Кабмин утвердил положения о Государственных налоговой и таможенной службах

Кабинет министров Украины на заседании в среду утвердил с доработкой положения о Государственной налоговой и таможенной службах (ГПС и ГТС).

Согласно проекту постановления и тексту проекта положений, которыми располагает агентств, обе службы будут созданы как два единых юридических лица.

При этом налоговая милиция остается в составе ГПС и ее территориальных управлений.

В то же время в обязанностях ГТС значится оперативно-розыскная деятельность, ведомство также может проводить административное задержание нарушителей таможенных правил.

К территориальным органам ГТС относятся таможни и специализированные органы.

Кабмин утверждает и увольняет глав и заместителей обеих служб, свидетельствует документ.

Местонахождение Гостаможенной службы - Киев, улица Дегтяревская, 11-г.

В ходе заседания народный депутат Татьяна Острикова отметила, что ряд положений не соответствует наработанному межведомственной рабочей группой варианту, в частности, указав на наличие функций оперативно-розыскной деятельности у Гостаможенной службы, а также необходимостью согласовывать кандидатуры глав территориальных управлений с областными администрациями.

""Когда мы принимаем подзаконные акты, то мы ограничены законами", - отметила министр финансов Оксана Маркарова.

"Мы понимаем, что это переходные положения, в которые мы еще будем вносить уточнения... Мы их принимаем, чтобы как можно скорее начать конкурсы на глав обеих служб", - сказала она.

Глава министерства также отметила, что в будущем Минфин готов транслировать такие заседания межведомственных рабочих групп, а также опубликовать материалы работы данной группы.

Как сообщалось, для наработки данных положений Минфин создал рабгруппу из 50 представителей народных депутатов, бизнеса, экспертного сообщества. Ранее в министерстве отмечали, что конкурсы на глав ведомств и их заместителей будут объявлены после принятия положений об этих структурах.