Войны на пророссийском фланге: Зачем Мураев объединился с Вилкулом

Ігор Петренко / Depo.ua

"Проект страны", с которым Евгений Мураев шел на выборы, сузился до снятия с гонки и поддержки Александра Вилкула. Новый тандем теперь будет снижать шансы Юрия Бойко. И будет играть в объединителей пророссийских сил.

Евгений Мураев снял свою кандидатуру с президентской гонки в пользу Александра Вилкула. Несмотря на то, что согласно последним социологическим опросам рейтинг Мураева немного выше, чем рейтинг Вилкула, поддержка обоих политиков очень далека от надежд попасть во второй тур. Хотя они имеют хороший медиа-ресурс и средств на политическую рекламу не жалеют. А значит, в данном случае вряд ли можно говорить, что такой союз как-то усилит позиции Вилкула. Стало быть, этот ход сделали для чего-то другого.

Вариант для избирателей озвучил Мураев - его "Наши" и "Оппозиционный блок - Партия мира и развития", который выдвинул Вилкула, объединяются и пойдут на парламентские выборы единым списком. Однако согласно тем же соцопросам, обе партии имеют даже худшие рейтинговые показатели, чем их лидеры. Более того, непонятно, что вообще творится в бывшем бело-голубом лагере - там идут какие-то внутренние процессы, которые окончательно запутывают избирателей.

К примеру, сайт "Оппоблока" полностью отдан группе, которая поддерживает Юрия Бойко. А группа, которая поддерживает Вилкула, переселилась на сайт со схожим адресом и дизайном. В то же время сайт "Оппозиционной платформы - За жизнь", которая стоит за Бойко, изобилует призывами к Вилкулу и Мураеву сняться с выборов в пользу их выдвиженца. Логика здесь понятна: из этих трех политиков он имеет наивысший рейтинг. Однако Вилкул сниматься не собирается. Более того, теперь вместе с Мураевым планирует создавать совместную политсилу.

Этот шаг можно расценивать как вызов Бойко и "Оппозиционной платформе - За жизнь". Где, складывается впечатление, между группой Левочкина-Бойко и Медведчука-Рабиновича пробежала черная кошка. Так, сайт партии "За жизнь", которая является составляющей "Оппозиционной платформы - За жизнь", транслирует заявления Виктора Медведчука и Вадима Рабиновича. О Бойко в последнее время там не упоминается, только о совместной партии. На сайте "Оппозиционной платформы - За жизнь" размещают заявления Медведчука и Рабиновича. Но не все.

Интересно и другое - канал NewsOne, своеобразная лакмусовая бумажка для выяснения позиций пророссийских политиков, - предоставляет время представителям обоих крыльев. Из чего можно сделать вывод, что в Москве хотят, чтобы Вилкул (смотри, Ахметов) и Бойко (смотри, Левочкин и Медведчук) окончательно не рассорились и были способны вести переговоры о совместном походе на парламентские выборы.

Очевидно, без согласия держателей политических акций "Оппозиционного блока - Партии мира и развития" Рината Ахметова и Вадима Новинского слияния Мураева и Вилкула не произошло бы. Понятно, зачем Мураеву эта компания - пребывание в ее орбите дает ему определенные гарантии попадания в следующий парламент. А зачем Мураев им? Предположим, что его миссией может стать обнародование резких заявлений в адрес Бойко. Медведчука с Рабиновичем он, скорее всего, в своих заявлениях будет обходить. В перспективе будущих парламентских выборов игра на понижение рейтинга "Оппозиционной платформы - За жизнь" имеет смысл, ведь делает более гибкими в переговорном процессе и держателей акций этой политсилы, и Москву.

Там точно просчитали риски политической нестабильности в Украине после президентских выборов и постараются конвертировать эти риски в широкое присутствие агентов своего влияния в следующей Верховной Раде. Однако для начала их нужно как-то сбить в кучу. Поэтому каждое из ныне расколотых крыльев будет поднимать ставки в торгах с Москвой. Присутствие в "ОП - ЗЖ" Медведчука якобы делает ее шансы выше. Однако эта партия очень зависима от голосов избирателей Донбасса, которые, в свою очередь, способен обеспечить "ОБ - ПМР". Поэтому перед Кремлем возникнет дилемма - или мирить эти политсилы под какой-то общей вывеской, но это будет стоить не дешево, или для него вырисовывается катастрофический сценарий, когда бывшие бело-голубые исчезнут из украинского парламента так, как исчезли коммунисты. Или будут иметь там мелкую фракцию, на которую никто не будет обращать внимания.

Так или иначе, Вилкул сейчас пытается играть роль своеобразного объединителя пророссийских сил. И единение с Мураевым, а также последние слова о поддержке Новинского и Добкина сыграет ему в плюс в случае попадания в парламент. Где политсила попытается стать главной для пророссийского электората.