которая поддерживает Юрия Бойко. А группа, которая поддерживает Вилкула, переселилась на сайт со схожим адресом и дизайном. В то же время сайт "Оппозиционной платформы - За жизнь", которая стоит за Бойко, изобилует призывами к Вилкулу и Мураеву сняться с выборов в пользу их выдвиженца. Логика здесь понятна: из этих трех политиков он имеет наивысший рейтинг. Однако Вилкул сниматься не собирается. Более того, теперь вместе с Мураевым планирует создавать совместную политсилу.

Этот шаг можно расценивать как вызов Бойко и "Оппозиционной платформе - За жизнь". Где, складывается впечатление, между группой Левочкина-Бойко и Медведчука-Рабиновича пробежала черная кошка. Так, сайт партии "За жизнь", которая является составляющей "Оппозиционной платформы - За жизнь", транслирует заявления Виктора Медведчука и Вадима Рабиновича. О Бойко в последнее время там не упоминается, только о совместной партии. На сайте "Оппозиционной платформы - За жизнь" размещают заявления Медведчука и Рабиновича. Но не все.

Интересно и другое - канал NewsOne, своеобразная лакмусовая бумажка для выяснения позиций пророссийских политиков, - предоставляет время представителям обоих крыльев. Из чего можно сделать вывод, что в Москве хотят, чтобы Вилкул (смотри, Ахметов) и Бойко (смотри, Левочкин и Медведчук) окончательно не рассорились и были способны вести переговоры о совместном походе на парламентские выборы.

Очевидно, без согласия держателей политических акций "Оппозиционного блока - Партии мира и развития" Рината Ахметова и Вадима Новинского слияния Мураева и Вилкула не произошло бы. Понятно, зачем Мураеву эта компания - пребывание в ее орбите дает ему определенные гарантии попадания в следующий парламент. А зачем Мураев им? Предположим, что его миссией может стать обнародование резких заявлений в адрес Бойко. Медведчука с Рабиновичем он, скорее всего, в своих заявлениях будет обходить. В перспективе будущих парламентских выборов игра на понижение рейтинга "Оппозиционной платформы - За жизнь" имеет смысл, ведь делает более гибкими в переговорном процессе и держателей акций этой политсилы, и Москву.

Там точно просчитали риски политической нестабильности в Украине после президентских выборов и постараются конвертировать эти риски в широкое присутствие агентов своего влияния в следующей Верховной Раде. Однако для начала их нужно как-то сбить в кучу. Поэтому каждое из ныне расколотых крыльев будет поднимать ставки в торгах с Москвой. Присутствие в "ОП - ЗЖ" Медведчука якобы делает ее шансы выше. Однако эта партия очень зависима от голосов избирателей Донбасса, которые, в свою очередь, способен обеспечить "ОБ - ПМР". Поэтому перед Кремлем возникнет дилемма - или мирить эти политсилы под какой-то общей вывеской, но это будет стоить не дешево, или для него вырисовывается катастрофический сценарий, когда бывшие бело-голубые исчезнут из украинского парламента так, как исчезли коммунисты. Или будут иметь там мелкую фракцию, на которую никто не будет обращать внимания.

Так или иначе, Вилкул сейчас пытается играть роль своеобразного объединителя пророссийских сил. И единение с Мураевым, а также последние слова о поддержке Новинского и Добкина сыграет ему в плюс в случае попадания в парламент. Где политсила попытается стать главной для пророссийского электората.
 

ПО РУБРИКАМ

07.03 Доллар продолжил слабеть на межбанке и будет падать до среды

07.03 Индекс ПФТС 7 марта еще немного снизился

07.03 Депозитные ставки для физлиц 07.03.19

07.03 НБУ рассказал, почему гривна стремительно укрепляется

07.03 ЕЦБ не ждет изменений процентных ставок до конца 2019г, объявлены новые кредиты TLTRO

07.03 Украинские банки не торопятся разворачивать активное кредитование недвижимости

07.03 Нерезиденты увеличили портфель ОВГЗ на 0,732 млрд грн

07.03 Справочный курс гривни вырос на 9,58 коп. до 26,3926 грн

07.03 Остатки средств на корсчетах банков 07.03.19

07.03 Курсы валют по карточным операциям на 07.03.19

07.03 Биржи АТР 7 марта закрылись разнонаправленно на опасениях за рост мировой экономики

07.03 Ощадбанк осуществил выплату по еврооблигациям на $420 млн

07.03 НБУ продал 6 марта банкам депозитные сертификаты на 13,3 млрд гривен

07.03 5 марта объем торгов долларом на межбанке увеличился на $78,1 млн до $290,7 млн

07.03 Индекс межбанковских ставок по бланковым кредитам и депозитам 06.03.19

• дальше…

07.03 Профессиональный «смотрящий». Кто в Госдепе займется Украиной

07.03 ЕЦБ ухудшил прогнозы для еврозоны, добавил стимулы, лишил рынки шанса на спекуляции

07.03 ЕЦБ ухудшил прогноз роста ВВП в еврозоне на 2019г до 1,1%, оценку инфляции - до 1,2%

07.03 ЕЦБ не ждет изменений процентных ставок до конца 2019г, объявлены новые кредиты TLTRO

07.03 ЕС согласовал новые правила для борьбы с экологическими рисками инвестиций

07.03 В России ужесточают наказания за фейковые новости и оскорбление властей

07.03 Регуляторы США ослабляют рычаги давления на финкомпании, введенные после кризиса 2008г

07.03 В апреле ужесточится выдача британских виз инвестора

07.03 Иран ждет начала работы расчетного механизма с Евросоюзом INSTEX в ближайшие недели

07.03 Деловая активность в экономике США замедлилась из-за шатдауна - Beige Book

07.03 В Италии официально запустили программу базового дохода в 780 евро

07.03 Берлин высказался в поддержку плана Макрона по реформе ЕС

06.03 Швейцария представила самую крупную в Европе банкноту

06.03 Аналитики: КНДР восстанавливает испытательный полигон

05.03 В ЕС создали механизм мониторинга инвестиций для борьбы с отмыванием денег

• дальше…

06.03 Украина очень быстро меняет свою медицинскую систему - экономический эксперт ВОЗ

06.03 Киев будут передавать права на эксплуатацию парковок только через ProZorro

04.03 Шулявский мост начнут ломать 16 марта. Водителям показали схему движения

04.03 Минобразования Украины запускает е-документооборот

04.03 Украина в ночь перед выборами перейдет на «летнее время»

28.02 С апреля в Украине запустят систему электронных рецептов

28.02 В Украине в 2020 году может пройти перепись населения - Госстат

28.02 Тигипко планирует построить на территориях завода Кузня на Рыбальском жилой массив и большой торгово-офисный центр

26.02 Стоимость аренды в Киеве пошла на снижение

26.02 В Украине на крышах невысоких зданий появится детские площадки

26.02 Укравтодор выделил три на­­правления, у которых есть потенциал стать первыми концессионными дорогами Украины

25.02 В ближайшее время на улицы Киева выйдут новые парковочные инспекторы

22.02 Спрос на квартиры в Киеве упал из-за выборов

22.02 В 2018 вакантность торговой недвижимости в Киеве повысилась на 0,8 п.п. до 5,8%, - NAI Ukraine

22.02 У украинцев в апреле будет пять выходных подряд

• дальше…

07.03 Войны на пророссийском фланге: Зачем Мураев объединился с Вилкулом

07.03 В СБУ опровергли заявление МВД о причастности к прослушиванию Зеленского, ГБР открыло уголовное дело ротив руководства МВД

07.03 Профессиональный «смотрящий». Кто в Госдепе займется Украиной

07.03 Генпрокурор: Заказчиком шантажа и подкупа кандидата в президенты Юрия Тимошенко является нардеп от «Батькивщины» Дубиль

07.03 Гройсман VS Коболев. Что происходит в Нафтогазе

06.03 Правоохранители задержали лиц, пытавшихся дать 5 млн грн взятки кандидату в президенты Юрию Тимошенко за отказ баллотироваться

06.03 Выборы-2019: Что будет с оборонкой, если победит Порошенко

06.03 13 адвокатов, 4 научных работника и 22 судьи победили в конкурсе в Антикоррупционный суд

06.03 Дело АЗС «Привата»: «Укрнафта» обвинила НАБУ в ущербе на 3,3 миллиарда

06.03 Треугольник черного пиара. Порошенко и оборонка, Тимошенко и ростехнологи, Зеленский и «Приват»

06.03 Холодницкий назвал призыв посла США Йованович к его увольнению недопустимым вмешательством в дела другого государства - СМИ

05.03 Вторая лига джентльменов. Зачем Гриценко заигрывает с националистами

05.03 Украина Зеленского. Государство-смартфон и нестреляющая армия

05.03 Смертельный ЗРК: Что за «Куб» возвращают на боевое дежурство в ВСУ

04.03 Первый пошел: Когда Порошенко начнет большие чистки в «Укроборонпроме»

• дальше…

07.03 У Alfa Romeo появился маленький кроссовер

07.03 Mazda показала компактный кроссовер под названием CX-30

07.03 Сотрудница «Укрпошты» сдала в ломбарды компьютеров компании на миллион

07.03 Sony объяснила, почему у телефонов Xperia не было лучшей оптики

06.03 Pininfarina сделала самый мощный итальянский автомобиль — 1900 сил

06.03 Представлен смартфон Meizu Note 9: 48-Мп камера, экран Full HD+ и ёмкая батарея

06.03 AnTuTu назвал 10 самых быстрых смартфонов в мире по итогам февраля

05.03 Компания Mitsubishi Motors привезла в Женеву концепт-кар Engelberg Tourer

05.03 Range Rover Sentinel получил компрессорный V8 и тонну брони

05.03 Хардкорный Mercedes-AMG GT R стал родстером

05.03 Камера-перископ и безрамочный экран Full HD+: дебют смартфона OPPO F11 Pro

05.03 Топ-16 самых интересных книг о корпоративном мошенничестве

05.03 Электрический Audi Q4 e-tron: серийный к 2020 году

05.03 Сын Фердинанда Пиха построил электрокар с рекордной скоростью зарядки

05.03 Ученые могут подарить людям возможность видеть в темноте

• дальше…

07.03 К 2020 году бизнес будет осуществлять половину операций без участия человека

04.03 Facebook судится с китайскими компаниями из-за «накрутки» лайков

01.03 Пять секретов лучших специалистов по продажам

27.02 Как продолжать работать, если совсем не хочется

21.02 Какими станут собеседования будущего

15.02 В долгах как в шелках: как модели падают в долговую яму

14.02 Зачем компаниям учить сотрудников хорошим манерам

14.02 Украинский рынок медийной интернет-рекламы в 2018г вырос на 40%, существенно выросла доля In-stream video - ИнАУ

13.02 Богатые трудоголики обеспечивают рост доходов в США

12.02 Как выглядит в Германии идеальное рабочее место

04.02 Мебель IKEA скоро можно будет взять в аренду

29.01 Топ-10 самых влиятельных брендов 2018 года

15.01 Чем «умнее» телевизор, тем он дешевле или Как производители зарабатывают на продаже данных

26.12 Что делать, если у вас плохой начальник

19.12 Почему самые умные не всегда становятся самыми успешными

• дальше…

теги

Apple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс

ТОП-НОВОСТИ

ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
 

Это интересно