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Курс доллара на межбанке скатывается все ниже и ниже, пробивая новые минимумы
23:56 06.03.2019 |
6 марта он потерял еще 13 копеек, и остановился в рамках 26,45-26,47 грн./$, сообщил начальник управления дилинговых операций Райффайзен банка Аваль Юрий Гриненко.
Валюты было настолько много, что Нацбанк смог поставить суточный рекорд по выкупу доллара с начала 2019 года. Казначеи оценили его объем сегодняшних приобретений в $135 млн. Первые $50 млн. регулятор купил по 26,50 грн./$, а после снижал свой курс: сначала до 26,47 грн./$, а затем до 26,46 грн./$.
Финансисты высчитали, что если бы НБУ не появился на торгах, то безналичный курс доллара сегодня рухнул бы к 26,10-26,20 грн./$.
Что происходит
Главная причина огромных валютных продаж, которые спровоцировали курсовой обвал, - это конвертация иностранцами доллара под выкуп у Минфина новой эмиссии гривневых гособлигаций. Бумаги оплачивались сегодня.
«Перспектива короткой рабочей недели активизировала сегодняшние торги, а необходимость расчетов за проданные вчера Минфином ОВГЗ на 5,7 млрд грн стимулировала продажу валюты», - подтвердил директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.
Кроме того, казначеи отмечали крупные валютные продажи под уплату налогов: годовой налог на прибыль предприятий уплачивается до 11 марта.
Что с наличкой
Утром банки неохотно опускали свои наличные курсы в кассах, но, когда безналичные котировки пошли стремительно вниз, средняя цена продажи доллара людям просела с 26,75-26,85 грн./$ до 26,60-26,70 грн./$. В этом диапазоне торговали: Universal Bank, Креди Агриколь Банк, ОТП Банк, Альфа-Банк, Приватбанк и др.
Минимальная стоимость валюты на продаже с утра не поменялась: 26,50 грн./$, ее ставит Банк инвестиций и сбережений.
Выкуп доллара у населения вечером происходил в рамках 26,25-26,65 грн./$.
Что будет дальше
Иностранцы закончили сегодня расчеты за ОВГЗ, и завтра не будут активно затаривать межбанк долларом. Тем не менее финансисты продолжают говорить об удешевлении валюты.
«Скорее всего, завтра межбанк будет открываться широко - в рамках 26,40-26,50 грн./$. Курс доллара может продолжить движение вниз - до 26,40 грн./$. Новое дно для безналичных котировок теперь называют на уровне 26,25-26,30 грн./$», - рассказал Юрий Гриненко.
Более консервативный прогноз на 7 марта выдал Олег Куринной - 26,45-26,55 грн./$.
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