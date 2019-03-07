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АНАЛИТИКА

Генпрокурор: Заказчиком шантажа и подкупа кандидата в президенты Юрия Тимошенко является нардеп от «Батькивщины» Дубиль

15:51 07.03.2019 |

Политика

 

Генпрокурор Украины Юрий Луценко называет народного депутата Валерия Дубиля (фракция "Батькивщина") заказчиком шантажа и подкупа за отказ баллотироваться на выборах президента Украины кандидата в президенты, нардепа Юрия Тимошенко.

"Двое злоумышленников задержаны. Их разговор о том, что они просто друзья и хотели одолжить кандидату в президенты деньги, - отбрасываются, потому что у нас есть заявление самого кандидата в президенты и его помощника о шантаже и финансовом предложении, а дальше мы возвращаемся к СМС, в которой написано (имя контакта - ИФ) "Валера БЮТ". Этот номер принадлежит народному депутату Украины Дубилю. И мы не имеем к нему право доступа. Просто знаем, что этот номер есть во многих адресных книгах, и в моей, в частности", - заявил Ю.Луценко на брифинге в четверг в Киеве, демонстрируя переписку двух задержанных накануне при попытке дать взятку Ю.Тимошенко.

"Это - номер народного депутата Дубиля, который очевидно является заказчиком шантажа и подкупа кандидата в президенты", - подчеркнул Ю.Луценко.

Генпрокурор также сообщил, что задержанным сотрудниками правоохранительных органов в среду вечером при попытке дать Юрию Тимошенко взятку в размере 5 млн грн за отказ баллотироваться лицом является глава Партии защитников Украины Тарас Костанчук.

"(Задержали - ИФ) главу "Партии защитников Украины" Тараса Костанчука, он еще и кандидат в генпрокуроры по интернет-опросу одного из кандидатов в президенты, а также его соучастник - Александр Ищенко", - сказал он.

Кроме того, Ю.Луценко напомнил, что есть основания подозревать В.Дубиля в причастности к созданию сети агитаторов для подкупа избирателей.

"Американцы любят одну поговорку: если оно ходит как утка, плавает как утка, крякает как утка, то скорее всего это утка. А теперь подумайте: если это российские технологи по российским схемам с деньгами, объем которых я не знаю кто мог бы выделить, то скорее всего - это "Батькивщина", - сказал он.

По словам генпрокурора, есть запись разговора, на которой человек с голосом, похожим на голос В.Дубиля, инструктирует сеть агитаторов и гарантирует им оплату.

Ю.Луценко добавил, что если нардеп откажется предоставить образец своего голоса для экспертизы добровольно, следователи возьмут его из открытых источников.

При этом он отметил, что такие шаги возможны только после того, как Верховная Рада лишит В.Дубиля депутатской неприкосновенности.

Генпрокурор отметил, что после следственных действий с задержанными накануне подозреваемыми в подкупе кандидата в президенты и шантаже Юрия Тимошенко, он внесет представление в парламент о снятии неприкосновенности с В.Дубиля.

"Есть два варианта. Если Верховная Рада даст нам разрешение на привлечение к ответственности и снятие иммунитета с господина Дубиля, тогда, очевидно, это немного затянется, потому что будет немножко больше следственных действий. Если нет, то мы, вероятно, выделим господина Дубиля в отдельное производство, а этих двух злоумышленников по завершению следствия, которое может длиться месяц-полтора, отправить в суд", - сказал Ю.Луценко.

Как сообщалось, вечером 6 марта генпрокурор сообщил, что правоохранители задержали двух человек, которые пытались дать взятку кандидату в президенты Украины, нардепу Юрию Тимошенко.

"Генпрокуратура совместно с ГБР и (Управлением - ИФ) "К" СБУ только что задержали двух человек, которые пытались вручить доллары в эквиваленте 5 млн грн кандидату в президенты Юрию Тимошенко за отказ баллотироваться. Сам кандидат в президенты несколько дней назад после попыток повлиять на него обратился в ГПУ", - написал Ю.Луценко на своей странице в соцсети Фейсбук.

По его словам, злоумышленники задержаны по статье 157 ч.3 (препятствование осуществлению избирательного права) УК Украины. "Учитывая известную следствию переписку задержанных исполнителей с политиками, жду гвалта о политических репрессиях", - добавил Ю.Луценко.

Позже пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган сообщила, что одним из задержанных является глава политической партии. По ее словам, он был задержан правоохранителями непосредственно во время предоставления кандидату в президенты денежных средств за отказ последнего от участия в выборах. По ее информации, впоследствии был задержан и второй злоумышленник.

При этом ни Ю.Луценко, ни Л.Сарган не сообщили имен задержанных, как не обнародовали и название политической партии, глава которой был задержан при попытке подкупа кандидата.
По материалам: Интерфакс-Украина
 

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