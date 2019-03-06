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13 адвокатов, 4 научных работника и 22 судьи победили в конкурсе в Антикоррупционный суд
15:21 06.03.2019 |
13 адвокатов, 4 научных работника и 22 судьи победили в конкурсе на должности судей Высшего антикоррупционного суда.
Об этом сказал на заседании председатель комиссии Сергей Козъяков, передают Українськi Новини.
Он поставил на голосование вопрос утверждения рейтинга победителей конкурса, который был поддержан единогласно.
Также были названы 39 кандидатур, которые будут представлены к назначению судьями Антикоррупционного суда.
Данные кандидатуры переданы для утверждения в Высший совет правосудия.
Так, в Антикоррупционный суд прошли 13 адвокатов и юрисконсультов (из них 3 - в апелляционную палату суда).
В частности, одним из победителей конкурса является Маркиян Галабала - адвокат семей Героев Небесной сотни, общественный активист, бывший заместитель председателя временной специальной комиссии по проверке судей судов общей юрисдикции.
Также в Антикоррупционный суд прошли адвокаты Сергей Мойсак, Евгений Крук, Вера Михайленко, Олег Ткаченко, Виктор Ногачевский, Олег Федоров, Ярослав Школин, Екатерина Сикора и Виталий Дубас.
В апелляционную палату попали адвокаты Виктор Панкулич, Андрей Никифоров и Николай Глотов.
Среди научных работников, сотрудников вузов и юристов в Антикоррупционный суд попали заведующий кафедрой Киевского политехнического института Алексей Кравчук, доцент кафедры Львовского университета им И. Франко Владимир Цикало, доцент кафедры Одесской юридической академии Дмитрий Михайленко, ассистент кафедры Черновицкого национального университета имени Ю. Федьковича Сергей Бондар.
Победителями конкурса в Антикоррупционный суд стали судьи Елена Танасевич, Виктор Маслов, Леся Федорак, Оксана Олийник, Татьяна Гавриленко, Андрей Бицюк, Олег Колиуш, Виталий Крикливый, Владимир Воронько, Наталья Мовчан, Екатерина Широкая, Тимур Хамзин, Ольга Саландяк, Лариса Задорожная и Инна Билоус.
В апелляционную палату прошли судьи Инна Калугина, Валерия Чорная, Олег Павлышин, Александр Семенников, Игорь Панаид и Даниила Чорненькая.
Преимущественно все они представляют районные суды Сумской, Полтавской, Житомирской, Харьковской и Днепропетровской областей.
Из Киева и Киевской области ни один судья не прошел в Антикоррупционный суд.
Как сообщали Українськi Новини, 22 февраля Высший антикоррупционный суд зарегистрирован как юридическое лицо.
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