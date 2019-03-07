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Правоохранители задержали лиц, пытавшихся дать 5 млн грн взятки кандидату в президенты Юрию Тимошенко за отказ баллотироваться
22:56 06.03.2019 |
Сотрудники правоохранительных органов в среду вечером задержали двух человек, которые пытались дать кандидату в президенты Украины нардепу Юрию Тимошенко взятку в размере 5 млн грн за отказ баллотироваться, сообщил генпрокурор Юрий Луценко.
"Генпрокуратура совместно с ГБР и (Управлением - ИФ) "К" СБУ только что задержали двух человек, которые пытались вручить доллары в эквиваленте 5 млн грн кандидату в президенты Юрию Тимошенко за отказ баллотироваться. Сам кандидат в президенты несколько дней назад после попыток повлиять на него обратился в ГПУ", - написал Ю.Луценко на своей странице в соцсети Фейсбук.
По его словам, злоумышленники задержаны по статье 157 ч.3 (препятствование осуществлению избирательного права) УК Украины.
"Учитывая известную следствию переписку задержанных исполнителей с политиками, жду гвалта о политических репрессиях", - добавил Ю.Луценко.
При этом генпрокурор не сообщил каких-либо подробностей о задержании, личностях задержанных и политиков, с которыми вели переписку злоумышленники.
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