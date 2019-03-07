Как разделение ГФС скажется на украинском бизнесе

Денис Вергун / UBR.ua

6 марта началось разделение Государственной фискальной службы на две части: на Государственную налоговую службу (ГНС) и Государственную таможенную службу (ГТС). На этом настаивал МВФ и обещали сделать наши власти. И вот вчера - на второй день работы миссии Международного валютного фонда в Киеве - правительство стало утверждать соответствующие положения.

Они урегулируют порядок деятельности двух служб, определят их правовой статус, основные задачи, права и обязанности работников, а также закрепят полномочия руководителей новосозданных служб. Координировать работу обоих органов будет Минфин.

По словам замминистра финансов Сергея Верланова, разделение создаст основу для демилитаризации налоговых органов, улучшит качество сервисов, предоставляемых налогоплательщикам, повысит прозрачность и подотчетность работы двух служб. Чиновник обрисовал все в лучшем свете. Реформу обещают провести безболезненно для бизнеса.

Юристы правительству поверили, и заверили, что указанная реорганизация не сильно скажется на работе украинских предприятий.

«Размеры налогов и сборов, количество и периодичность проверок контролирующими органами и размеры штрафов за нарушение налогового и таможенного законодательства останутся неизменными. Данная реформа направлена только на разделение полномочий Государственной фискальной службы между органами ГНС и ГТС в соответствии с их юрисдикцией», - уверен управляющий партнер «Чудовский и партнеры» Игорь Чудовский.

Запустят электронные проверки

Налоговая будет заведовать всеми вопросами, касающимися:

* государственной налоговой политики;

* государственной политики по администрированию единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование;

* государственной политики в сфере борьбы с правонарушениями при применении налогового законодательства, а также законодательства по вопросам уплаты единого взноса.

Соответственно, под ведомство таможенников подпадут все вопросы по части:

* государственной таможенной политики;

* государственной политики в сфере борьбы с правонарушением и при применении таможенного законодательства.

«Налоговая будет развивать онлайн-сервисы и автоматизацию при осуществлении стандартизированных оперативных задач. Изменятся подходы к порядку отбора плательщиков для проведения проверок и работы с налоговым долгом. Кроме того, планируется ввести электронные документальные проверки, которые с большой вероятностью начнутся с крупных плательщиков. Что касается таможенников, то здесь вводится институт уполномоченного экономического оператора. Будет обновлена система контроля определения таможенной стоимости. Заработает пост-таможенный контроль и контроль за цепочками поставок и реализации товаров на таможенной территории Украины. На таможенную службу будут возложены обязанности по контролю за соблюдением правил перемещения валютных ценностей через таможенную границу Украины», - рассказал UBR.ua партнер ЮК Коларес Александр Вовк.

По прогнозам юристов, реорганизация может затянуться примерно на полгода. В этот период будет работать старая Фискальная служба. За это время чиновники должны поменять себе сайты, адреса, почтовые и банковские реквизиты. А также разделить работников служб, передать дела и назначить на конкурсной основе новых руководителей ведомств.

Предельную численность работников служб установит правительство. При этом, любая реорганизация ложится бременем на госбюджет, даже банальная смена табличек на зданиях. И это в масштабах всей страны. Иными словам, оплатят это все налогоплательщики.

Что же касается дел в судах, споров бизнеса и проверяющих органов, то каких-то глобальных трудностей юристы не предвидят.

«При реорганизации одной структуры в несколько других, с передачей дел, подразумевается правопреемственность. Дела в судах не будут потеряны, их не надо будет начинать заново. Возможно, нужно будет сторонам заявить ходатайства о замене наименования самой организации, или заменить сторону правопреемником. Делается это быстро, поэтому тут проблем быть не должно. Могут быть сложности для самих ведомств. Их представители могут вовремя не получать почту и прочую корреспонденцию, так как адрес указан старый, но это не проблема бизнеса. Судебный процесс это не удлиняет», - подчеркнул в беседе с UBR.ua старший партнер, адвокат, управляющий практики налогового права АО Артиус Иван Краснов.