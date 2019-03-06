Эксперты не прогнозируют недовольства МВФ из-за возможного снижения тарифов на тепло

Денис Вергун , Елена Лысенко / UBR.ua

Средства по программе stand by от Международного валютного фонда выделят не раньше июня, спрогнозировал исполнительный директор Международного фонда Блейзера Олег Устенко.

В аналитическом отчете МВФ на следующий год называлось две даты - 15 мая и 15 ноября. Наша страна должна была получить дважды по $1,3 млрд.

Устенко считает, что сложности с получением средств возникнут по трем основным причинам. Кстати, не касающихся финансовых рынков, как думали некоторые профучастники:

* скандал с растратами средств в Укроборонпроме,

* вялая борьба с коррупцией,

* откладывание властями нового раунда повышения коммунальных тарифов для населения.

«Глобальный пересмотр тарифов поставят на паузу пока не пройдут выборы», - убежден эксперт.

В тоже время он считает, что громкое заявление Гройсмана с указаниями местным властям привести цены на отопление к уровню не более 1 400 гривен/Гкал, которое спровоцирует снижение тарифов в ряде регионов, не должно создать проблем в ходе переговоров с МВФ.

«Гройсман пытается перевести с себя стрелки и показать, кто во всем виноват. Это выбивает землю из-под ног региональных властей, которые сами теперь должны решить, что им делать. Времени на это реально нет и крайними сделают их. Вкладывать что-то в развитие инфраструктуры - денег нет. Просто кому-то достались более изношенные сети, а кому-то менее. От этого и тарифы разные. Гройсман действует политически правильно. Вопрос с тарифами точно не решится быстро. Нужны инвестиции в отдельные регионы. Какие и насколько это возможно - сложно сказать», - отметил в беседе с UBR.ua Устенко.

Когда будут проблемы

Его коллеги тоже пока не прогнозируют недовольства МВФ из-за возможного снижения тарифов на тепло.

«Слова премьера не означают, что все поголовно должны снизить тарифы, поэтому конфликта с МВФ тут нет. С другой стороны, это только мнение Гройсмана, и не ему решать, какой тариф должен быть установлен в отдельном регионе. Ведь тариф зависит от себестоимости производства тепла и себестоимости его транспортировки населению. А это зависит и от технологических особенностей производителя, и от длины сетей, и от технического состояния производителя и прочих вещей», - прокомментировал ситуацию руководитель аналитического отдела Concorde Capital Александр Паращий.

Трения с Международным валютным фондом прогнозируют лишь в случае появления официальных решений о снижении тарифов на общегосударственном уровне. Пока же чиновники рассчитывают на транши МВФ, хотя, возможно, и с опозданиями. Они пойдут на текущие выплаты по госдолгу.

Сколько еще платить

Весной пик долговых платежей придется на май.

«Власти уже заплатили в марте $602 млн, и еще $111 млн. надо будет перечислить по еврооблигациям 25 марта. К тому же «Укрзализныця», Ощадбанк и Укрэксимбанк должны будут выплатить в этом месяце $660 млн. по своим еврооблигациям. А в мае нужно будет вернуть Соединенным Штатам $1 млрд, выплатить МВФ $414 млн. и заплатить купон по бондам в размере $61 млн.», - уточнил Паращий.

В апреле у Минфина будет небольшой перерыв по внешним выплатам, но придется выплатить $613 млн. по внутриукраинским долларовым облигациям (в марте - $113 млн. и в мае - $325 млн.). Скорее всего, это сделают за счет новых выпусков валютных ОВГЗ. Крупный платеж по внешним облигациям в следующем месяце предстоит Укрэксимбанку - $411 млн.