Гройсман VS Коболев. Что происходит в Нафтогазе

Авторизация

Имя пользователя:

Пароль:

Новости

Топ-новости

Финансовые новости

Финансы

Фондовый рынок

Банки и банковские технологии

Страхование

Ипотека и недвижимость

Новости экономики

Экономика

Топливно-энергетический комплекс

Нефть и бензин

Агропромышленный комплекс

Сырьевые рынки

Приватизация

Право

Статистика

Зарубежные новости

Мир

Ближнее зарубежье

Региональные новости

Украина

Киев

Политика

Полезно знать

Это интересно

Информационные технологии

Криминал

Транспорт

Управление бизнесом

Маркетинг и реклама

Менеджмент и карьера

Аналитика

Финансовый рынок

Фондовый рынок

Страхование

Ипотека и недвижимость

Экономика

ТЭК (газ и электроэнергия)

Нефть и бензин

Сырьевые рынки

Агропромышленный рынок

Приватизация

Менеджмент и карьера

Политика

Международная аналитика

Страны ближнего зарубежья

Полезно знать

Информационные технологии

Пресс-релизы

Новости компаний

Котировки

Курс НБУ

Курс валют

Курс доллара

Курс евро

Курс рубля

Курс британского фунта

Курс швейцарского франка

Курс канадского доллара

Межбанк

Ставки

Депозитные ставки

Физические лица, гривна

Физические лица, доллар

Физические лица, евро

Юридические лица, гривна

Юридические лица, доллар

Юридические лица, евро

Депозитный калькулятор

Ставки на межбанковском кредитном рынке

Графики

График изменения курса НБУ

График изменения наличного курса

График изменения курсов на межбанке

График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке

Веб-мастеру

Информеры

Информер курсов НБУ

Информер наличных валют Киев

Информер курсов валют на межбанке

Графики

График курсов валют НБУ

График курсов обмена валют для физических лиц

График курсов валют на межбанке

Экспорт новостей

Информация об агентстве

О нас

Размещение рекламы

Контакты

Подписка на новости

 
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК    Депозиты:   Ставки,  Калькулятор
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Гройсман VS Коболев. Что происходит в Нафтогазе

 Богдан Заика, Андрей Самофалов / LIGA.net

Кабмин не намерен продлевать контракт с Андреем Коболевым. Глава Нафтогаза не собирается уходить из компании. Чья возьмет?

Вчера премьер-министр Владимир Гройсман однозначно дал понять: Кабинет министров не планирует продлевать контракт с действующим председателем правления НАК Нафтогаз Украины Андреем Коболевым. Контракт Коболева истекает чуть больше чем за неделю до президентских выборов - 22 марта 2019 года. Сам Коболев называет это решение незаконным.

За время его руководства компания сменила убытки на многомиллиардную прибыль. К примеру, 2014 год НАК закончил с результатом "минус" 90 млрд грн; к сентябрю 2018-го компания получила почти 48,7 млрд грн прибыли.

Почему Кабинет министров намерен уволить Коболева и есть ли для этого основания?

Премии и Фирташ

Слухи о возможной отставке Коболева впервые появились в феврале текущего года. Предполагаемых причин несколько: уже объявленный премьером провал дочерней Укргаздобычей программы 20/20, предусматривающей рост производства газа к 2020 году до 20 млрд кубов в год; и "заоблачные зарплаты премии" топ-менеджеров украинского монополиста.

"Я категорически против их заоблачных премий, когда мы еще не успели получить средства от Газпрома, они уже поделили шкуру неубитого медведя", - заявлял Гройсман в интервью LIGA.net. - Правительство как акционер в лице государства предупредило, что с 22 марта не продлит контракты в нынешнем виде, и обратилось в наблюдательный совет НАКа с просьбой пересмотреть заоблачные бонусы менеджеров".

В июле прошлого года наблюдательный совет холдинга решил выплатить 1% от выигранных в феврале 2018-го у Газпрома $2,6 млрд 40 сотрудникам. Первую часть премии - $20,7 млн - Нафтогаз выплатил еще в мае. Вторую - в течение трех лет при условии успешного взыскания с Газпрома остатка выигрыша.

Основную часть "бонусов" - около 70% - разделили между собой Коболев и тогда еще главный исполнительный директор Нафтогаза Юрий Витренко. За победу над российским монополистом, глава Нафтогаза получил $7,8 млн. Эти деньги он отправил маме, проживающей в США, Витренко - жене в Лихтенштейн.

"Заоблачные премии" стали поводом для открытия ГПУ и НАБУ уголовных производств. Кабмин в июле запретил выплату бонусов и вознаграждений в госкомпаниях.

Есть и другие причины, менее публичные. Собеседник в топ-менеджменте Нафтогаза сообщил LIGA.net, что Кабмин на одной из последний встреч с Коболевым потребовал списать долги облгазов Дмитрия Фирташа. В НАКе ответили отказом.

Суммарный долг облгазов и газзбытов перед "дочкой" Нафтогаза - Укртрансгазом - на начало 2019 года достиг около 60 млрд грн, ранее писал ранее Коболев.

Помимо премьера, отставки Коболева из-за премий требовали Олег Ляшко и Юлия Тимошенко.

После разразившегося скандала глава НАКа пообещал отдавать весь свой доход за 2019 год на благотворительность.

Новые условия

Несмотря на то, что против кандидатуры Коболева выступает Владимир Гройсман, у действующего главы Нафтогаза есть весомые союзники. В конце февраля его кандидату поддержал наблюдательный совет Нафтогаза. С решением Кабмина не согласны и международные партнеры Украины, утверждает глава Нафтогаза.

"У нас такое впечатление, что в США поддерживают все, что говорит Коболев", - передает собеседник LIGA.net слова одного из влиятельных еврочиновников.

Источники ЭП, утверждают, что набсовет НАКа продлил с Коболевым контракт на три года с месячной зарплатой в 2,08 млн грн. Эта сумма, по мнению топ-менеджеров компании, "соответствует рынку". Другие источники называют другие цифры. Зеркало недели утверждает, что набсовет предлагает Коболеву среднемесячную зарплату в 10,5 млн грн без учета премии за победу над Газпромом (с премией - 28 млн грн).

Контракт продлили задним числом - с 1 января 2019 года, следует из письма главы набсовета Клэра Споттисвуда к премьер-министру.

Ответ на решение набсовета Нафтогаза поступил молниеносно. Премьер заявил, что правительство не заключало никаких новых контрактов с менеджментом холдинга, и снова обратил внимание на размер их вознаграждений.

Тем самым, Кабмин технически разорвал действующий контракт с руководством НАКа, хотя у него на это у него нет полномочий, утверждает Коболев.

Дорога в суд

Кабмин планирует объявить новый конкурс на должность главы Нафтогаза на следующий день после завершения контракта Андрея Коболева - 23 марта 2019-го. Он продлится 30 дней, уточнили в пресс-службе правительства.

Какие для этого есть правовые основания? Согласно уставу НАКа, правление избирается общим собранием, следует из справки к проекту решения об организации конкурса. "Кроме того, полномочия общего собрания реализовываются акционером. Решения единственного акционера - государства в лице Кабинета министров, оформляются соответствующим актом Кабмина, проект которого готовится Минэкономразвития", - отмечается в документе, который есть в распоряжении LIGA.net.

Коболев апеллируют к закону "Об акционерных обществах". Статья 33 говорит о том, что собрание акционеров может решать все вопросы о деятельности компании, кроме тех, которые отнесены к компетенции наблюдательного совета или устава. Согласно ст. 52 к исключительной компетенции набсовета относится назначение и прекращение полномочий председателя и членов правления, а также условия их контрактов.

В двух положениях заложено явное противоречие. В случае судов, Фемиде придется решать, что имеет первостепенное значение: устав компании, утвержденный постановлением Кабмина, или статья закона.

Второй фронт

Нынешний глава НАКа явно не собирается уходить из госкомпании.

Если он все же решится участвовать, конкуренции ему не избежать. По информации собеседника LIGA.net в Нафтогазе, на конкурс может податься исполнительный директор НАКа Юрий Витренко, у которого в последнее время испортились отношения с Коболевым.

"Я об этом даже не думал", - ответил Витренко LIGA.net на вопрос о возможном участии.

В любом случае, его последние действия сложно назвать дружественными по отношению к нынешнему главе НАКа. Вчера была опубликовна служебная записка Витренко в службу внутренней проверки НАКа.

Витренко утверждает, что с появлением на должности главы газового дивизиона Андрея Фаворова, компания поставляла газ по заниженной цене в адрес фирмы Эру трейдинг - посреднику между НАК и Укртрансгазом. По подсчетам Витренко, на этих операциях ЭРУ Трейдинг могла заработать $2,2 млн.

Фаворов - бывший совладелец Эру, он появился в НАКе 27 ноября 2018 года. "У набсовета есть копия подписанного договора продажи (доли в Эру - Ред.), подписанного 30 ноября", - написал Фаворов LIGA.net. Технически Фаворова исключили из украинского реестра как бенефициара Эру 5 февраля.

В ЭРУ отрицают какие-либо коррупционные схемы при закупке газа у НАКа. "Все сделки с холдингом заключались на общих коммерческих условиях", - сообщили в ее пресс-службе.

В Нафтогазе отрицают наличие конфликта интересов. Коболев пообещал привлечь независимый аудит для проверки контрактов с Эру в 4 квартале прошлого года.

"Вопрос купли-продажи газа в четвертом квартале попал в поле зрения руководства Нафтогаза в январе 2019 года. В феврале наблюдательный совет рассмотрел ситуацию, в том числе, позицию Юрия Витренко и выводы службы комплаенса. Согласно этим выводам, конфликта интересов не было", - заявили в пресс-службе Нафтогаза.
 

ПО РУБРИКАМ

13:05 Украинские банки не торопятся разворачивать активное кредитование недвижимости

12:37 Нерезиденты увеличили портфель ОВГЗ на 0,732 млрд грн

12:31 Справочный курс гривни вырос на 9,58 коп. до 26,3926 грн

12:07 Остатки средств на корсчетах банков 07.03.19

11:59 Курсы валют по карточным операциям на 07.03.19

11:57 Биржи АТР 7 марта закрылись разнонаправленно на опасениях за рост мировой экономики

10:55 Ощадбанк осуществил выплату по еврооблигациям на $420 млн

10:35 НБУ продал 6 марта банкам депозитные сертификаты на 13,3 млрд гривен

10:10 5 марта объем торгов долларом на межбанке увеличился на $78,1 млн до $290,7 млн

09:36 Индекс межбанковских ставок по бланковым кредитам и депозитам 06.03.19

08:54 Судью уволят из-за блокирования ликвидации банка «Финансовая инициатива»

08:00 Стоимость золота 7 марта изменяется слабо на фоне стабильного доллара

07:55 Курс евро 7 марта стабилен к доллару перед заседанием ЕЦБ

07:42 Промышленные индексы США снижались 6 марта на фоне глобальной неопределенности

06.03 Курс доллара на межбанке скатывается все ниже и ниже, пробивая новые минимумы

• дальше…

14:46 ЕС согласовал новые правила для борьбы с экологическими рисками инвестиций

11:26 В России ужесточают наказания за фейковые новости и оскорбление властей

11:02 Регуляторы США ослабляют рычаги давления на финкомпании, введенные после кризиса 2008г

10:46 В апреле ужесточится выдача британских виз инвестора

09:51 Иран ждет начала работы расчетного механизма с Евросоюзом INSTEX в ближайшие недели

09:48 Деловая активность в экономике США замедлилась из-за шатдауна - Beige Book

09:02 В Италии официально запустили программу базового дохода в 780 евро

08:37 Берлин высказался в поддержку плана Макрона по реформе ЕС

06.03 Швейцария представила самую крупную в Европе банкноту

06.03 Аналитики: КНДР восстанавливает испытательный полигон

05.03 В ЕС создали механизм мониторинга инвестиций для борьбы с отмыванием денег

05.03 Китай обвиняет двоих граждан Канады в краже государственной тайны

05.03 Лукашенко готов строить с Россией союзное государство только на равных

05.03 HSBC: возобновление быстрого роста экономики Китая важнее торгового перемирия с США

05.03 Численность занятого населения в Китае впервые падает

• дальше…

06.03 Украина очень быстро меняет свою медицинскую систему - экономический эксперт ВОЗ

06.03 Киев будут передавать права на эксплуатацию парковок только через ProZorro

04.03 Шулявский мост начнут ломать 16 марта. Водителям показали схему движения

04.03 Минобразования Украины запускает е-документооборот

04.03 Украина в ночь перед выборами перейдет на «летнее время»

28.02 С апреля в Украине запустят систему электронных рецептов

28.02 В Украине в 2020 году может пройти перепись населения - Госстат

28.02 Тигипко планирует построить на территориях завода Кузня на Рыбальском жилой массив и большой торгово-офисный центр

26.02 Стоимость аренды в Киеве пошла на снижение

26.02 В Украине на крышах невысоких зданий появится детские площадки

26.02 Укравтодор выделил три на­­правления, у которых есть потенциал стать первыми концессионными дорогами Украины

25.02 В ближайшее время на улицы Киева выйдут новые парковочные инспекторы

22.02 Спрос на квартиры в Киеве упал из-за выборов

22.02 В 2018 вакантность торговой недвижимости в Киеве повысилась на 0,8 п.п. до 5,8%, - NAI Ukraine

22.02 У украинцев в апреле будет пять выходных подряд

• дальше…

13:48 Гройсман VS Коболев. Что происходит в Нафтогазе

06.03 Правоохранители задержали лиц, пытавшихся дать 5 млн грн взятки кандидату в президенты Юрию Тимошенко за отказ баллотироваться

06.03 Выборы-2019: Что будет с оборонкой, если победит Порошенко

06.03 13 адвокатов, 4 научных работника и 22 судьи победили в конкурсе в Антикоррупционный суд

06.03 Дело АЗС «Привата»: «Укрнафта» обвинила НАБУ в ущербе на 3,3 миллиарда

06.03 Треугольник черного пиара. Порошенко и оборонка, Тимошенко и ростехнологи, Зеленский и «Приват»

06.03 Холодницкий назвал призыв посла США Йованович к его увольнению недопустимым вмешательством в дела другого государства - СМИ

05.03 Вторая лига джентльменов. Зачем Гриценко заигрывает с националистами

05.03 Украина Зеленского. Государство-смартфон и нестреляющая армия

05.03 Смертельный ЗРК: Что за «Куб» возвращают на боевое дежурство в ВСУ

04.03 Первый пошел: Когда Порошенко начнет большие чистки в «Укроборонпроме»

04.03 Тарифный суд. Зачем Тимошенко победа над несуществующим постановлением

04.03 НБУ зафиксировал легализацию публичными лицами доходов через операции с ОВГЗ, рекомендует банкам усилить надзор

04.03 Порошенко уволил первого замсекретаря СНБО Гладковского

04.03 Финиш коллаборанта. Что будет в «ЛНР» после замены чекиста Пасечника

• дальше…

11:53 Mazda показала компактный кроссовер под названием CX-30

09:20 Сотрудница «Укрпошты» сдала в ломбарды компьютеров компании на миллион

08:47 Sony объяснила, почему у телефонов Xperia не было лучшей оптики

06.03 Pininfarina сделала самый мощный итальянский автомобиль — 1900 сил

06.03 Представлен смартфон Meizu Note 9: 48-Мп камера, экран Full HD+ и ёмкая батарея

06.03 AnTuTu назвал 10 самых быстрых смартфонов в мире по итогам февраля

05.03 Компания Mitsubishi Motors привезла в Женеву концепт-кар Engelberg Tourer

05.03 Range Rover Sentinel получил компрессорный V8 и тонну брони

05.03 Хардкорный Mercedes-AMG GT R стал родстером

05.03 Камера-перископ и безрамочный экран Full HD+: дебют смартфона OPPO F11 Pro

05.03 Топ-16 самых интересных книг о корпоративном мошенничестве

05.03 Электрический Audi Q4 e-tron: серийный к 2020 году

05.03 Сын Фердинанда Пиха построил электрокар с рекордной скоростью зарядки

05.03 Ученые могут подарить людям возможность видеть в темноте

04.03 Депутаты предложили создать для IT-ФОПов отдельную группу

• дальше…

14:57 К 2020 году бизнес будет осуществлять половину операций без участия человека

04.03 Facebook судится с китайскими компаниями из-за «накрутки» лайков

01.03 Пять секретов лучших специалистов по продажам

27.02 Как продолжать работать, если совсем не хочется

21.02 Какими станут собеседования будущего

15.02 В долгах как в шелках: как модели падают в долговую яму

14.02 Зачем компаниям учить сотрудников хорошим манерам

14.02 Украинский рынок медийной интернет-рекламы в 2018г вырос на 40%, существенно выросла доля In-stream video - ИнАУ

13.02 Богатые трудоголики обеспечивают рост доходов в США

12.02 Как выглядит в Германии идеальное рабочее место

04.02 Мебель IKEA скоро можно будет взять в аренду

29.01 Топ-10 самых влиятельных брендов 2018 года

15.01 Чем «умнее» телевизор, тем он дешевле или Как производители зарабатывают на продаже данных

26.12 Что делать, если у вас плохой начальник

19.12 Почему самые умные не всегда становятся самыми успешными

• дальше…

теги

Apple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс

ТОП-НОВОСТИ

ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
 

Это интересно