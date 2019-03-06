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Кабмин утвердил положения о Государственных налоговой и таможенной службах
Кабинет министров Украины на заседании в среду утвердил с доработкой положения о Государственной налоговой и таможенной службах (ГПС и ГТС).
Согласно проекту постановления и тексту проекта положений, которыми располагает агентств, обе службы будут созданы как два единых юридических лица.
При этом налоговая милиция остается в составе ГПС и ее территориальных управлений.
В то же время в обязанностях ГТС значится оперативно-розыскная деятельность, ведомство также может проводить административное задержание нарушителей таможенных правил.
К территориальным органам ГТС относятся таможни и специализированные органы.
Кабмин утверждает и увольняет глав и заместителей обеих служб, свидетельствует документ.
Местонахождение Гостаможенной службы - Киев, улица Дегтяревская, 11-г.
В ходе заседания народный депутат Татьяна Острикова отметила, что ряд положений не соответствует наработанному межведомственной рабочей группой варианту, в частности, указав на наличие функций оперативно-розыскной деятельности у Гостаможенной службы, а также необходимостью согласовывать кандидатуры глав территориальных управлений с областными администрациями.
""Когда мы принимаем подзаконные акты, то мы ограничены законами", - отметила министр финансов Оксана Маркарова.
"Мы понимаем, что это переходные положения, в которые мы еще будем вносить уточнения... Мы их принимаем, чтобы как можно скорее начать конкурсы на глав обеих служб", - сказала она.
Глава министерства также отметила, что в будущем Минфин готов транслировать такие заседания межведомственных рабочих групп, а также опубликовать материалы работы данной группы.
Как сообщалось, для наработки данных положений Минфин создал рабгруппу из 50 представителей народных депутатов, бизнеса, экспертного сообщества. Ранее в министерстве отмечали, что конкурсы на глав ведомств и их заместителей будут объявлены после принятия положений об этих структурах.
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