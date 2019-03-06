«Мы не видим признаков приближающегося кризиса» – управляющий партнер KPMG в Украине

Интервью управляющего партнера KPMG в Украине Андрея Цымбала.

Согласно некоторым исследованиям, уверенность CEO крупнейших компаний мира в перспективах глобальной экономики резко упала, в том числе и в отношении развивающихся стран. Как вы оцениваете перспективы экономической динамики в Украине и риски негативного влияния на нее возможного замедления мировой экономики?

Мы в данный момент абсолютно не ощущаем какого-либо замедления. Наоборот, если говорить о нашем бизнесе, мы видим постоянный спрос на наши услуги. Он есть и со стороны инвесторов.

Потенциальное негативное влияние на Украину, конечно, может быть за счет возможных глобальных изменений, в первую очередь, как мне кажется, ценовой конъюнктуры. Если это произойдет, то украинским компаниям станет хуже: меньше денег, меньше выручки. Но такие факторы, как некоторое замедление мировой экономики или приток большего количества инвесторов на американский рынок в связи с повышением там процентных ставок, на мой взгляд, на Украину будут иметь минимальное влияние. Так как доля горячих денег и прямых иностранных инвестиций на нашем рынке минимальная. С такого низкого уровня стремиться вверх можно, считаю, при любой конъюнктуре мирового рынка.

Могу привести пример. Утром общался с нашим глобальным клиентом, который инвестирует в Индии и Испании. Заговорили об Украине, он заинтересовался и спрашивает: "А не поздно еще инвестировать?". И когда я ему рассказал ситуацию, он пообещал внимательнее изучить, что у нас происходит. Поэтому инвесторы – и средние, и большие, и венчурные – они есть, несмотря на это небольшое замедление. Гораздо важнее Украине не об этом беспокоиться, а справиться с фундаментальными вещами, которые отпугивают инвесторов. Например, вопросы, связанные с отсутствием верховенства права, позитивной динамики роста экономики и отдельных ее секторов, возврат инвестиций. И очень важны успешные примеры инвестиций и их фактической доходности.

В этом плане я считаю очень успешным участие в этом году представителей Украины во Всемирном экономическом форме в Давосе.

Основной повесткой Давосского форума была четвертая промышленная революция. Насколько эта тема актуальна для Украины и какие выводы наша страна могла бы сделать из этой дискуссии?

Для Украины основная задача на Давосском форуме - показать себя. Основной посыл – в Украине есть масса успешных примеров инвестиций. Мое личное мнение: одна из ключевых причин, почему Украина недополучает инвестиции – это искаженное ее восприятие в мире. Сегодня достаточно одной какой-то негативной телевизионной истории, чтобы повлиять на решение инвесторов относительно инвестирования в Украину. Их можно понять, так как список таких мест у них очень длинный и есть много развивающихся рынков, к которым они привыкли и знают. Поэтому Украине нужно завоевывать доверие инвесторов. И показывать успешные истории. В этом плане сессии в Украинском доме в Давосе были очень позитивными.

Например, много успешных историй в секторе возобновляемых источников электроэнергии, таких как ветровая и солнечная. Хотя, конечно, большая заслуга в этом высокого субсидируемого тарифа.

Да, инвесторы пытаются заскочить в последний вагон, пока не произошел переход на систему "зеленых аукционов".

С одной стороны, это можно и так назвать. Но, с другой стороны, когда они в этот вагон прыгнут, они приедут в Украину. И поймут, как работает рынок, познакомятся с людьми, с регулятором. И даже когда субсидия закончится, они, скорее всего, будут продолжать инвестировать в другие направления. Это некий стимул, и он очень правильный для того, чтобы привлечь инвесторов.

Вторая подобная тема, которая также была сильно представлена в Украинском доме в Давосе –IT-индустрия, диджитализация, кибербезопасность. И здесь Украина тоже может предложить очень и очень много. У нас сейчас бурно развивающееся IT, очень много талантливых людей, программистов, инженеров, которые могут этим заниматься.

На "Украинском завтраке" Фонда Пинчука эту украинскую передовую назвали лабораторией вмешательства извне.

- Да, и на примере Украины нужно изучать и готовиться. И это очень классно! На завтраке приводили пример: Израиль и Украина – две страны, которые имеют таланты, развитый IТ-сектор и находятся на передовой. И это нужно максимально развивать для привлечения инвестиции. И здесь нащупывается связь Украины с темой ВЭФ – четвертая промышленная революция в контексте диджитализации, IT, создания продуктов. Понятно, что Украина еще не так далеко продвинулась в этом направлении и не будет в ней в ближайшие несколько лет лабораторий с роботами, но IТ-аутсорсинг способствует притоку инвестиций в IT-сектор Украины. Это дает возможность в перспективе развивать уже линейки продуктов.

Так что, я считаю, в этом году Украина на Давосе очень достойно выступила. В мероприятиях участвовало больше 150 украинцев! Поэтому такие инициативы надо продолжать и развивать, чтобы бороться за инвесторов, за их сознание и доверие. Даже за их физический приезд в Украину. Я немало слышал примеров, что инвесторы, которые все-таки решаются приехать в Украину, в Киев, посмотреть, что происходит на самом деле, поговорить с людьми, - в конечном счете, инвестируют. Я убежден, что это срабатывает.

А влияние выборов ощущается?

Опять-таки приведу пример в сфере возобновляемых источников электроэнергии, так как меня этот вопрос интересовал, и я общался по этому поводу с иностранцами. Так вот они сказали, что нет. Потому что если они будут ждать результатов выборов, пройдет слишком много времени. Они не успеют вписаться в действующий тариф и поезд уйдет. Соответственно, решение нужно принимать сейчас. Да, это риск, но выборы есть в большинстве стран. Даже в самых развитых и стабильных.

А если анализировать спрос на ваши услуги, то как бы вы охарактеризовали изменения? В период обвала был спрос на кризисные программы, реструктуризацию долга, работу с проблемными активами. А сейчас какой помощи клиенты просят? Есть ли интерес к расширению, слияниям и поглощениям?

- Я не стану комментировать по каким-то отдельным направлениям (M&A, покупки и т.д.), а скажу в целом по росту нашего бизнеса – мы видим интерес по всем направлениям. И в том числе по совершенствованию операционной эффективности компаний: компании все больше думают, как улучшить свою операционную эффективность, чтобы оставаться конкурентными. Как улучшить способы и методы корпоративного управления, как внедрить международные стандарты.

То есть, это уже не тушение пожара?

Да, это не тушение пожара. Мы не видим каких-то признаков приближающегося кризиса. Все думают о развитии. Мы ведь консультанты, поэтому, когда происходит какой-то кризис, на наших услугах пытаются экономить в первую очередь. Но сейчас спрос растет.

Понятно, что все не идеально, но определенно интерес есть, рост есть, есть запросы клиентов и заказы на проекты. Если говорить о динамике, то она позитивная. Мы видим увеличение спроса все большее и большее. За минувший год наши доходы в Украине выросли на 39% – до 473 млн грн, а число сотрудников – на 289, до 558 человек.

И последний вопрос. Во многих приватизационных консорциумах KPMG участвует как консультант. Какие ваши ожидания от приватизации в 2019 году?

Тяжело спрогнозировать, но, на мой взгляд, успех этих консорциумов и этих примеров приватизаций важен не столько в абсолютном значении привлеченных в бюджет денег, а больше как толчок. Толчок интереса для инвесторов, success stories. Важно показать, что что-то может быть приватизировано и зацепить инвесторов. И в этом контексте продолжающаяся судебная тяжба вокруг итогов конкурсов по отбору приватизационных советников - большой минус. Люди не понимают, как и что происходит. Внятного объяснения нет, кроме того, что это волокита, бюрократия и что-то непонятное. Это очень и очень негативно, тогда как надо показать, что все может работать быстро, эффективно и прозрачно.