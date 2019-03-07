Гройсман VS Коболев. Что происходит в Нафтогазе

Богдан Заика, Андрей Самофалов / LIGA.net

Кабмин не намерен продлевать контракт с Андреем Коболевым. Глава Нафтогаза не собирается уходить из компании. Чья возьмет?

Вчера премьер-министр Владимир Гройсман однозначно дал понять: Кабинет министров не планирует продлевать контракт с действующим председателем правления НАК Нафтогаз Украины Андреем Коболевым. Контракт Коболева истекает чуть больше чем за неделю до президентских выборов - 22 марта 2019 года. Сам Коболев называет это решение незаконным.

За время его руководства компания сменила убытки на многомиллиардную прибыль. К примеру, 2014 год НАК закончил с результатом "минус" 90 млрд грн; к сентябрю 2018-го компания получила почти 48,7 млрд грн прибыли.

Почему Кабинет министров намерен уволить Коболева и есть ли для этого основания?

Премии и Фирташ

Слухи о возможной отставке Коболева впервые появились в феврале текущего года. Предполагаемых причин несколько: уже объявленный премьером провал дочерней Укргаздобычей программы 20/20, предусматривающей рост производства газа к 2020 году до 20 млрд кубов в год; и "заоблачные зарплаты премии" топ-менеджеров украинского монополиста.

"Я категорически против их заоблачных премий, когда мы еще не успели получить средства от Газпрома, они уже поделили шкуру неубитого медведя", - заявлял Гройсман в интервью LIGA.net. - Правительство как акционер в лице государства предупредило, что с 22 марта не продлит контракты в нынешнем виде, и обратилось в наблюдательный совет НАКа с просьбой пересмотреть заоблачные бонусы менеджеров".

В июле прошлого года наблюдательный совет холдинга решил выплатить 1% от выигранных в феврале 2018-го у Газпрома $2,6 млрд 40 сотрудникам. Первую часть премии - $20,7 млн - Нафтогаз выплатил еще в мае. Вторую - в течение трех лет при условии успешного взыскания с Газпрома остатка выигрыша.

Основную часть "бонусов" - около 70% - разделили между собой Коболев и тогда еще главный исполнительный директор Нафтогаза Юрий Витренко. За победу над российским монополистом, глава Нафтогаза получил $7,8 млн. Эти деньги он отправил маме, проживающей в США, Витренко - жене в Лихтенштейн.

"Заоблачные премии" стали поводом для открытия ГПУ и НАБУ уголовных производств. Кабмин в июле запретил выплату бонусов и вознаграждений в госкомпаниях.

Есть и другие причины, менее публичные. Собеседник в топ-менеджменте Нафтогаза сообщил LIGA.net, что Кабмин на одной из последний встреч с Коболевым потребовал списать долги облгазов Дмитрия Фирташа. В НАКе ответили отказом.

Суммарный долг облгазов и газзбытов перед "дочкой" Нафтогаза - Укртрансгазом - на начало 2019 года достиг около 60 млрд грн, ранее писал ранее Коболев.

Помимо премьера, отставки Коболева из-за премий требовали Олег Ляшко и Юлия Тимошенко.

После разразившегося скандала глава НАКа пообещал отдавать весь свой доход за 2019 год на благотворительность.

Новые условия

Несмотря на то, что против кандидатуры Коболева выступает Владимир Гройсман, у действующего главы Нафтогаза есть весомые союзники. В конце февраля его кандидату поддержал наблюдательный совет Нафтогаза. С решением Кабмина не согласны и международные партнеры Украины, утверждает глава Нафтогаза.

"У нас такое впечатление, что в США поддерживают все, что говорит Коболев", - передает собеседник LIGA.net слова одного из влиятельных еврочиновников.

Источники ЭП, утверждают, что набсовет НАКа продлил с Коболевым контракт на три года с месячной зарплатой в 2,08 млн грн. Эта сумма, по мнению топ-менеджеров компании, "соответствует рынку". Другие источники называют другие цифры. Зеркало недели утверждает, что набсовет предлагает Коболеву среднемесячную зарплату в 10,5 млн грн без учета премии за победу над Газпромом (с премией - 28 млн грн).

Контракт продлили задним числом - с 1 января 2019 года, следует из письма главы набсовета Клэра Споттисвуда к премьер-министру.

Ответ на решение набсовета Нафтогаза поступил молниеносно. Премьер заявил, что правительство не заключало никаких новых контрактов с менеджментом холдинга, и снова обратил внимание на размер их вознаграждений.

Тем самым, Кабмин технически разорвал действующий контракт с руководством НАКа, хотя у него на это у него нет полномочий, утверждает Коболев.

Дорога в суд

Кабмин планирует объявить новый конкурс на должность главы Нафтогаза на следующий день после завершения контракта Андрея Коболева - 23 марта 2019-го. Он продлится 30 дней, уточнили в пресс-службе правительства.

Какие для этого есть правовые основания? Согласно уставу НАКа, правление избирается общим собранием, следует из справки к проекту решения об организации конкурса. "Кроме того, полномочия общего собрания реализовываются акционером. Решения единственного акционера - государства в лице Кабинета министров, оформляются соответствующим актом Кабмина, проект которого готовится Минэкономразвития", - отмечается в документе, который есть в распоряжении LIGA.net.

Коболев апеллируют к закону "Об акционерных обществах". Статья 33 говорит о том, что собрание акционеров может решать все вопросы о деятельности компании, кроме тех, которые отнесены к компетенции наблюдательного совета или устава. Согласно ст. 52 к исключительной компетенции набсовета относится назначение и прекращение полномочий председателя и членов правления, а также условия их контрактов.

В двух положениях заложено явное противоречие. В случае судов, Фемиде придется решать, что имеет первостепенное значение: устав компании, утвержденный постановлением Кабмина, или статья закона.

Второй фронт

Нынешний глава НАКа явно не собирается уходить из госкомпании.

Если он все же решится участвовать, конкуренции ему не избежать. По информации собеседника LIGA.net в Нафтогазе, на конкурс может податься исполнительный директор НАКа Юрий Витренко, у которого в последнее время испортились отношения с Коболевым.

"Я об этом даже не думал", - ответил Витренко LIGA.net на вопрос о возможном участии.

В любом случае, его последние действия сложно назвать дружественными по отношению к нынешнему главе НАКа. Вчера была опубликовна служебная записка Витренко в службу внутренней проверки НАКа.

Витренко утверждает, что с появлением на должности главы газового дивизиона Андрея Фаворова, компания поставляла газ по заниженной цене в адрес фирмы Эру трейдинг - посреднику между НАК и Укртрансгазом. По подсчетам Витренко, на этих операциях ЭРУ Трейдинг могла заработать $2,2 млн.

Фаворов - бывший совладелец Эру, он появился в НАКе 27 ноября 2018 года. "У набсовета есть копия подписанного договора продажи (доли в Эру - Ред.), подписанного 30 ноября", - написал Фаворов LIGA.net. Технически Фаворова исключили из украинского реестра как бенефициара Эру 5 февраля.

В ЭРУ отрицают какие-либо коррупционные схемы при закупке газа у НАКа. "Все сделки с холдингом заключались на общих коммерческих условиях", - сообщили в ее пресс-службе.

В Нафтогазе отрицают наличие конфликта интересов. Коболев пообещал привлечь независимый аудит для проверки контрактов с Эру в 4 квартале прошлого года.

"Вопрос купли-продажи газа в четвертом квартале попал в поле зрения руководства Нафтогаза в январе 2019 года. В феврале наблюдательный совет рассмотрел ситуацию, в том числе, позицию Юрия Витренко и выводы службы комплаенса. Согласно этим выводам, конфликта интересов не было", - заявили в пресс-службе Нафтогаза.